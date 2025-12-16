클래시 오브 클랜, 브롤스타즈, 클래시 로얄과 같은 슈퍼셀 게임에서는 흥미진진한 전투와 전 세계의 플레이어들과의 협동이 가능합니다! 실제 생활과 마찬가지로, 게임을 플레이할 때도 안전을 유지하는 것이 중요합니다. 게임을 항상 즐겁고 안전하게 플레이할 수 있도록, 이 가이드에서 개인정보를 보호하고, 상냥하게 행동하며, 현명한 결정을 내리는 방법을 배워보세요.

1. 안전 설정 사용하기

소셜 설정 : 게임 설정 메뉴에서 친구 목록과 친구 요청을 관리해 여러분에게 연락할 수 있는 대상을 제한하세요.

보호 감독 : 부모님 또는 법정대리인의 이메일 주소를 이용해 Supercell ID를 생성하도록 요청하세요. 이를 통해 부모님 또는 법정대리인이 여러분의 계정을 한층 더 안전하게 감독할 수 있습니다.

기기 설정: 부모님 또는 법정대리인에게 여러분의 휴대폰이나 태블릿에서 자녀 보호 설정을 켜도록 요청하세요. 이를 통해 게임 플레이 시간이나 온라인 상호작용을 관리할 수 있습니다. 이와 관련한 유용한 팁은 Internet Matters에서 확인하실 수 있습니다.

2. 긍정적으로 행동하기

상냥하게 행동하기 : 언제나 상냥한 언어를 사용하도록 하세요. 타인을 괴롭히거나 모욕하는 행동은 삼가시기 바랍니다. 모두가 존중받는 환경에서 게임을 즐길 수 있도록요.

부정적인 행동은 무시하기 : 누군가가 상처를 주는 발언을 하면, 대꾸를 하지 마세요. 그 대신 부모님이나 가족, 선생님, 보호자 등 여러분이 신뢰할 수 있는 누군가와 상담하시기 바랍니다. 그런 부정적인 행위에 굳이 반응할 필요 없습니다.

타인 돕기: 누군가가 괴롭힘을 당하는 것을 목격한다면, 신고를 통해 친절함을 베푸세요. 타인을 돕는 행동이 게임 전체를 더욱 즐거운 분위기로 만들어 줄 것입니다.

3. 안전하고 공정한 게임 이용 정책 내용 숙지하기

규칙을 준수하며 플레이하기: 슈퍼셀에는 모두가 게임을 즐겁고 공정하게 즐기도록 하기 위한 안전하고 공정한 게임 이용 정책이 있습니다. 반칙이나 괴롭힘, 계정 구매 및 판매 행위는 금지되어 있습니다! 부모님이나 가족, 선생님, 법정대리인과 같이 여러분이 신뢰할 수 있는 성인에게 설명을 요청해 게임을 안전하게 즐길 수 있도록 하세요.

4. 망설이지 말고 신고하기

부적절한 행동 신고하기 : 누군가가 규칙을 위반하거나 여러분을 불편하게 한다면, 망설이지 말고 신고해 주세요. 신고를 통해 게임을 모두에게 안전한 곳으로 만들 수 있습니다. 신고된 플레이어는 누가 자신을 신고했는지 알 수 없으니 안심하셔도 됩니다.

신고 방법: 게임 내에서 "신고" 버튼을 사용하거나, 게임 설정의 '도움말 및 지원'을 통해 신고할 수 있습니다. 또는 신고하고자 하는 메시지를 눌러 표시되는 "신고" 옵션을 사용하거나 플레이어 프로필(플레이어 이름을 신고하려는 경우)에서 신고할 수도 있습니다.

5. 플레이 시간 유의하기

시간 제한 설정 : 부모님이나 법정대리인과 함께 논의하여 하루에 플레이할 시간을 결정하고 그 규칙을 지키도록 하세요.

휴식 : 눈 건강을 위해 이따금씩 화면에서 떨어져 휴식을 취하세요.

삶의 균형: 성인에게 여러분의 스크린 타임 관리 도움을 요청해 학교 생활이나 야외 활동 등에도 시간을 할애할 수 있도록 하세요.

기억할 점: 게임 플레이 중 안전하지 못하다는 느낌이 들거나 불편한 상황이 발생하면, 신뢰하는 성인과 함께 대화하세요. 여러분의 온라인 생활을 안전하게 지켜줄 것입니다.





