Les jeux Supercell, tels que Clash of Clans, Brawl Stars et Clash Royale, sont fun et compétitifs. Ils rassemblent des joueurs du monde entier. Il est aussi important d'assurer votre sécurité en jeu que de remporter des victoires ! Ce guide vous aidera à prendre en main votre confidentialité, gérer votre temps de jeu et savoir quoi faire en cas de problème. Suivez ces recommandations pour profiter d'une expérience sécurisée et fun.

1. Ajustez vos paramètres

Les jeux Supercell incluent des paramètres de sécurité pour vous permettre de gérer votre expérience. Voici comment vous pouvez les régler pour assurer votre sécurité :

Paramètres sociaux : gérez les demandes en ami pour décider qui peut vous contacter. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Protection de votre compte : sécurisez votre compte Supercell ID en activant la protection de compte. Cela permet de générer des codes de récupération ou des codes de vérification par SMS pour récupérer votre compte en toute sécurité si vous n'y avez plus accès. Voici comme faire : Ouvrez le menu des paramètres dans l'un de nos jeux, choisissez Supercell ID, appuyez sur l'icône en forme de roue dentée, puis appuyez sur Activer dans la section Protection du compte.

Réglages de l'appareil : utilisez les paramètres de contrôle parental sur votre téléphone ou tablette pour restreindre les achats intégrés et le temps d'écran. Apprenez comment faire avec les conseils d'Internet Matters.

2. Sachez quoi faire en cas de problème

Si vous rencontrez un problème en jouant, vous pouvez agir. Voici ce que vous pouvez faire :

Comportements perturbateurs ou contenu inapproprié : si quelqu'un a un comportement grossier ou inapproprié, signalez-le. Vous pouvez aussi demander au chef de votre club, clan ou voisinage d'exclure le joueur en question pour une expérience de jeu plus saine, ou rejoindre un autre groupe de joueurs pendant que nous examinons votre signalement. Parlez également à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme vos parents, un membre de votre famille, un professeur ou un tuteur pour vous assurer d'obtenir toute l'aide dont vous avez besoin.

Arnaques et tentatives de piratage : ne partagez avec personne les informations de votre compte et les codes de vérification ou de récupération. Ne cliquez jamais sur des liens douteux qui prétendent offrir des récompenses gratuites.

Besoin d'aide ? L'équipe d'assistance de Supercell est là pour vous aider en cas de problème, comme par exemple si vous perdez votre compte.

3. Respectez la politique de sécurité et équité du jeu

Supercell a mis en place une politique de sécurité et équité du jeu pour permettre à tout le monde de jouer équitablement et d'apprécier le jeu. Voici un résumé rapide :

Perturbation sociale Violations de la sécurité et de la confidentialité Contenu nuisible ou illégal Avantages injustes Abus et fraude

Vous pouvez lire la politique complète ici.

4. En cas de doute, faites un signalement !

Si vous voyez quelque chose qui enfreint les règles ou vous met mal à l'aise, signalez-le ! Voici comme faire :

Faire un signalement dans le jeu : utilisez le bouton Signaler dans le chat ou les profils de joueur.

Contacter l'assistance de Supercell : signalez les problèmes plus graves via le centre d'assistance de Supercell. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Parler à un adulte de confiance : si vous vous sentez en danger ou mal à l'aise, parlez-en à un parent, membre de votre famille, professeur ou tuteur.

5. Gérez votre temps de jeu pour une meilleure expérience

Les jeux vidéo sont passionnants, mais trouver un bon équilibre est essentiel ! Voici comment prendre de bonnes habitudes de jeu :

Établissez des limites : décidez du temps que vous passerez à jouer chaque jour et ne dépassez pas cette limite.

Faites des pauses : éloignez-vous de vos écrans toutes les 30-60 minutes pour vous reposer et vous dégourdir les jambes.

Évitez de jouer tard le soir : assurez-vous de dormir assez pour pouvoir vous concentrer à l'école et dans la vie réelle.

Consacrez-vous à d'autres activités : passez du temps avec vos amis, faites de l'exercice et trouvez-vous des passe-temps en dehors des jeux vidéo.





