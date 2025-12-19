Skip to content
청소년 가이드: 슈퍼셀에서 안전 지키기

클래시 오브 클랜, 브롤스타즈, 클래시 로얄과 같은 슈퍼셀 게임은 재미있고 경쟁적이며, 전 세계 많은 플레이어들이 게임을 즐기고 있습니다. 게임을 플레이하는 동안 전투에서 이기는 것만큼이나 안전을 지키는 것도 중요합니다! 이 가이드에서는 개인정보 보호, 플레이 시간 관리, 문제 발생 시 대처 방법에 대해 알아볼 수 있습니다. 이 가이드라인을 따른다면 안전하면서도 즐거운 게임 경험을 즐길 수 있습니다.

1. 나에게 맞게 설정 조정

슈퍼셀 게임은 내장된 안전 설정이 있어 플레이어가 직접 게임 경험을 조절할 수 있습니다. 안전을 지키려면 설정을 다음과 같이 조정해 보세요.

  • 소셜 설정: 연락할 수 있는 사람만 친구 요청을 보낼 수 있도록 관리하세요.

  • 계정 보호: 계정 보호를 사용해 Supercell ID 계정을 안전하게 지키세요. Supercell ID 계정이 있으면 계정이 잠겼을 때 이를 사용해 SMS 인증 번호나 복구 코드를 만들어 안전하게 계정을 복구할 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

    • 게임의 '설정'으로 이동해 'Supercell ID'를 선택하고 '설정' 톱니바퀴를 탭하여 '계정 보호' 아래에 있는 '활성화'를 탭합니다.

  • 기기 설정: 휴대폰이나 태블릿에서 자녀 보호 기능을 사용해 게임 내 구매와 이용 시간에 제한을 두세요. Internet Matters에서 자세한 방법을 읽어보세요.

2. 주체적인 문제 해결

플레이 중에 문제를 맞닥뜨릴 경우, 플레이어 스스로 조치를 취할 수 있습니다. 다음과 같이 조치를 취해 보세요.

  • 분열 조장 행위나 부적절한 콘텐츠 대응: 무례하거나 부적절한 행동을 하는 사람이 있다면 신고하세요. 슈퍼셀에서 신고를 처리하는 동안 클럽, 클랜, 이웃의 대표에게 더 안전한 플레이 경험을 위해 해당 플레이어를 내보내 달라고 요청하거나, 다른 곳에 합류할 수도 있습니다. 부모님, 가족, 선생님, 보호자 등 믿을 수 있는 사람에게 얘기해 필요한 도움을 모두 받도록 하세요.

  • 사기 및 해킹 시도 대응: 계정 정보를 누구와도 공유하지 마시고, 인증이나 복구 코드, 무료 보상을 준다는 의심스러운 링크는 절대 클릭하지 마세요.

  • 도움이 필요하신가요? 슈퍼셀 고객 지원팀이 계정 분실 등의 문제를 도와드릴 수 있습니다.

3. 안전하고 공정한 게임 이용 정책

슈퍼셀은 모두가 공정하게 플레이하고 즐겁게 게임할 수 있도록 하기 위한 안전하고 공정한 게임 이용 정책을 마련해 두었습니다. 간단히 정리해보면 아래와 같습니다.

사회적 분열
안전 및 개인정보 침해
유해 또는 불법 콘텐츠
부당한 이득
악용 및 기만 행위

정책 전문은 여기에서 읽어보실 수 있습니다.

4. 잘 모르겠다면 신고하기!

규정을 어기는 상황이나 불쾌감이 드는 상황이 있었다면 신고하세요! 그 방법은 다음과 같습니다.

5. 플레이 시간 관리로 최상의 경험 즐기기

게임은 즐겁지만, 균형이 아주 중요하죠! 플레이 시간을 건전하게 유지하는 방법을 소개합니다.

  • 시간 제한 설정: 하루에 플레이할 시간을 결정하고 그 규칙을 지키도록 하세요.

  • 휴식 시간 가지기: 30~60분마다 화면에서 눈을 떼고 스트레칭하며 눈을 쉬게 해 주세요.

  • 밤늦게 게임하지 않기: 잠을 충분히 자야 학교 생활과 일상에서 집중력이 떨어지지 않습니다.

  • 다른 활동 즐기기: 친구들과 어울리고, 운동을 하며 게임 외의 취미를 즐겨 보세요.