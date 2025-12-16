Trong các trò chơi của Supercell như Clash of Clans, Brawl Stars và Clash Royale, bạn có thể trải nghiệm các trận chiến thú vị và hợp tác với người chơi từ khắp nơi trên thế giới! Cũng giống như trong đời thực, bảo đảm an toàn cho bản thân trong khi chơi game là điều rất quan trọng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bảo vệ quyền riêng tư, cư xử tử tế và đưa ra các lựa chọn sáng suốt để có thể tận hưởng trò chơi vui vẻ và an toàn mỗi khi chơi.

1. Sử dụng cài đặt an toàn

Cài đặt xã hội : Đi đến menu cài đặt của trò chơi để quản lý danh sách bạn bè và yêu cầu kết bạn để hạn chế những người có thể liên lạc với bạn.

Sự giám sát : Nhờ ba mẹ hoặc người chăm sóc bạn tạo một Supercell ID bằng địa chỉ email của họ. Như vậy, họ có thể giám sát tài khoản của bạn và giúp môi trường chơi game của bạn càng an toàn hơn.

Cài đặt thiết bị: Nhờ ba mẹ hoặc người chăm sóc bạn bật tính năng kiểm soát của phụ huynh trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để quản lý thời gian chơi game của bạn và các tương tác trực tuyến. Bạn có thể tìm thấy những mẹo hay về cách cài đặt các tính năng này tại trang web Internet Matters.

2. Duy trì sự tích cực

Cư xử tử tế : Luôn dùng những từ ngữ thân thiện, không bắt nạt hoặc xúc phạm người khác để mọi người đều cảm thấy được tôn trọng trong khi chơi.

Phớt lờ những điều tiêu cực : Nếu có ai đó nói với bạn những điều gây tổn thương, đừng trả lời họ. Thay vào đó, hãy báo cho người mà bạn tin tưởng biết, chẳng hạn như ba mẹ, thành viên trong gia đình, giáo viên hoặc người giám hộ của bạn. Bạn không cần phải đối phó với những điều tiêu cực.

Giúp đỡ những người khác: Nếu bạn bắt gặp ai đó đang bị bắt nạt, hãy báo cáo hành vi đó và thể hiện sự tử tế. Hỗ trợ lẫn nhau sẽ khiến trò chơi càng vui vẻ và thú vị hơn cho tất cả mọi người.

3. Tìm hiểu về Chính sách Chơi Công bằng và An toàn

Tuân theo các quy tắc khi chơi: Supercell có Chính sách Chơi Công bằng và An toàn để giúp mọi người luôn có được trải nghiệm vui vẻ và công bằng khi chơi các trò chơi của chúng tôi. Không gian lận, không bắt nạt hoặc mua/bán tài khoản! Nhờ người lớn đáng tin cậy, chẳng hạn như ba mẹ, thành viên trong gia đình, giáo viên hoặc người giám hộ giúp bạn hiểu rõ những gì bạn được phép làm để có thể chơi game an toàn.

4. Đừng ngần ngại báo cáo

Hãy báo cáo những hành vi không phù hợp : Nếu ai đó vi phạm quy tắc hoặc khiến bạn cảm thấy khó chịu, đừng ngần ngại báo cáo họ. Việc báo cáo sẽ giúp duy trì không gian an toàn trong trò chơi cho tất cả mọi người. Bạn có thể yên tâm vì những người chơi bị báo cáo sẽ không biết được ai đã báo cáo họ.

Cách báo cáo: Thông thường, bạn có thể tìm thấy nút “Báo cáo” trong trò chơi hoặc liên hệ Hỗ trợ & Trợ giúp thông qua mục cài đặt trong trò chơi. Bạn cũng có thể tìm tùy chọn “Báo cáo” trong kênh trò chuyện bằng cách nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn báo cáo hoặc trong hồ sơ người chơi (nếu bạn muốn báo cáo tên người chơi).

5. Chú ý kiểm soát thời gian chơi

Đặt giới hạn thời gian chơi : Thảo luận với ba mẹ hoặc người chăm sóc bạn để quyết định mỗi ngày bạn có thể chơi trong bao lâu và luôn tuân thủ làm theo.

Nghỉ ngơi : Hãy nhớ thỉnh thoảng rời khỏi màn hình để mắt của bạn được nghỉ ngơi.

Cân bằng: Nhờ người lớn giúp bạn quản lý thời gian sử dụng thiết bị để bạn vẫn có thời gian cho việc học và vui chơi bên ngoài.

Lưu ý: Nếu có bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy không an toàn hoặc khó chịu trong khi chơi, hãy báo cho người lớn mà bạn tin cậy biết. Họ có thể giúp bảo đảm an toàn cho bạn trong môi trường trực tuyến.





