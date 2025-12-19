Supercellin pelit, kuten Clash of Clans, Brawl Stars ja Clash Royale, tarjoavat hupia ja kilpailua ja yhdistävät pelaajia ympäri maailman. Turvallinen pelaaminen on yhtä tärkeää kuin taisteluiden voittaminen! Tämä opas auttaa sinua hallitsemaan tietosuojaa ja peliaikaa sekä neuvoo, mitä tehdä, jos jokin vaikuttaa olevan pielessä. Noudata näitä ohjeita, niin pelikokemuksesi on turvallinen ja hauska.

1) Muokkaa asetuksiasi

Supercell-peleissä on sisäänrakennettuja turvallisuusasetuksia, joiden avulla voit hallinnoida kokemustasi. Muokkaa niitä näin, niin pelaaminen on turvallista:

Sosiaaliset asetukset : Hallinnoi kaveripyyntöjä, niin voit rajoittaa sitä, kuka saa yhteyden sinuun. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Tilin suojaus : Turvaa Supercell ID -tilisi ottamalla käyttöön tilin suojaus. Tilin suojauksella voi luoda tekstiviestivarmistuskoodeja tai palautuskoodeja, joiden avulla palautat tilin haltuusi turvallisesti, jos satut menettämään pääsyn sille. Toimi näin: Avaa minkä tahansa pelin asetukset, valitse Supercell ID, napauta asetusten hammasrataskuvaketta, mene kohtaan Tilin suojaus ja valitse Ota käyttöön.

Laitteen asetukset: Ota käyttöön puhelimesi tai tablettisi käyttörajoitukset, joilla voit rajoittaa pelinsisäisiä ostoja ja ruutuaikaa. Katso ohjeet Internet Matters -sivustolta.

2) Selvitä ongelmat rohkeasti

Jos kohtaat pelissä ongelman, sinulla on valta ryhtyä toimiin. Voit toimia näin:

Häiritsevä käytös tai sopimaton sisältö : Jos toinen pelaaja käyttäytyy ikävällä tavalla tai muuten sopimattomasti, ilmianna hänet. Turvallisemman kokemuksen takaamiseksi voit myös pyytää jengin, klaanin tai naapuruston johtajaa poistamaan kyseisen pelaajan ryhmästä tai liittyä itse toiseen ryhmään siksi aikaa, kun ilmianto on meillä käsiteltävänä. Juttele myös luotettavan henkilön, kuten vanhempasi, muun perheenjäsenesi, opettajasi tai huoltajasi kanssa, jotta saat varmasti tarvitsemasi tuen.

Huijaukset ja hakkerointiyritykset : Älä koskaan jaa tilisi tietoja tai varmistus- tai palautuskoodeja kenellekään tai napauta epäilyttäviä linkkejä, joissa väitetään olevan tarjolla ilmaisia palkintoja.

Tarvitsetko apua? Supercellin tukitiimi voi auttaa esimerkiksi menetettyihin tileihin liittyvissä pulmissa.

3) Noudata turvallisen ja reilun pelin käytäntöä

Supercellillä on käytössä turvallisen ja reilun pelin käytäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki pelaavat reilulla tavalla ja voivat nauttia pelistä. Tässä on siitä nopea tiivistelmä:

Häiritsevä käytös Turvallisuus- ja yksityisyysrikkomukset Vahingollinen tai laiton sisältö Epäreilu etu Petokset ja väärinkäytökset

Voit lukea koko käytännön sivulta Turvallisen ja reilun pelin käytäntö.

4) Jos et ole varma, tee ilmianto!

Jos huomaat pelissä jotakin sääntöjen vastaista tai jotakin, mistä tulee epämukava olo, ilmianna se! Toimi näin:

5) Hallitse peliaikaa parhaan kokemuksen takaamiseksi

Pelaaminen on hauskaa, mutta tasapaino on kaikki kaikessa! Varmista terveellinen pelirutiini näin:

Aseta aikarajat – päätä, miten kauan saat pelata päivittäin, ja pidä kiinni asettamastasi peliajasta.

Pidä taukoja – laita ruutu sivuun 30–60 minuutin välein, lepuuta silmiäsi ja jaloittele.

Vältä pelaamista kovin myöhään – nuku tarpeeksi, niin pysyt skarppina koulussa ja vapaa-ajalla.

Tee muitakin juttuja – vietä aikaa kavereiden kanssa, treenaa ja harrasta muutakin kuin pelaamista.





