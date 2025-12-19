I giochi Supercell, come Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale, sono divertenti e competitivi e mettono in contatto giocatori da tutto il mondo. Giocare in sicurezza è importante tanto quanto vincere le battaglie! Questa guida ti aiuterà a gestire la tua privacy e il tempo di gioco e ti darà indicazioni su cosa fare se qualcosa va storto. Segui questi consigli, così potrai goderti l'esperienza di gioco in tutta sicurezza.

1. Personalizza le impostazioni

I giochi Supercell hanno impostazioni di sicurezza integrate per aiutarti a gestire la tua esperienza. Leggi qui sotto per scoprire come puoi modificarle per giocare in sicurezza.

Impostazioni social : gestisci le richieste di amicizia per limitare chi può contattarti. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Protezione dell'account : rendi più sicuro il tuo account di Supercell ID attivando la protezione dell'account, che ti permetterà di generare codici di verifica via SMS o codici di recupero, utili per recuperare l'account in modo sicuro, in caso perdessi l'accesso. Per farlo, segui questi passaggi. Apri le impostazioni in uno qualsiasi dei giochi e seleziona la voce relativa al Supercell ID, poi tocca l'icona a ingranaggio delle impostazioni e, sotto "Protezione dell'account", tocca "Attiva".

Impostazioni del dispositivo: attiva il controllo dei genitori sul telefono o sul tablet per limitare gli acquisti in gioco e il tempo di utilizzo del dispositivo. Puoi trovare indicazioni utili nei consigli di Internet Matters.

2. Affronta i problemi con consapevolezza

Se riscontri un problema mentre giochi, puoi intervenire. Leggi di seguito per scoprire cosa puoi fare.

Comportamenti irrispettosi o contenuti inappropriati : se qualcuno è maleducato o si comporta in modo inappropriato, segnalalo. Puoi anche chiedere al capo del tuo club, clan o vicinato di rimuovere il giocatore per rendere l'ambiente di gioco più sicuro oppure unirti a un altro gruppo, mentre ci occupiamo della segnalazione. Inoltre, ti consigliamo di parlarne con una persona di fiducia, come un genitore, un familiare, un insegnante o un tutore, così da ricevere tutto l'aiuto necessario.

Truffe e tentativi di hacking : non condividere mai i dati del tuo account, i codici di verifica o di recupero e non fare clic su link sospetti che promettono ricompense gratuite.

Ti serve aiuto? Il team di assistenza di Supercell può aiutarti in caso di problemi come la perdita dell'account.

3. Segui la Politica di sicurezza e correttezza del gioco

Supercell applica una Politica di sicurezza e correttezza del gioco per garantire che tutti giochino in modo corretto e possano divertirsi. Ecco alcuni punti essenziali.

Comportamenti irrispettosi Violazioni della sicurezza e della privacy Contenuti pericolosi o illegali Vantaggi ingiusti Abusi e inganni

Puoi consultare qui la politica completa.

4. Nel dubbio, segnala!

Se vedi qualcosa che viola le regole o ti mette a disagio, fai una segnalazione. Per farlo, consulta le procedure qui sotto.

Segnalazioni nel gioco : usa il pulsante per le segnalazioni nella chat o nei profili dei giocatori.

Contattare l'assistenza di Supercell : segnala i problemi più seri direttamente all'assistenza di Supercell. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Parla con un adulto di fiducia: se ti senti a disagio o qualcuno ti minaccia, parlane con un genitore, un familiare, un insegnante o un tutore.

5. Gestisci il tempo di gioco per vivere al meglio l'esperienza

Giocare è divertente, ma l'equilibrio è fondamentale. Ecco alcuni consigli che possono aiutarti a trovare una routine salutare.

Imposta dei limiti : decidi per quanto tempo giocherai ogni giorno e rispetta questo limite.

Fai delle pause : allontanati dallo schermo ogni 30-60 minuti per riposare gli occhi e muoverti un po'.

Evita di giocare fino a tarda sera : dormire a sufficienza aiuta a restare concentrati a scuola e nella vita quotidiana.

Dedica tempo ad altre attività: passa del tempo con gli amici, fai attività fisica e coltiva interessi anche fuori dal gioco.





