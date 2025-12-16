Skip to content
Guia para crianças: 5 maneiras de manter um ambiente seguro nos jogos da Supercell

Os jogos da Supercell, como Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale, são repletos de batalhas divertidas e proporcionam a colaboração entre jogadores do mundo todo. Mas, assim como na vida real, é importante manter a segurança no ambiente de jogo. Este guia mostrará como proteger a sua privacidade, agir com gentileza e fazer escolhas inteligentes para garantir a sua segurança sempre que estiver jogando.

1. Use as configurações de segurança

  • Ajustes sociais: acesse o menu de configurações do jogo para gerenciar as suas listas de amigos e pedidos de amizade, e escolher quem pode entrar em contato com você.

  • Supervisão: peça que um dos seus pais ou adulto responsável crie um Supercell ID usando o e-mail dele. Com isso, ele pode monitorar a sua conta e deixá-la ainda mais segura.

  • Configurações do dispositivo: peça que um dos seus pais ou adulto responsável ative os controles parentais do seu celular ou tablet, para que ele possa gerenciar o seu tempo de jogo e as suas interações on-line. Confira ótimas dicas de como fazer isso no site Internet Matters.

2. Mantenha a positividade

  • Seja gentil: sempre use palavras amistosas e não pratique bullying ou seja cruel. Todas as pessoas devem se sentir respeitadas enquanto estão jogando.

  • Ignore atitudes negativas: se alguém disser algo ofensivo, não responda. Conte o que aconteceu a um adulto de sua confiança, por exemplo, seus pais, um professor, uma pessoa da sua família ou alguém que seja responsável por você. Você não precisa lidar com ofensas.

  • Ajude outras pessoas: se você perceber que alguém está sofrendo bullying, denuncie a ofensa e acolha essa pessoa com gentileza. Ajudar uns aos outros torna o jogo mais divertido para todos.

3. Conheça a Política de Jogo Limpo e Seguro

  • Siga as regras: a Supercell tem uma Política de Jogo Limpo e Seguro que ajuda a manter os nossos jogos divertidos e justos para todos. Nada de trapaças, bullying ou compra e venda de contas! Peça a ajuda de um adulto de sua confiança, como seus pais, um professor, uma pessoa da sua família ou alguém que seja responsável por você, para entender o que é ou não permitido, assim você pode jogar em segurança.

4. Não tenha medo de denunciar alguém

  • Denuncie comportamentos inapropriados: se alguém quebrar as regras ou fizer você se sentir desconfortável, não tenha medo de denunciar o que aconteceu. Isso ajuda a fazer com que o jogo seja um espaço seguro para todos. Não se preocupe, pois o jogador denunciado não saberá quem fez a denúncia.

  • Como denunciar: você pode usar o botão de denúncia no jogo ou entrar em contato com a ajuda e suporte por meio das configurações do jogo. No bate-papo, você também pode usar a opção "Denunciar" tocando na mensagem ou no perfil do jogador que deseja denunciar, se quiser mencionar o nome dele.

5. Use o seu tempo de jogo com consciência

  • Defina limites: converse com os seus pais ou um adulto responsável ​​para definir um tempo de jogo por dia e não ultrapasse o limite estabelecido.

  • Faça pausas: saia de perto da tela de vez em quando para descansar os olhos.

  • Mantenha o equilíbrio: peça ajuda a um adulto para gerenciar o seu tempo de tela, assim você também poderá se dedicar à escola e brincar ao ar livre.

Não se esqueça: se alguma coisa fizer você sentir desconforto ou insegurança enquanto estiver jogando, fale com um adulto em quem você confia. Ele pode ajudar a manter a sua segurança on-line.