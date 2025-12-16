クラッシュ・オブ・クラン、ブロスタ、クラッシュ・ロワイヤルなどを代表とするSupercellのゲームでは、世界中のプレイヤーと白熱のバトルや協力プレイを楽しむことができます。しかし、現実の世界と同じように、ゲームの中でも安全に遊ぶことが大切です。このガイドでは、毎回安全に楽しむために、プライバシーの守り方や人との接し方、そして賢く行動するためのポイントをご紹介します。

1. セーフティ機能を活用しましょう

ソーシャル設定 ：ゲーム内の設定画面で、フレンドリストやフレンド申請を管理して、連絡できる相手を制限しましょう。

見守り用Supercell ID ：ご両親や保護者のメールアドレスでSupercell IDを作成してもらいましょう。そうすることで、あなたのアカウントを見守ってもらえるため、より安全に遊べます。

デバイスの設定：ご両親や保護者がプレイ時間やオンライン上の会話を管理できるよう、スマホやタブレットのペアレンタルコントロールをオンにしてもらいましょう。詳しい設定方法は、Internet Mattersをご覧ください。

2. ポジティブなやり取りを心掛けましょう

人に優しく接する ：人を傷つける言葉やいじめはNGです。いつも丁寧な言葉遣いを意識して、相手への思いやりを大切にしてください。

嫌なメッセージには反応しない ：心ない言葉をかけられても、言い返さなくて大丈夫です。自分ひとりで抱え込まず、ご両親や家族、先生など信頼できる大人に話しましょう。ネガティブなことに、わざわざ付き合う必要はありません。

助け合う：いじめられている人を見かけたら、報告機能を使って助けてあげましょう。みんなで助け合うことで、ゲームがもっと楽しくなります。

3. 「安全で公平なプレイのために」を読みましょう

ルールを守って遊ぶ：Supercellではみんなが楽しく公平に遊べるよう、「安全で公平なプレイのために」というルールを設定しています。チート行為、いじめ、アカウントの売買などは禁止です！分からない部分があった場合は、ご両親や家族、先生など信頼できる大人に質問してください。安全にプレイできるよう、認められている行為を一緒に確認してもらいましょう。

4. 嫌なことがあったら迷わず報告しましょう

不適切な行為は報告する ：ルールに反する行動や、不快な言動があったときは、遠慮せずに報告しましょう。自分や他のプレイヤーを守るための大切な行動です。報告した相手に自分の情報が伝わることはありません。

報告する方法：通常はゲーム内に報告ボタンがあります。見つからない場合は、設定画面から「ヘルプとサポート」ページを開き、サポートチームに連絡してください。また、チャット内で報告したいメッセージをタップすると、報告ボタンが表示される場合があります。プレイヤー名を報告したいときは、そのプレイヤーのプロフィール画面から報告を行いましょう。

5. プレイ時間を自分でコントロールしましょう

1日のプレイ時間を決める ：ご両親や保護者と一緒に1日のプレイ時間を決め、その時間を守りましょう。

休憩をはさむ ：時々画面から離れて、目を休めましょう。

オンラインとオフラインのバランスを取る：ご両親や保護者などと一緒にスクリーンタイムを管理し、学校の勉強や外で遊ぶ時間もきちんと取れるようにしましょう。

重要：プレイ中に少しでも不安や不快感を覚えたら、すぐに信頼できる大人に相談しましょう。オンライン上の安全を確保してくれる心強い味方です。





