Os jogos da Supercell, como Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale, são repletos de batalhas divertidas e proporcionam a colaboração entre jogadores do mundo todo. Mas, assim como na vida real, é importante manter a segurança no ambiente de jogo. Este guia mostrará como proteger a sua privacidade, agir com gentileza e fazer escolhas inteligentes para garantir a sua segurança sempre que estiver jogando.

1. Use as configurações de segurança

Ajustes sociais : acesse o menu de configurações do jogo para gerenciar as suas listas de amigos e pedidos de amizade, e escolher quem pode entrar em contato com você.

Supervisão : peça que um dos seus pais ou adulto responsável crie um Supercell ID usando o e-mail dele. Com isso, ele pode monitorar a sua conta e deixá-la ainda mais segura.

Configurações do dispositivo: peça que um dos seus pais ou adulto responsável ative os controles parentais do seu celular ou tablet, para que ele possa gerenciar o seu tempo de jogo e as suas interações on-line. Confira ótimas dicas de como fazer isso no site Internet Matters.

2. Mantenha a positividade

Seja gentil : sempre use palavras amistosas e não pratique bullying ou seja cruel. Todas as pessoas devem se sentir respeitadas enquanto estão jogando.

Ignore atitudes negativas : se alguém disser algo ofensivo, não responda. Conte o que aconteceu a um adulto de sua confiança, por exemplo, seus pais, um professor, uma pessoa da sua família ou alguém que seja responsável por você. Você não precisa lidar com ofensas.

Ajude outras pessoas: se você perceber que alguém está sofrendo bullying, denuncie a ofensa e acolha essa pessoa com gentileza. Ajudar uns aos outros torna o jogo mais divertido para todos.

3. Conheça a Política de Jogo Limpo e Seguro

Siga as regras: a Supercell tem uma Política de Jogo Limpo e Seguro que ajuda a manter os nossos jogos divertidos e justos para todos. Nada de trapaças, bullying ou compra e venda de contas! Peça a ajuda de um adulto de sua confiança, como seus pais, um professor, uma pessoa da sua família ou alguém que seja responsável por você, para entender o que é ou não permitido, assim você pode jogar em segurança.

4. Não tenha medo de denunciar alguém

Denuncie comportamentos inapropriados : se alguém quebrar as regras ou fizer você se sentir desconfortável, não tenha medo de denunciar o que aconteceu. Isso ajuda a fazer com que o jogo seja um espaço seguro para todos. Não se preocupe, pois o jogador denunciado não saberá quem fez a denúncia.

Como denunciar: você pode usar o botão de denúncia no jogo ou entrar em contato com a ajuda e suporte por meio das configurações do jogo. No bate-papo, você também pode usar a opção "Denunciar" tocando na mensagem ou no perfil do jogador que deseja denunciar, se quiser mencionar o nome dele.

5. Use o seu tempo de jogo com consciência

Defina limites : converse com os seus pais ou um adulto responsável ​​para definir um tempo de jogo por dia e não ultrapasse o limite estabelecido.

Faça pausas : saia de perto da tela de vez em quando para descansar os olhos.

Mantenha o equilíbrio: peça ajuda a um adulto para gerenciar o seu tempo de tela, assim você também poderá se dedicar à escola e brincar ao ar livre.

Não se esqueça: se alguma coisa fizer você sentir desconforto ou insegurança enquanto estiver jogando, fale com um adulto em quem você confia. Ele pode ajudar a manter a sua segurança on-line.





