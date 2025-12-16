Game Supercell seperti Clash of Clans, Brawl Stars, dan Clash Royale sarat akan pertempuran seru dan kerja sama dengan pemain dari seluruh penjuru dunia! Sama seperti di dunia nyata, keamanan adalah sesuatu yang tak dapat ditawar. Panduan ini akan menampilkan cara untuk melindungi privasi, berinteraksi dengan positif, serta membuat keputusan cermat yang menjamin keamanan dan keseruan saat bermain.

1. Manfaatkan Setelan Keamanan

Setelan Sosial : Buka menu Setelan dalam game untuk mengelola Daftar Teman dan Permintaan Berteman untuk membatasi siapa saja yang bisa menghubungimu.

Supervisi : Minta orang tua atau wali untuk membuatkan Supercell ID dengan alamat email mereka. Langkah ini memastikan ada seseorang yang mengawasi dan memastikan akun jadi lebih aman.

Setelan Perangkat: Minta orang tua atau wali untuk mengaktifkan kontrol orang tua di ponsel atau tablet yang memberikan mereka akses untuk mengelola waktu bermain serta interaksi online. Kiat untuk mengaktifkan Setelan ini dapat ditemukan di Internet Matters.

2. Selalu Bersikap Positif

Selalu ramah : Selalu gunakan kalimat yang ramah dan jangan merundung. Semua pemain berhak mendapatkan perlakukan yang baik saat bermain.

Acuhkan tindakan negatif : Jika ada seseorang yang mengucapkan sesuatu yang menyakiti, jangan balas. Sebaiknya, beri tahu seseorang yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga, guru, atau wali. Jangan berikan tanggapan pada tindakan negatif seperti ini.

Bantu pemain lain: Jika kamu melihat aksi perundungan pada pemain lain, laporkan dan bantu pemain tersebut dengan penuh keramahan. Dengan saling membantu, game kita ini akan jadi makin seru untuk semua orang.

3. Pelajari Kebijakan Main Aman dan Bersih

Main sesuai aturan: Supercell memiliki Kebijakan Main Aman dan Bersih yang ditujukan untuk memastikan game selalu seru dan adil untuk semua pemain. Jangan sampai ada kecurangan, perundungan, dan jual beli akun! Minta orang dewasa yang dipercaya, seperti orang tua, anggota keluarga, guru, atau wali untuk membantumu mempelajari apa saja yang dapat dilakukan dalam game agar kamu bisa bermain dengan aman.

4. Jangan Ragu untuk Melapor

Laporkan pelanggaran : Jika ada seseorang yang melanggar peraturan, atau membuatmu merasa tidak nyaman, jangan ragu untuk melapor. Dengan melapor, kamu membantu memastikan game kita ini menjadi ruang yang aman bagi semua orang. Kami pastikan para pemain yang dilaporkan tidak akan mengetahui siapa yang melaporkan mereka.

Cara melaporkan: Kamu dapat menemukan tombol “Laporkan” yang biasanya tersedia di game atau menghubungi Bantuan dan Dukungan melalui Setelan dalam game. Kamu juga bisa menemukan opsi “Laporkan” di obrolan dengan mengetuk pesan yang ingin kamu laporkan atau melalui Profil Pemain (jika kamu ingin melaporkan nama pemain).

5. Perhatikan Waktu Main

Tetapkan batas waktu : Komunikasikan dengan orang tua atau wali terkait berapa lama kamu bisa bermain setiap hari dan jangan lewati batas tersebut.

Rehat : Pastikan untuk beristirahat sejenak dari layar secara berkala untuk memastikan penglihatanmu tetap sehat.

Keseimbangan itu penting: Minta orang dewasa untuk mengelola waktu bermainmu untuk memastikan kamu punya waktu untuk hal penting lain seperti sekolah dan bermain di luar ruangan.

Jangan lupa: Jika ada yang membuatmu merasa tidak aman atau nyaman saat bermain, bicaralah dengan orang dewasa yang kamu percaya. Mereka ada untuk membatumu aman di dunia online.





