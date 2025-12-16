在以《部落冲突》《荒野乱斗》和《皇室战争》等为代表的Supercell游戏中，您可以与世界各地的玩家一起体验精彩有趣的战斗、感受团队协作的魅力！和现实生活中一样，玩游戏时确保安全也非常重要。本指南将告诉您如何保护自己的隐私、友善待人，并做出明智选择，让您每一次游戏都能玩得开心又安心。

1.使用安全设置

社交设置 ：进入游戏设置菜单，管理好友列表和好友请求、设置哪些人可以联系您。

监督管理 ：请家长或监护人使用他们的邮箱创建一个Supercell ID。这可以让他们监管您的账号，为您提供更安全的游戏体验。

设备设置：让家长或监护人在您的手机或平板上开启家长控制功能，以便管理您的游戏时长和线上互动。您可以在Internet Matters网站找到设置这些功能的实用建议。

2.保持积极友善的态度

友善待人 ：使用友好、礼貌的言辞，避免欺凌行为和恶言恶语。每个人都应该在游戏中感受到尊重。

忽略负面言论 ：如果有人说了伤人的话，不要回复。告诉您信任的人，例如父母、家人、老师或监护人。您不需要独自面对这些负面情绪。

帮助他人：如果您看到有人被欺凌，请勇敢举报并伸出援手。只要相互帮助，相信每个人都能享受更多游戏乐趣。

3.熟悉《账号安全和游戏公平》政策

4.勇于举报

举报不当行为 ：如果有人做了让您不舒服或违反规则的事，不要犹豫，直接举报。举报有助于维护安全的游戏环境，守护大家共同的游戏空间。请您放心，被举报的玩家绝对不会知晓是谁发送的举报。

如何举报：通常您可以在游戏中找到“举报”按钮，或通过游戏设置联系“帮助与支持”。在聊天中，点击想要举报的消息就能看到举报按钮；如果您想举报的是玩家名称，则可以在玩家个人资料中找到举报按钮。

5.合理安排游戏时间

设定时间限制 ：与家长或监护人一起决定每天玩多久，并遵守约定，尽量不要超时。

注意休息 ：记得不时离开屏幕休息一下眼睛。

保持平衡：请成年人帮助您管理屏幕使用时间，以便您仍有时间学习和进行户外活动。

温馨提示：如果在游戏过程中有任何事情让您感到不安全或不舒服，请与您信任的成年人谈谈。他们可以帮助您更安全地使用网络。





