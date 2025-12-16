Supercell-spellen zoals Clash of Clans, Brawl Stars en Clash Royale zitten boordevol leuke vecht-gameplay en teamwerk met spelers van overal! Net als in het echte leven is het belangrijk om veilig te blijven tijdens het spelen. Deze richtlijnen tonen je hoe je je privacy beschermt, aardig kunt zijn en verstandige keuzes maakt zodat je op een veilige manier plezier kunt beleven elke keer dat je speelt.

1. Gebruik de veiligheidsinstellingen

Sociale instellingen : ga naar de instellingen in het spel om vriendenlijsten en vriendenverzoeken te beheren en een limiet te plaatsen op wie je kan contacteren.

Toezicht : vraag een ouder of voogd om een Supercell ID aan te maken met hun e-mailadres. Hierdoor kunnen ze toezicht houden op je account en het nog veiliger maken.

Apparaatinstellingen: vraag je ouder of voogd om het ouderlijk toezicht in te schakelen op je telefoon of tablet om je speeltijd en online interacties te beheren. Je kunt hiervoor goede tips vinden op Internet Matters.

2. Houd het positief

Wees aardig : gebruik altijd vriendelijke woorden en vermijd pesten of gemeen gedrag. Iedereen moet zich gerespecteerd voelen tijdens het spelen.

Negeer negativiteit : als iemand iets kwetsends zegt, reageer dan niet. In plaats van te reageren, kun je het aan iemand vertellen die je vertrouwt, zoals een ouder, familielid, leraar of voogd. Je hoeft niet alleen om te gaan met negativiteit.

Help anderen: als je iemand ziet die wordt gepest, rapporteer het en wees aardig. Door hulpvaardig te zijn wordt het spel leuker voor iedereen.

3. Maak jezelf vertrouwd met het Beleid voor een veilig en eerlijk spel

Speel volgens de regels: Supercell heeft een Beleid voor een veilig en eerlijk spel dat helpt om de games leuk en eerlijk te houden voor iedereen. Niet valsspelen of pesten en geen accounts kopen/verkopen! Vraag een vertrouwde volwassene, zoals je ouders, een familielid, leraar of voogd, om je uit te leggen wat wel en niet mag zodat je veilig kunt spelen.

4. Wees niet bang om te rapporteren

Rapporteer ongepast gedrag : als iemand de regels overtreedt of je ongemakkelijk maakt, aarzel dan niet om hen te rapporteren. Rapporteren helpt om het spel een veilige plek te maken voor iedereen. Je kunt er zeker van zijn dat gerapporteerde spelers niet kunnen zien wie hen rapporteerde.

Hoe je iemand rapporteert: je kunt de rapporteerknop normaal gezien vinden in het spel of Hulp en ondersteuning contacteren via de instellingen van het spel. Je kunt ook de optie 'Rapporteren' gebruiken in de chat door op het bericht te tikken dat je wilt rapporteren of via het spelersprofiel (als je een spelersnaam wilt rapporteren).

5. Wees verstandig met speeltijd

Stel tijdslimieten in : werk samen met je ouders of voogd om te beslissen hoe lang je elke dag kunt spelen en houd je eraan.

Neem pauzes : vergeet niet om af en toe weg te stappen van je scherm om je ogen rust te geven.

Vind een balans: vraag een ouder of voogd om je te helpen je schermtijd te beheren zodat je genoeg tijd hebt voor school en buitenspelen.

Vergeet niet: als er iets is waardoor je je onveilig of oncomfortabel voelt tijdens het spelen, vertel het dan aan een volwassene die je vertrouwt. Zij kunnen je helpen om je online veilig te houden.





