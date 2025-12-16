Permainan Supercell seperti Clash of Clans, Brawl Stars dan Clash Royale adalah penuh dengan pertempuran yang menyeronokkan dan kerjasama dengan pemain dari seluruh dunia! Seperti di dunia sebenar, adalah penting untuk memastikan keselamatan anda ketika bermain. Panduan ini akan menunjukkan cara melindungi privasi anda, bersikap baik dan membuat pilihan bijak supaya anda boleh bermain dengan selamat dan seronok.

1. Gunakan Tetapan Keselamatan

Tetapan sosial : Pergi ke menu tetapan permainan untuk menguruskan senarai rakan dan permintaan rakan bagi mengehadkan siapa yang boleh menghubungi anda.

Pengawasan : Minta ibu bapa atau penjaga untuk mencipta Supercell ID menggunakan alamat e-mel mereka. Ini akan membolehkan mereka mengawasi akaun anda dan menjadikannya lebih selamat.

Tetapan peranti: Minta ibu bapa atau penjaga untuk mengaktifkan ciri kawalan ibu bapa pada telefon bimbit atau tablet anda untuk menguruskan masa permainan dan interaksi dalam talian anda. Anda boleh mendapat petua berguna tentang cara mengaktifkan ciri-ciri ini di Internet Matters.

2. Kekalkan Sikap Positif

Bersikap baik : Sentiasa menggunakan kata-kata yang mesra dan elakkan daripada bertindak jahat. Semua orang patut berasa dihormati ketika bermain.

Abaikan perkara negatif : Jika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan hati, jangan balas. Sebaliknya, beritahu seseorang yang anda percayai, seperti ibu bapa anda, ahli keluarga, cikgu atau penjaga. Anda tidak perlu melayan perkara negatif.

Bantu orang lain: Jika anda nampak seseorang dibuli, laporkannya dan tunjukkan sikap baik. Bersikap membantu boleh menjadikan permainan lebih seronok untuk semua.

3. Mengenali Dasar Bermain dengan Selamat dan Adil

Bermain mengikut peraturan: Supercell ada Dasar Bermain dengan Selamat dan Adil yang membantu memastikan permainan adalah seronok dan adil untuk semua. Tiada penipuan, pembulian atau membeli/menjual akaun! Minta bantuan orang dewasa dipercayai seperti ibu bapa, ahli keluarga, cikgu atau penjaga untuk memahami apa yang dibenarkan supaya anda boleh bermain dengan selamat.

4. Jangan Takut untuk Membuat Laporan

Melaporkan kelakuan tidak wajar : Jika seseorang tidak mematuhi peraturan atau membuatkan anda berasa tidak selesa, jangan teragak-agak untuk melaporkannya. Melapor akan membantu memastikan permainan menjadi tempat yang selamat untuk semua. Yakinlah bahawa pemain yang dilaporkan tidak akan tahu siapa yang melaporkan mereka.

Cara melapor: Biasanya anda boleh menemui butang “Lapor” dalam permainan atau menghubungi Bantuan & Sokongan melalui tetapan permainan. Anda juga boleh menemui pilihan “Lapor” dalam ruang bual dengan mengetik pada mesej yang anda ingin melaporkan atau di profil pemain (jika anda ingin melaporkan nama pemain).

5. Mengurus Masa Bermain

Tetapkan had masa : Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga anda untuk menetapkan berapa lama anda akan bermain setiap hari dan jangan melebihi had masa itu.

Berehat : Jangan lupa tinggalkan skrin seketika sekali-sekala untuk merehatkan mata anda.

Seimbang: Minta orang dewasa membantu anda menguruskan masa skrin, supaya anda masih mempunyai masa untuk sekolah dan bermain di luar.

Ingat: Jika ada apa-apa yang membuatkan anda berasa tidak selamat atau kurang selesa ketika bermain, beritahu orang dewasa yang anda percayai. Mereka boleh membantu memastikan anda selamat dalam talian.





