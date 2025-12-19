بازی‌های Supercell مانند Clash of Clans،‏ Brawl Stars و Clash Royale سرگرم‌کننده و رقابتی هستند و بازیکنان را از سراسر جهان گرد هم می‌آورند. ایمن ماندن هنگام بازی کردن به همان اندازه پیروز شدن در نبردها مهم است! این راهنما به شما کمک می‌کند کنترل حریم خصوصی‌تان را در دست بگیرید، زمان بازی خود را مدیریت کنید و بدانید در صورت بروز مشکل چه کاری باید انجام دهید. از این دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا مطمئن شوید تجربه‌ای ایمن و لذت‌بخش خواهید داشت.

1. تنظیمات را مناسب خود کنید

بازی‌های Supercell دارای تنظیمات داخلی برای ایمنی هستند که در مدیریت تجربه بازی کردن به شما کمک می‌کنند. در اینجا نحوه تنظیم آن‌ها برای حفظ ایمنی شما آمده است:

تنظیمات اجتماعی : درخواست‌های دوستی را مدیریت کنید تا افرادی را که می‌توانند با شما ارتباط برقرار کنند محدود کنید. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

محافظت از حساب : با فعال کردن محافظت از حساب، امنیت حساب Supercell ID خود را حفظ کنید. می‌توان از آن برای تولید کدهای تأیید پیامکی یا کدهای بازیابی استفاده کرد تا در صورت قفل شدن حساب، بتوانید آن را به‌طور ایمن بازیابی کنید. نحوه انجام آن به این ترتیب است: به «تنظیمات» در هرکدام از بازی‌ها بروید، «Supercell ID» را انتخاب کنید، روی آیکون چرخ‌دنده «تنظیمات» ضربه بزنید، در قسمت «محافظت از حساب» روی «فعال‌سازی» ضربه بزنید.

تنظیمات دستگاه: از کنترل‌های والدین در تلفن یا تبلت خود استفاده کنید تا خریدهای درون‌برنامه‌ای و زمان استفاده از صفحه‌نمایش را محدود کنید. چگونگی انجام این کار را با راهنمایی‌های Internet Matters ببینید.

2. توانمند شوید تا از پس مشکلات برآیید

اگر حین بازی کردن با مشکلی مواجه شدید، توانایی آن را دارید که اقدام کنید. در اینجا اقداماتی که می‌توانید انجام دهید آمده است:

مواجهه با رفتار مخرب یا محتوای نامناسب : اگر رفتار شخصی بی‌ادبانه یا نامناسب است، او را گزارش دهید. همچنین، می‌توانید از رهبر باشگاه، قبیله یا محله در بازی بخواهید آن بازیکن را حذف کند تا تجربه بازی امن‌تر شود یا در حالی که ما به گزارش رسیدگی می‌کنیم، به گروه دیگری از بازیکنان بپیوندید. همچنین، با فرد مورد اعتمادی مانند والدین، یکی از اعضای خانواده، معلم یا سرپرست خود صحبت کنید تا مطمئن شوید تمام کمک‌های لازم را دریافت می‌کنید.

مقابله با کلاهبرداری‌ها و اقدامات برای هک کردن : هرگز مشخصات حساب، کدهای تأیید یا بازیابی‌تان را به اشتراک نگذارید و روی پیوندهای مشکوکی که وعده جوایز رایگان می‌دهند کلیک نکنید.

به کمک نیاز دارید؟ تیم پشتیبانی Supercell می‌تواند در موضوعاتی مثل از دست رفتن حساب به شما کمک کند.

3. از «خط‌مشی بازی سالم و عادلانه» پیروی کنید

Supercell خط‌مشی بازی سالم و عادلانه دارد که تضمین می‌کند همه به‌صورت عادلانه بازی کنند و از بازی لذت ببرند. در ادامه مرور سریعی بر آن داریم:

مختل کردن تعامل‌های اجتماعی نقض ایمنی و حریم خصوصی محتوای آسیب‌زا یا غیرقانونی برتری ناعادلانه سوءاستفاده و فریب‌کاری

می‌توانید نسخه کامل این خط‌مشی را ازاینجا بخوانید.

4. اگر به موضوعی شک دارید، آن را گزارش دهید!

اگر می‌بینید شخصی قوانین را نقض می‌کند یا کاری می‌کند که احساس ناراحتی می‌کنید، او را گزارش کنید! نحوه انجام آن به این ترتیب است:

گزارش دادن در داخل بازی : از دکمه گزارش در چت یا پروفایل بازیکن استفاده کنید.

تماس با پشتیبانی Supercell : مشکلات جدی‌تر را از طریق مرکز راهنمایی Supercell گزارش کنید. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

اطلاع دادن به فرد بزرگسال مورد اعتماد: اگر احساس تهدید یا ناراحتی می‌کنید، با والدین، یکی از اعضای خانواده، معلم یا سرپرست درباره آن صحبت کنید.

5. مدیریت زمان بازی برای داشتن بهترین تجربه

بازی کردن سرگرم‌کننده و جالب است، اما رعایت تعادل مهم است! با انجام دادن کارهای زیر، می‌توانید برنامه منظم و سالمی برای بازی کردن داشته باشید:

محدودیت زمانی تنظیم کنید : تصمیم بگیرید چقدر می‌خواهید در هر روز بازی کنید و بیشتر از این محدودیت تعیین‌شده بازی نکنید.

استراحت کردن : هر 30 تا 60 دقیقه از صفحه‌نمایش فاصله بگیرید تا به چشمانتان استراحت دهید و حرکات کششی انجام دهید.

شب‌ها تا دیروقت بازی نکنید : خواب کافی داشته باشید تا در مدرسه و زندگی روزمره تمرکزتان حفظ شود.

از فعالیت‌های دیگر لذت ببرید: با دوستان وقت بگذرانید، ورزش کنید و از سرگرمی‌هایی غیر از بازی‌های ویدیویی لذت ببرید.





