Supercell-Spiele wie Clash of Clans, Brawl Stars und Clash Royale sorgen für Spaß und Wettbewerb und bringen Spieler aus aller Welt zusammen. Die Sicherheit während des Spielens ist nicht weniger wichtig als das Gewinnen von Kämpfen. Dieser Leitfaden hilft dir dabei, die Kontrolle über deinen Datenschutz zu behalten sowie deine Spielzeit zu verwalten, und erklärt, was zu tun ist, wenn etwas schiefläuft. Befolge diese Richtlinien, um für eine sichere und unterhaltsame Spielerfahrung zu sorgen.

1. Passe deine Einstellungen an

Supercell-Spiele verfügen über eingebaute Sicherheitseinstellungen, die dir helfen, deine Spielerfahrung zu handhaben. So kannst du sie anpassen, um für deine Sicherheit zu sorgen:

Soziale Einstellungen : Verwalte Freundschaftsanfragen, um einzuschränken, wer dich kontaktieren kann. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Kontoschutz : Sichere über die Aktivierung des Kontoschutzes dein Supercell-ID-Konto ab. Diese Funktion kann genutzt werden, um SMS-Bestätigungscodes oder Wiederherstellungscodes zu generieren, durch die du dein Konto wiederherstellen kannst, falls es dir nicht möglich ist, darauf zuzugreifen. Und so geht‘s: Gehe in einem der Spiele zu „Einstellungen“, wähle „Supercell ID“, tippe auf das „Einstellungen“-Zahnrad und tippe unter „Kontoschutz“ auf „Aktivieren“.

Geräteeinstellungen: Nutze die Kindersicherung auf deinem Handy oder Tablet, um In-App-Käufe und deine Bildschirmzeit zu beschränken. Wie das geht, zeigt dir Internet Matters.

2. Sei bereit, Probleme anzugehen

Wenn du während des Spielens mit einem Problem konfrontiert wirst, dann hast du das Vermögen, Maßnahmen zu ergreifen. Folgendes kannst du tun:

Umgang mit anstößigem Verhalten und unangemessenen Inhalten : Wenn sich jemand beleidigend oder unangemessen verhält, dann melde diese Person. Du kannst auch den Leiter deines Clubs, Clans oder deiner Gemeinschaft bitten, den Spieler zugunsten einer sichereren Spielerfahrung zu entfernen. Alternativ kannst du dich einer anderen Spielergruppe anschließen, während wir uns mit der Meldung befassen. Sprich zudem mit jemandem, dem du vertraust, beispielsweise deinen Eltern, einem Familienmitglied, Lehrer oder Erziehungsberichtigten, damit sichergestellt ist, dass du sämtliche Hilfe bekommst, die du brauchst.

Umgang mit Betrugsmaschen und Hacking-Versuchen : Teile niemals deine Kontodaten, Bestätigungs- oder Wiederherstellungscodes und klicke auf keine verdächtigen Links, die kostenlose Belohnungen versprechen.

Du brauchst Hilfe? Das Supercell-Supportteam kann dich bei Problemen wie verlorenen Konten unterstützen.

3. Befolge die Richtlinien zu sicherem und fairem Spielen

Bei Supercell gibt es Richtlinien zu sicherem und fairem Spielen, die sicherstellen, dass alle fair agieren und Spaß beim Spielen haben können. Hier die Kurzfassung:

Störendes Sozialverhalten Sicherheit und Verletzungen der Privatsphäre Schädliche oder illegale Inhalte Unfairer Vorteil Missbrauch und Täuschung

Die kompletten Richtlinien findest du hier.

4. Nutze im Zweifelsfall die Meldefunktion

Wenn du auf etwas stößt, bei dem die Regeln gebrochen werden oder mit dem du dich unwohl fühlst, dann melde das bitte! Und so geht‘s:

5. Verwalte deine Spielzeit für das beste Spielerlebnis

Spielen macht Spaß, aber es sollte dabei auf Ausgeglichenheit geachtet werden! So kannst du für eine gesunde Spielzeitroutine sorgen:

Setze dir Grenzen : Überlege dir, wie lange du pro Tag spielen willst, und übersteige dieses Limit nicht.

Mach Pausen : Mach alle 30 bis 60 Minuten eine Bildschirmpause, um deine Augen zu entspannen und dich zu dehnen.

Vermeide Spielen spät in der Nacht : Sorge für genügend Schlaf, damit du in der Schule und deinem Alltag konzentriert bleibst.

Mach auch mal was anderes: Verbringe Zeit mit deinen Freunden, mach Sport und betreibe Hobbys abseits vom Gaming.





