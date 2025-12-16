ألعاب Supercell، مثل Clash of Clans وBrawl Stars وClash Royale حافلة بالمعارك المرحة والعمل الجماعي، وتضم لاعبين من مختلف أنحاء العالم. كما في الواقع، يجب الحفاظ على السلامة خلال اللعب على الإنترنت. سيوضح هذا الدليل كيفية حماية خصوصيتك وحسن السلوك والخيارات الذكية حتى يمكنك الاستمتاع باللعب بأمان في كل مرة تلعب.

1. استخدام إعدادات السلامة

الإعدادات الاجتماعية : اذهب إلى قائمة إعدادات اللعبة لإدارة قوائم الأصدقاء وطلبات الأصدقاء لتحديد من يمكنه التواصل معك.

الإشراف : اطلب من أحد الوالدين أو متكفل بالرعاية إنشاء حساب Supercell ID باستخدام بريده الإلكتروني. سيتيح ذلك له مراقبة حسابك وجعله أكثر أمانًا.

إعدادات الجهاز: اطلب من أحد الوالدين أو متكفل بالرعاية تشغيل إعدادات المراقبة الأبوية على هاتفك أو جهازك اللوحي لإدارة المدة المسموحة باللعب وإدارة التفاعلات عبر الإنترنت. توجد نصائح ممتازة لضبط هذه الإعدادات في Internet Matters.

2. الحفاظ على الإيجابية

كن لطيفًا : احرص دائمًا على استخدام لغة ودودة وتجنب التنمر أو العبارات الجارحة. يجب أن يشعر الجميع بالاحترام خلال اللعب.

تجنب السلبية : إذا قال أحدهم عبارة جارحة، فلا تتفاعل معه. بدلاً من ذلك، أخبر شخصًا تثق به، كأحد الوالدين أو فرد من العائلة أو معلم أو وصي. لست مضطرًا للتعامل مع السلبيات.

ساعد الآخرين: إذا صادفت شخصًا يتعرض للتنمر، فأبلغ عن الأمر وأظهر له التعاطف. مساعدة الآخرين تجعل اللعبة أكثر مرحًا للجميع.

3. الدراية بسياسة اللعب الآمن والنزيه

العب حسب القواعد: لدى Supercell سياسة اللعب الآمن والنزيه التي تساعد في الحفاظ على الاستمتاع بالألعاب والعدل للجميع. ممنوع الغش أو التنمر أو شراء الحسابات وبيعها. اطلب من شخص بالغ موثوق به، كالوالدين أو فرد عائلة أو معلم أو وصي، مساعدتك في فهم المسموح به حتى يمكنك اللعب بأمان.

4. عدم التردد في الإبلاغ

الإبلاغ عن سلوك غير لائق : إذا كسر أحدهم القواعد أو جعلك تشعر بالقلق، فلا تتردد في الإبلاغ عنه. يساعد الإبلاغ في الحفاظ على بيئة آمنة للجميع في اللعبة. ثق بأن اللاعبين المبلغ عنهم لن يعرفوا من أبلغ عنهم.

طريقة الإبلاغ: عادةً ما يوجد زر «إبلاغ» في اللعبة أو يمكنك التواصل مع «المساعدة والدعم» عبر إعدادات اللعبة. يمكنك أيضًا البحث عن خيار الإبلاغ في الدردشة بالضغط على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها أو في ملف اللاعب الشخصي (إذا كنت تريد الإبلاغ عن أسماء اللاعبين).

5. التزم بأوقات اللعب

وضع حدود لمدة اللعب : توصل مع والديك أو المتكفل بالرعاية إلى تحديد مدة معينة للعب كل يوم، ولا تتخط هذه المدة.

خذ استراحات : تذكر أن تبتعد عن الشاشة كل فترة لإراحة عينينك.

التوازن: اطلب من شخص بالغ مساعدتك في إدارة وقت استخدام الشاشة حتى تحتفظ بوقت للمدرسة أو اللعب في الخارج.

تذكر: إذا جعلك أي شيء تشعر بعدم الأمان أو الارتياح خلال اللعب، فتحدث إلى شخص بالغ تثق به؛ فسوف يحرص على حمايتك خلال وجودك على الإنترنت.





