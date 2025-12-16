Clash of Clans, Brawl Stars ve Clash Royale gibi Supercell oyunları, dünyanın her yerinden oyuncuların katıldığı eğlenceli savaşlar ve takım çalışması içerir! Gerçek hayatta olduğu gibi oyun ortamında da güvende olmak önemlidir. Bu kılavuzda oyun ortamının güvenle keyfini çıkarabilmeniz için gizliliğinizi nasıl koruyacağınız, nasıl kibar olabileceğiniz ve nasıl daha akıllı seçimler yapabileceğinizden bahsedeceğiz.

1. Güvenlik Ayarlarını Kullanın

Sosyal ayarlar : Oyunun ayarlar menüsüne giderek arkadaş listelerini, arkadaşlık isteklerini ve sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini yönetebilirsiniz.

Gözetim : Bir ebeveyn veya vasiden kendi e-posta adresini kullanarak bir Supercell ID oluşturmasını isteyin. Böylece hesabınızı takip edebilir ve daha güvenli olmasını sağlayabilirler.

Cihaz ayarları: Ebeveyninizden veya vasinizden telefonunuzda veya tabletinizde ebeveyn denetimlerini açmasını isteyin. Böylece oyun sürenizi ve çevrimiçi etkileşimlerinizi yönetebilirler. Internet Matters sayfasında bu ayarlarla ilgili güzel ipuçları bulabilirsiniz.

2. Olumlu Davranın

Kibar olun : Her zaman dostça kelimeler kullanın ve zorbalıktan ya da kaba davranışlardan kaçının. Herkes oyun oynarken saygı gördüğünü hissetmelidir.

Olumsuzluklara yanıt vermeyin : Birisi sizi üzecek bir şey söylerse cevap vermeyin. Bunun yerine ebeveynleriniz, aile üyeleriniz, öğretmeniniz veya vasiniz gibi güvendiğiniz birine haber verin. Olumsuzluklarla uğraşmak zorunda değilsiniz.

Diğer oyunculara yardım edin: Birinin zorbalığa uğradığını görürseniz durumu şikayet edin ve ilgili kişiye nazik davranın. Yardımsever olmak oyunu herkes için daha eğlenceli hale getirir.

3. Güvenli ve Adil Oyun Politikasını Öğrenin

Kurallara uyun: Supercell'in oyunları herkes için eğlenceli ve adil tutmayı sağlayacak bir Güvenli ve Adil Oyun Politikası vardır. Hile, zorbalık ve hesap alıp satmak yasaktır! Güvenli bir şekilde oynamak için ebeveynleriniz, aile üyeleriniz, öğretmeniniz veya vasiniz gibi güvenilir bir yetişkinden nelere izin verildiğini anlamanıza yardımcı olmasını isteyin.

4. Şikayet Etmekten Çekinmeyin

Uygunsuz davranışları şikayet edin : Birisi kuralları ihlal eder veya sizi rahatsız ederse onu şikayet etmekten çekinmeyin. Şikayette bulunmak oyunun herkes için daha güvenli olmasını sağlar. Şikayet edilen oyuncuların kendilerini şikayet eden kişilerin kim olduğunu öğrenmeyeceğine emin olabilirsiniz.

Şikayet etmek için: Çoğunlukla oyun içinde bir "Şikayet et" düğmesi bulabilir veya oyun ayarlarından Yardım ve Destek ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, sohbette şikayet etmek istediğiniz mesaja dokunarak veya (oyuncu adını şikayet etmek istiyorsanız) oyuncu profiline giderek "Şikayet et" seçeneğini bulabilirsiniz.

5. Oynama Sürenizle İlgili Bilinçli Olun

Süre sınırı koyun : Ebeveynlerinizle veya vasinizle konuşarak her gün ne kadar oynayacağınıza karar verin ve bu sınırı aşmayın.

Mola verin : Ara sıra gözlerinizi dinlendirmek için ekrandan uzaklaşmayı unutmayın.

Denge kurun: Bir yetişkinden ekran başında geçirdiğiniz zamanı yönetmenize yardımcı olmasını isteyin. Okula ve dışarıda oynamaya da zamanınız kalsın.

Unutmayın: Oynarken herhangi bir şey size güvende olmadığınızı hissettirir veya sizi rahatsız ederse güvendiğiniz bir yetişkinle konuşun. Güvendiğiniz yetişkin internet ortamında güvende olmanıza yardımcı olacaktır.





