Guida per adolescenti: la tua sicurezza su Supercell

I giochi Supercell, come Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale, sono divertenti e competitivi e mettono in contatto giocatori da tutto il mondo. Giocare in sicurezza è importante tanto quanto vincere le battaglie! Questa guida ti aiuterà a gestire la tua privacy e il tempo di gioco e ti darà indicazioni su cosa fare se qualcosa va storto. Segui questi consigli, così potrai goderti l'esperienza di gioco in tutta sicurezza.

1. Personalizza le impostazioni

I giochi Supercell hanno impostazioni di sicurezza integrate per aiutarti a gestire la tua esperienza. Leggi qui sotto per scoprire come puoi modificarle per giocare in sicurezza.

  • Impostazioni social: gestisci le richieste di amicizia per limitare chi può contattarti.

  • Protezione dell'account: rendi più sicuro il tuo account di Supercell ID attivando la protezione dell'account, che ti permetterà di generare codici di verifica via SMS o codici di recupero, utili per recuperare l'account in modo sicuro, in caso perdessi l'accesso. Per farlo, segui questi passaggi.

    • Apri le impostazioni in uno qualsiasi dei giochi e seleziona la voce relativa al Supercell ID, poi tocca l'icona a ingranaggio delle impostazioni e, sotto "Protezione dell'account", tocca "Attiva".

  • Impostazioni del dispositivo: attiva il controllo dei genitori sul telefono o sul tablet per limitare gli acquisti in gioco e il tempo di utilizzo del dispositivo. Puoi trovare indicazioni utili nei consigli di Internet Matters.

2. Affronta i problemi con consapevolezza

Se riscontri un problema mentre giochi, puoi intervenire. Leggi di seguito per scoprire cosa puoi fare.

  • Comportamenti irrispettosi o contenuti inappropriati: se qualcuno è maleducato o si comporta in modo inappropriato, segnalalo. Puoi anche chiedere al capo del tuo club, clan o vicinato di rimuovere il giocatore per rendere l'ambiente di gioco più sicuro oppure unirti a un altro gruppo, mentre ci occupiamo della segnalazione. Inoltre, ti consigliamo di parlarne con una persona di fiducia, come un genitore, un familiare, un insegnante o un tutore, così da ricevere tutto l'aiuto necessario.

  • Truffe e tentativi di hacking: non condividere mai i dati del tuo account, i codici di verifica o di recupero e non fare clic su link sospetti che promettono ricompense gratuite.

  • Ti serve aiuto? Il team di assistenza di Supercell può aiutarti in caso di problemi come la perdita dell'account.

3. Segui la Politica di sicurezza e correttezza del gioco

Supercell applica una Politica di sicurezza e correttezza del gioco per garantire che tutti giochino in modo corretto e possano divertirsi. Ecco alcuni punti essenziali.

Comportamenti irrispettosi
Violazioni della sicurezza e della privacy
Contenuti pericolosi o illegali
Vantaggi ingiusti
Abusi e inganni

Puoi consultare qui la politica completa.

4. Nel dubbio, segnala!

Se vedi qualcosa che viola le regole o ti mette a disagio, fai una segnalazione. Per farlo, consulta le procedure qui sotto.

  • Segnalazioni nel gioco: usa il pulsante per le segnalazioni nella chat o nei profili dei giocatori.

  • Contattare l'assistenza di Supercell: segnala i problemi più seri direttamente all'assistenza di Supercell.

  • Parla con un adulto di fiducia: se ti senti a disagio o qualcuno ti minaccia, parlane con un genitore, un familiare, un insegnante o un tutore.

5. Gestisci il tempo di gioco per vivere al meglio l'esperienza

Giocare è divertente, ma l'equilibrio è fondamentale. Ecco alcuni consigli che possono aiutarti a trovare una routine salutare.

  • Imposta dei limiti: decidi per quanto tempo giocherai ogni giorno e rispetta questo limite.

  • Fai delle pause: allontanati dallo schermo ogni 30-60 minuti per riposare gli occhi e muoverti un po'.

  • Evita di giocare fino a tarda sera: dormire a sufficienza aiuta a restare concentrati a scuola e nella vita quotidiana.

  • Dedica tempo ad altre attività: passa del tempo con gli amici, fai attività fisica e coltiva interessi anche fuori dal gioco.