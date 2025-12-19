클래시 오브 클랜, 브롤스타즈, 클래시 로얄과 같은 슈퍼셀 게임은 재미있고 경쟁적이며, 전 세계 많은 플레이어들이 게임을 즐기고 있습니다. 게임을 플레이하는 동안 전투에서 이기는 것만큼이나 안전을 지키는 것도 중요합니다! 이 가이드에서는 개인정보 보호, 플레이 시간 관리, 문제 발생 시 대처 방법에 대해 알아볼 수 있습니다. 이 가이드라인을 따른다면 안전하면서도 즐거운 게임 경험을 즐길 수 있습니다.

1. 나에게 맞게 설정 조정

슈퍼셀 게임은 내장된 안전 설정이 있어 플레이어가 직접 게임 경험을 조절할 수 있습니다. 안전을 지키려면 설정을 다음과 같이 조정해 보세요.

소셜 설정 : 연락할 수 있는 사람만 친구 요청을 보낼 수 있도록 관리하세요. 브롤스타즈 붐비치 클래시 오브 클랜 클래시 로얄 헤이데이 스쿼드 버스터즈 mo.co

계정 보호 : 계정 보호를 사용해 Supercell ID 계정을 안전하게 지키세요. Supercell ID 계정이 있으면 계정이 잠겼을 때 이를 사용해 SMS 인증 번호나 복구 코드를 만들어 안전하게 계정을 복구할 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다. 게임의 '설정'으로 이동해 'Supercell ID'를 선택하고 '설정' 톱니바퀴를 탭하여 '계정 보호' 아래에 있는 '활성화'를 탭합니다.

기기 설정: 휴대폰이나 태블릿에서 자녀 보호 기능을 사용해 게임 내 구매와 이용 시간에 제한을 두세요. Internet Matters에서 자세한 방법을 읽어보세요.

2. 주체적인 문제 해결

플레이 중에 문제를 맞닥뜨릴 경우, 플레이어 스스로 조치를 취할 수 있습니다. 다음과 같이 조치를 취해 보세요.

분열 조장 행위나 부적절한 콘텐츠 대응 : 무례하거나 부적절한 행동을 하는 사람이 있다면 신고하세요. 슈퍼셀에서 신고를 처리하는 동안 클럽, 클랜, 이웃의 대표에게 더 안전한 플레이 경험을 위해 해당 플레이어를 내보내 달라고 요청하거나, 다른 곳에 합류할 수도 있습니다. 부모님, 가족, 선생님, 보호자 등 믿을 수 있는 사람에게 얘기해 필요한 도움을 모두 받도록 하세요.

사기 및 해킹 시도 대응 : 계정 정보를 누구와도 공유하지 마시고, 인증이나 복구 코드, 무료 보상을 준다는 의심스러운 링크는 절대 클릭하지 마세요.

도움이 필요하신가요? 슈퍼셀 고객 지원팀이 계정 분실 등의 문제를 도와드릴 수 있습니다.

3. 안전하고 공정한 게임 이용 정책

슈퍼셀은 모두가 공정하게 플레이하고 즐겁게 게임할 수 있도록 하기 위한 안전하고 공정한 게임 이용 정책을 마련해 두었습니다. 간단히 정리해보면 아래와 같습니다.

사회적 분열 안전 및 개인정보 침해 유해 또는 불법 콘텐츠 부당한 이득 악용 및 기만 행위

정책 전문은 여기에서 읽어보실 수 있습니다.

4. 잘 모르겠다면 신고하기!

규정을 어기는 상황이나 불쾌감이 드는 상황이 있었다면 신고하세요! 그 방법은 다음과 같습니다.

게임 내 신고 : 채팅이나 플레이어 프로필에 있는 신고 버튼을 사용하세요.

슈퍼셀 고객 지원에 문의 : 보다 심각한 문제라면 슈퍼셀의 고객 지원 센터를 통해 문제를 신고하세요. 브롤스타즈 붐비치 클래시 오브 클랜 클래시 로얄 헤이데이 스쿼드 버스터즈 mo.co

믿을 수 있는 어른에게 알리기: 위협이나 불편을 느낀 일이 있었다면 부모님, 가족, 선생님, 보호자에게 상담하세요.

5. 플레이 시간 관리로 최상의 경험 즐기기

게임은 즐겁지만, 균형이 아주 중요하죠! 플레이 시간을 건전하게 유지하는 방법을 소개합니다.

시간 제한 설정 : 하루에 플레이할 시간을 결정하고 그 규칙을 지키도록 하세요.

휴식 시간 가지기 : 30~60분마다 화면에서 눈을 떼고 스트레칭하며 눈을 쉬게 해 주세요.

밤늦게 게임하지 않기 : 잠을 충분히 자야 학교 생활과 일상에서 집중력이 떨어지지 않습니다.

다른 활동 즐기기: 친구들과 어울리고, 운동을 하며 게임 외의 취미를 즐겨 보세요.





