I giochi Supercell, come Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale, sono ricchi di battaglie divertenti e sono un'opportunità per i giocatori da tutto il mondo di collaborare e divertirsi insieme. Proprio come nella vita reale, la sicurezza è importante anche mentre si gioca e in questa guida potrai scoprire come proteggere la tua privacy, mantenere un comportamento appropriato e fare le scelte giuste, così da avere un'esperienza sicura e divertente ogni volta.

1. Usa le impostazioni sulla sicurezza

Impostazioni social : vai alle impostazioni in gioco per gestire sia le liste degli amici sia le richieste di amicizia e limitare chi può contattarti.

Lasciati supervisionare : chiedi a un genitore o a un tutore di creare un Supercell ID usando il suo indirizzo e-mail, così potrà monitorare il tuo account e renderlo ancora più sicuro.

Impostazioni del dispositivo: chiedi a un genitore o a un tutore di attivare il controllo genitori sul tuo telefono o tablet, così potrà gestire il tempo che passi a giocare e le tue interazioni online. Se vuoi dei consigli su come impostare queste opzioni, da' un'occhiata al sito di Internet Matters.

2. Mantieni un atteggiamento positivo

Sii gentile : usa sempre un tono amichevole ed evita qualsiasi forma di bullismo e di esprimerti con cattiveria, in modo che tutti si sentano rispettati in gioco.

Non dare peso alla negatività : se qualcuno dice qualcosa che ti ferisce, non rispondere, ma dillo a un adulto di cui ti fidi, come un genitore, un parente, un insegnante o un tutore, così potranno gestire la situazione.

Aiuta gli altri: se assisti a episodi di bullismo, segnalali e mostrati gentile, così aiuterai gli altri e il gioco sarà più divertente per tutti.

3. Leggi la nostra politica sulla sicurezza e correttezza del gioco

Rispetta le regole: Supercell ha una politica sulla sicurezza e correttezza del gioco, che ci aiuta a fare in modo che i nostri titoli siano divertenti e corretti per tutti e per la quale non sono ammessi imbrogli, bullismo e compravendita di account. Chiedi a un adulto di cui ti fidi, come un genitore, un parente, un insegnante o un tutore, di aiutarti a capire cosa è permesso, così potrai giocare in serenità.

4. Non aver paura di fare segnalazioni

Segnala i comportamenti inappropriati : se qualcuno infrange le regole o ti fa sentire a disagio, non esitare a segnalarlo, perché questo ci aiuta a rendere il gioco più sicuro per tutti. Ti assicuriamo che i giocatori coinvolti non sapranno mai chi è stato a segnalarli.

Come segnalare: di solito, trovi un pulsante per le segnalazioni in gioco, ma puoi anche contattare l'assistenza dalle impostazioni del gioco. Se vuoi segnalare un messaggio, puoi farlo direttamente dalla chat, toccando quello in questione, mentre puoi segnalare il nome di un giocatore dal suo profilo.

5. Gestisci al meglio il tempo di gioco

Imposta dei limiti : decidi assieme ai tuoi genitori o al tuo tutore quanto tempo puoi passare a giocare ogni giorno e rispetta questo limite.

Prenditi delle pause : ricorda di non passare troppo tempo davanti allo schermo, così da far riposare gli occhi.

Trova un equilibrio: chiedi a un adulto di aiutarti a trovare un equilibrio tra il tempo che passi a giocare e quello che dedichi alla scuola e alle attività all'aperto.

Importante: se qualcosa ti mette a disagio o non ti fa sentire al sicuro mentre giochi, parlane con un adulto di cui di fidi, così potrà aiutarti.





