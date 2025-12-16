Les jeux Supercell comme Clash of Clans, Brawl Stars et Clash Royale sont remplis de combats amusants et de travail d'équipe avec d'autres joueurs du monde entier. Comme dans la vraie vie, il est important de rester en sécurité pendant tes parties. Ce guide te montrera comment protéger ta vie privée, rester bienveillant et faire les choix les plus judicieux pour s'amuser en toute sécurité, à chaque partie.

1. Utilise les réglages de sécurité

Paramètres sociaux : ouvre le menu des réglages en jeu pour gérer ta liste d'amis, tes demandes en ami et pour limiter tes contacts.

Supervision : demande à tes parents ou à ton tuteur légal de créer un Supercell ID avec son adresse e-mail. Comme ça, cette personne pourra gérer ton compte et le rendre encore plus sécurisé.

Réglages de l'appareil : demande à tes parents ou à ton tuteur légal d'activer le contrôle parental sur ton téléphone ou ta tablette, pour gérer ton temps de jeu et les interactions en ligne. Tu peux trouver d'autres astuces pour ces réglages sur Internet Matters.

2. Sois positif

Sois sympa : utilise toujours un langage correct et évite de harceler les autres, ou d'être désagréable. Tout le monde a le droit au respect pendant son temps de jeu.

Ignore la négativité : si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, ne réponds pas. Tu peux en parler à une personne de confiance, comme tes parents, un membre de ta famille, un enseignant ou un tuteur. Tu n'as pas besoin de gérer cette négativité.

Aide les autres : si tu vois quelqu'un se faire harceler, signale le comportement négatif et fais preuve de gentillesse. Aider les autres permet de rendre le jeu plus amusant pour tout le monde.

3. Consulte la politique de sécurité et équité du jeu

Respecte les règles : Supercell a une politique de sécurité et équité du jeu pour que les parties soient amusantes et équitables pour tout le monde. Pas de triche, pas de harcèlement et pas de vente ou d'achat de comptes ! Demande à un adulte de confiance, comme tes parents, un membre de ta famille, un enseignant ou un tuteur, de t'aider à comprendre ce que tu peux ou ne peux pas faire pour jouer en toute sécurité.

4. N'hésite pas à signaler

Signale les comportements inappropriés : si quelqu'un ne respecte pas les règles ou te met mal à l'aise, n'hésite pas à le signaler. Les signalements nous permettent d'assurer un espace bienveillant pour tout le monde. Sache que les joueurs signalés ne sauront jamais qui les a signalés !

Comment signaler : tu trouveras généralement un bouton Signaler dans le jeu. Tu peux aussi contacter l'assistance depuis les paramètres du jeu. Cherche le bouton Signaler dans le chat en appuyant sur le message que tu veux signaler ou sur le profil du/de la joueur·euse (si tu veux signaler le nom d'un·e autre joueur·euse).

5. Essaie de gérer ton temps de jeu

Mets en place des limites : discute avec tes parents ou avec ton tuteur pour décider de la durée de jeu convenable pour toi, et essaie de t'y tenir.

Fais des pauses : lâche un peu l'écran de temps en temps, pour reposer tes yeux.

Équilibre : demande à un adulte de t'aider à gérer ton temps d'écran, pour avoir du temps pour l'école et pour jouer dehors.

Souviens-toi : si tu ne te sens pas en sécurité ou que tu es mal à l'aise quand tu joues, parles-en à un adulte de confiance. Ils peuvent t'aider à rester en sécurité en ligne.





