10代の子ども向けガイド：Supercellのゲームを安全に楽しむために
クラッシュ・オブ・クラン、ブロスタ、クラッシュ・ロワイヤルなどを代表とするSupercellのゲームでは、世界中のプレイヤーと競争しながら楽しむことができます。ですが、バトルでの勝利と同じくらい重要なのは、自分の身を守ることです！このガイドを読み、プライバシーやプレイ時間の管理のほか、問題が発生した際の対処法について理解を深めていきましょう。安全で楽しくプレイするために、以下のガイドラインに従ってください。
1.設定をカスタマイズする
Supercellのゲームには安全設定が組み込まれおり、プレイ体験を管理することができます。以下の方法で設定を調整し、自分の身を守る準備を整えましょう。
ソーシャル設定：フレンド申請を管理して、連絡できる相手を制限しましょう。
アカウント保護：アカウント保護機能でSupercell IDアカウントのセキュリティを強化しましょう。この機能を使用するとSMS認証コードやリカバリーコードを生成でき、アカウントがロックされた場合でも安全な復旧が可能となります。以下で手順をご紹介します。
いずれかのゲームで「設定」を開いて「Supercell ID」を選択し、歯車アイコン（設定）をタップします。その後、「アカウント保護」の下にある「有効にする」をタップしてください。
デバイスの設定：ゲーム購入やスクリーンタイムを制限できるよう、スマホやタブレットのペアレンタルコントロールをオンにしましょう。詳しい設定方法は、Internet Mattersをご覧ください。
2.問題に対処する力を身につける
プレイ中に問題が発生した場合でも、あなたにはそれに対処する力があります。以下でその方法を確認しましょう。
迷惑行為や不適切なコンテンツに対処する：失礼な行為や不適切な発言を受けた場合は、遠慮せずに報告しましょう。また、プレイ環境をより安全に保つため、クラブやクラン、コミュニティのリーダーに該当プレイヤーの追放を依頼するのも有効です。さらに報告の処理中は、別のグループに参加してもいいでしょう。そして、助けが必要な場合は自分ひとりで抱え込まず、ご両親や家族、先生、保護者の方などの信頼できる大人に問題を打ち明けましょう。
詐欺やハッキング行為に対処する：アカウント情報や認証コード、リカバリーコードを絶対に他人と共有しないでください。また、「無料報酬を提供する」と謳う不審なリンクはクリックしないでください。
何かお困りですか？Supercellのサポートチームがアカウント喪失などの問題についてお手伝いいたします。
3.「安全で公平なプレイのために」に従う
Supercellではすべてのプレイヤーがゲームを楽しく公平に遊べるよう、「安全で公平なプレイのために」というルールを設定しています。以下で概要を説明します。
本ルールの全文は、こちらからご確認ください。
4.迷ったときは報告する！
ルールに反する行動や、不快な言動があったときは、遠慮せずに報告しましょう。以下で手順をご紹介します。
ゲーム内での報告：チャットまたはプレイヤープロフィール内の「報告ボタン」を使用してください。
Supercellサポートへのお問い合わせ：より深刻な問題の場合、Supercellのヘルプセンターから報告してください。
成人に達した信頼のおける方に相談する：怖い思いをしたり、動揺したりしたときは、親御さんや家族、先生、保護者の方に相談してください。
5.プレイ時間を管理して最高のゲーム体験を
ゲームのプレイが楽しいのは当然です。しかし何事も「バランス」が重要です！以下の方法に従い、健全なプレイ習慣を維持しましょう。
1日のプレイ時間を決める：1日のプレイ時間を決め、その時間を守りましょう。
休憩をはさむ：30分～60分ごとに画面から離れて、目を休めつつ体をストレッチしましょう。
夜遅くまでゲームをしない：十分な睡眠を取り、学校生活や現実世界での集中力を保ちましょう。
ゲーム以外の楽しみを見つける：友達との時間や運動、趣味を楽しみましょう。