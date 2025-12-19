クラッシュ・オブ・クラン、ブロスタ、クラッシュ・ロワイヤルなどを代表とするSupercellのゲームでは、世界中のプレイヤーと競争しながら楽しむことができます。ですが、バトルでの勝利と同じくらい重要なのは、自分の身を守ることです！このガイドを読み、プライバシーやプレイ時間の管理のほか、問題が発生した際の対処法について理解を深めていきましょう。安全で楽しくプレイするために、以下のガイドラインに従ってください。

1.設定をカスタマイズする

Supercellのゲームには安全設定が組み込まれおり、プレイ体験を管理することができます。以下の方法で設定を調整し、自分の身を守る準備を整えましょう。

2.問題に対処する力を身につける

プレイ中に問題が発生した場合でも、あなたにはそれに対処する力があります。以下でその方法を確認しましょう。

迷惑行為や不適切なコンテンツに対処する ：失礼な行為や不適切な発言を受けた場合は、遠慮せずに報告しましょう。また、プレイ環境をより安全に保つため、クラブやクラン、コミュニティのリーダーに該当プレイヤーの追放を依頼するのも有効です。さらに報告の処理中は、別のグループに参加してもいいでしょう。そして、助けが必要な場合は自分ひとりで抱え込まず、ご両親や家族、先生、保護者の方などの信頼できる大人に問題を打ち明けましょう。

詐欺やハッキング行為に対処する ：アカウント情報や認証コード、リカバリーコードを絶対に他人と共有しないでください。また、「無料報酬を提供する」と謳う不審なリンクはクリックしないでください。

何かお困りですか？Supercellのサポートチームがアカウント喪失などの問題についてお手伝いいたします。

3.「安全で公平なプレイのために」に従う

Supercellではすべてのプレイヤーがゲームを楽しく公平に遊べるよう、「安全で公平なプレイのために」というルールを設定しています。以下で概要を説明します。

ソーシャル機能での妨害行為 安全やプライバシーを脅かす行為 有害コンテンツ、違法コンテンツ 不正行為 機能の濫用や詐欺行為

本ルールの全文は、こちらからご確認ください。

4.迷ったときは報告する！

ルールに反する行動や、不快な言動があったときは、遠慮せずに報告しましょう。以下で手順をご紹介します。

5.プレイ時間を管理して最高のゲーム体験を

ゲームのプレイが楽しいのは当然です。しかし何事も「バランス」が重要です！以下の方法に従い、健全なプレイ習慣を維持しましょう。

1日のプレイ時間を決める ：1日のプレイ時間を決め、その時間を守りましょう。

休憩をはさむ ：30分～60分ごとに画面から離れて、目を休めつつ体をストレッチしましょう。

夜遅くまでゲームをしない ：十分な睡眠を取り、学校生活や現実世界での集中力を保ちましょう。

ゲーム以外の楽しみを見つける：友達との時間や運動、趣味を楽しみましょう。





