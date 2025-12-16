Los juegos de Supercell, como Clash of Clans, Brawl Stars y Clash Royale, están llenos de batallas divertidas y de actividades en equipo en las que participan jugadores de todo el mundo. Sin embargo, tal como sucede en la vida real, es importante tomar medidas para mantenerte a salvo. Esta guía te enseñará a proteger tu privacidad, ser amable y tomar decisiones inteligentes para que puedas divertirte de manera segura cada vez que juegues.

1. Usa los ajustes de seguridad

Ajustes de interacción social : ve al menú de ajustes del juego, donde podrás gestionar tus listas de amigos y las solicitudes de amistad para restringir quiénes pueden ponerse en contacto contigo.

Supervisión : pídeles a tus padres o tutor que creen un Supercell ID con su dirección de correo electrónico. De esta manera, podrán monitorizar tu cuenta para que sea más segura.

Ajustes del dispositivo: pídeles a tus padres o tutor que activen el control parental en tu teléfono o tableta para que gestionen el tiempo de juego, así como las interacciones en línea. Puedes encontrar excelentes consejos para configurarlos en Internet Matters.

2. Crea un ambiente positivo

Trata bien a los demás : utiliza siempre palabras amables y evita el acoso o la crueldad. Todo el mundo tiene derecho a sentirse respetado durante el juego.

Ignora la negatividad : si alguien dice algo hiriente, no contestes. Es mejor que hables de ello con alguien de confianza, como tus padres, un familiar, un profesor o tu tutor. No tienes por qué soportar actitudes negativas.

Ayuda a los demás: si ves que están acosando a alguien, denuncia y sé amable. Si ayudas, el juego será aún más divertido para todos.

3. Familiarízate con la Política de juego limpio y seguro

Respeta las reglas: Supercell cuenta con una Política de juego limpio y seguro que permite que los juegos sean divertidos y justos para todo el mundo. ¡No se pueden hacer trampas, acosar ni comprar o vender cuentas! Pídele a algún adulto de confianza, como tus padres, un familiar, un profesor o tu tutor, que te ayude a entender qué cosas están permitidas para que puedas jugar de manera segura.

4. Que no te dé miedo denunciar

Denuncia conductas inapropiadas : si alguien rompe las reglas o te genera incomodidad, no lo dudes y denúncialo. Las denuncias ayudan a que el juego sea un espacio seguro para todo el mundo. No te preocupes, los jugadores denunciados no sabrán quién los ha denunciado.

Cómo denunciar: normalmente, encontrarás el botón "Denunciar" dentro del juego, o puedes ponerte en contacto con el equipo de asistencia en el menú de ajustes. También puedes encontrar la opción "Denunciar" en el chat, si tocas el mensaje que quieres reportar, o en el perfil de jugador (si quieres denunciar el nombre de algún jugador).

5. Sé consciente del tiempo de juego

Fija límites : acuerda con tus padres, o tu tutor, cuánto tiempo puedes jugar cada día, y no te pases de ese tiempo.

Descansa : recuerda alejarte de vez en cuando de la pantalla para descansar la vista.

Encuentra el equilibrio: pídele a un adulto que te ayude a controlar el tiempo que pasas frente la pantalla para que también puedas dedicarlo a las tareas del colegio y a jugar fuera de casa.

Recuerda: si algo te genera inseguridad o incomodidad mientras juegas, háblalo con un adulto de confianza. Esa persona te ayudará a mantenerte a salvo en la red.





