Spiele von Supercell, wie Clash of Clans, Brawl Stars und Clash Royale, stecken voller spaßiger Kämpfe und Features, bei denen du mit Spielern aus aller Welt zusammenarbeiten kannst! Genau wie im echten Leben ist es wichtig, dass du während des Spielens auf dich aufpasst. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du deine Privatsphäre schützt, freundlich bleibst und kluge Entscheidungen triffst, sodass du beim Spielen sicher bist und Spaß haben kannst.

1. Nutze die Sicherheitseinstellungen

Soziale Einstellungen : Gehe zum Einstellungsmenü des Spiels, um deine Freundesliste und Freundschaftsanfragen zu verwalten. So kannst du einschränken, wer dich kontaktieren kann.

Beaufsichtigung : Bitte einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten, eine Supercell ID mit dessen E-Mail-Adresse zu erstellen. Dadurch hat die erwachsene Person ein Auge auf dein Konto und das macht es noch sicherer für dich.

Geräteeinstellungen: Bitte einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten, Kindersicherungen und Jugendschutzeinstellungen auf deinem Smartphone oder Tablet zu aktivieren, damit die erwachsene Person deine Spielzeit und Online-Interaktionen verwalten kann. Gute Tipps zu den Einstellungen findest du bei Internet Matters.

2. Bleib positiv

Sei freundlich : Nutze immer freundliche Worte, mobbe niemanden und sei nicht gemein zu anderen. Alle sollten sich beim Spielen respektiert fühlen.

Ignoriere Negativität : Wenn jemand etwas Kränkendes sagt, antworte nicht. Erzähle stattdessen einer Vertrauensperson davon, zum Beispiel einem Elternteil, Erziehungsberechtigten, Familienmitglied oder Lehrer. Du musst dich nicht auf Negativität einlassen.

Hilf anderen: Wenn du siehst, dass jemand gemobbt wird, melde es und sei freundlich zu der Person. Hilfsbereitschaft führt dazu, dass das Spiel allen mehr Spaß macht.

3. Mach dich mit den Richtlinien zu sicherem und fairem Spielen vertraut

Spiele nach den Regeln: Supercell hat eine Richtlinie zu sicherem und fairem Spielen, die dazu beiträgt, dass die Spiele Spaß machen und für alle fair sind. Kein Cheaten, kein Mobben und kein Kaufen/Verkaufen von Konten! Bitte eine erwachsene Vertrauensperson, etwa einen Elternteil, einen Erziehungsberechtigten, ein Familienmitglied oder einen Lehrer, dir zu erklären, was erlaubt ist, damit du sicher spielen kannst.

4. Hab keine Angst, etwas zu melden

Melde unangemessenes Verhalten : Wenn jemand die Regeln bricht oder dir Unbehagen bereitet, zögere nicht, das zu melden. Wenn du diese Dinge meldest, trägt das dazu bei, dass das Spiel sicher für alle bleibt. Wir können dir versichern, dass gemeldete Spieler nicht erfahren, wer sie gemeldet hat.

So meldest du Spieler: Üblicherweise findest du im Spiel eine Meldeschaltfläche. Du kannst auch durch die Spieleinstellungen Hilfe und Support kontaktieren. Du kannst die Meldeschaltfläche außerdem im Chat finden, indem du auf die Nachricht tippst, die du melden willst, oder im Spielerprofil (wenn du Spielernamen melden willst).

5. Achte auf deine Spielzeit

Setze dir Grenzen : Sprich mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten ab, wie lange du pro Tag spielen darfst, und übersteige dieses Limit nicht.

Mach Pausen : Leg das Smartphone oder Tablet auch mal beiseite, um deine Augen zu entspannen.

Ausgewogenheit: Bitte einen Erwachsenen, deine Bildschirmzeit zu verwalten, damit du noch genug Zeit für die Schule und zum Spielen draußen hast.

Denk daran: Wenn irgendetwas dazu führt, dass du dich unsicher oder unwohl fühlst, sprich mit einer erwachsenen Vertrauensperson. Sie kann dir bei deiner Online-Sicherheit helfen.





