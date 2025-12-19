Permainan Supercell seperti Clash of Clans, Brawl Stars dan Clash Royale adalah seronok dan kompetitif, mengumpulkan pemain dari seluruh dunia. Kekal selamat ketika bermain sama pentingnya seperti memenangi pertempuran! Panduan ini akan membantu anda mengawal privasi, mengurus masa bermain, dan mengetahui apa yang perlu dilakukan jika sesuatu berlaku. Ikuti panduan ini untuk memastikan anda mendapat pengalaman yang selamat dan menyeronokkan.

1. Peribadikan tetapan anda

Permainan Supercell mempunyai tetapan keselamatan terbina dalam untuk membantu anda mengurus pengalaman. Berikut ialah caranya untuk melaraskannya supaya kekal selamat:

Tetapan sosial : Urus permintaan rakan untuk mengehadkan siapa yang boleh menghubungi anda. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Perlindungan Akaun : Melindungi akaun Supercell ID anda dengan mengaktifkan perlindungan akaun. Ia boleh digunakan untuk menjanakan kod pengesahan SMS atau kod pemulihan untuk memulihkan akaun anda dengan selamat jika akaun tersebut terkunci. Ini caranya: Pergi ke ‘Tetapan’ dalam sebarang permainan, pilih ‘Supercell ID’, ketik ikon gear ‘Tetapan’, di bawah ‘Perlindungan Akaun’, ketik ‘Aktifkan’.

Tetapan peranti: Gunakan kawalan ibu bapa pada telefon atau tablet anda untuk mengehadkan masa skrin dan pembelian dalam permainan. Baca caranya dengan nasihat daripada Internet Matters.

2. Berupaya menangani isu

Jika anda menghadapi masalah ketika bermain, anda berupaya untuk mengambil tindakan. Ini yang anda boleh lakukan:

Menangani kelakuan yang mengganggu atau kandungan yang tidak wajar : Jika seseorang bersikap biadap atau tidak wajar, laporkan mereka. Anda juga boleh meminta ketua kelab, klan atau kejiranan anda untuk mengeluarkan pemain tersebut demi pengalaman bermain yang lebih selamat atau menyertai kumpulan lain sementara kami menguruskan laporan anda. Berbincang juga dengan seseorang yang anda percayai, seperti ibu bapa anda, ahli keluarga atau penjaga bagi memastikan anda mendapat bantuan yang sewajarnya.

Menangani penipuan dan percubaan menggodam : Jangan sesekali berkongsi butiran akaun, kod pengesahan atau kod pemulihan, dan jangan mengklik pautan mencurigakan yang mendakwa menawarkan ganjaran percuma.

Perlukan bantuan? Pasukan sokongan Supercell boleh membantu dalam isu seperti kehilangan akaun.

3. Mengikut Dasar Permainan Selamat dan Adil

Supercell mempunyai Dasar Permainan Selamat dan Adil yang memastikan semua pemain bermain secara adil dan menikmati permainan. Berikut ialah gambaran keseluruhan:

Gangguan Sosial Pelanggaran Keselamatan dan Privasi Kandungan Menyalahi Undang-undang atau Membahayakan Kelebihan Tidak Adil Penyalahgunaan dan Penipuan

Anda boleh membaca dasar penuh di sini.

4. Jika berasa ragu-ragu, laporkannya!

Jika anda nampak sesuatu yang melanggar peraturan atau membuat anda rasa tidak selesa, laporkannya! Ini caranya:

5. Menguruskan masa bermain untuk mendapat pengalaman terbaik

Bermain permainan memang seronok, tetapi perlu ada keseimbangan! Ini caranya untuk mengekalkan rutin waktu bermain yang sihat:

Tetapkan had masa : Menetapkan berapa lama anda akan bermain setiap hari dan jangan melebihi had masa itu.

Berehat sebentar : Menjauhkan diri daripada skrin setiap 30-60 minit untuk merehatkan mata dan meregangkan badan.

Elakkan bermain pada lewat malam : Dapatkan tidur yang mencukupi untuk kekal fokus di sekolah dan dalam kehidupan sebenar.

Nikmati aktiviti lain: Luangkan masa bersama kawan, bersenam, dan nikmati hobi lain selain bermain permainan.





