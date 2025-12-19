Supercell-spill som Clash of Clans, Brawl Stars og Clash Royale er morsomme og konkurransepregede, og de fører spillere fra hele verden sammen. Det å være trygg mens man spiller, er like viktig som å vinne kamper! Denne veiledningen hjelper deg å ta kontroll over ditt eget personvern, sette grenser for spilletiden og vite hva du skal gjøre hvis noe går galt. Følg disse anvisningene for å gjøre opplevelsen din trygg og morsom.

1. Skreddersy innstillingene

Supercell-spill har innebygde sikkerhetsinnstillinger som hjelper deg å skreddersy opplevelsen din. Slik kan du justere dem for å holde deg trygg:

Sosiale innstillinger : Administrer venneforespørsler for å begrense hvem som kan kontakte deg. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Kontobeskyttelse : Aktiver kontobeskyttelse for å sikre Supercell ID-kontoen din. Funksjonen kan brukes til å generere SMS-verifiseringskoder eller gjenopprettingskoder du kan gjenopprette kontoen din med hvis du blir låst ute. Slik gjør du det: Gå til «Innstillinger» i et av spillene, velg «Supercell ID», trykk på tannhjulet for å åpne innstillingene, og så trykker du på «Aktiver» under «Kontobeskyttelse».

Enhetsinnstillinger: Bruk foreldrekontrollene på telefonen eller nettbrettet for å begrense kjøp i spillet og skjermtid. Se hvordan med råd fra Internet Matters.

2. Få hjelp med å håndtere problemer

Hvis du opplever problemer mens du spiller, kan du gjøre noe med det. Dette kan du gjøre:

Håndtere ufin oppførsel eller upassende innhold : Hvis noen oppfører seg ufint eller gjør noe upassende, bør du rapportere dem. Du kan også be lederen av klubben, klanen eller nabolaget om å fjerne spilleren for å få en tryggere opplevelse, eller bli med i en annen gruppe mens vi behandler rapporten. Du bør også snakke med noen du stoler på, slik som foreldrene dine, et familiemedlem, en lærer eller en verge, slik at du får hjelpen du trenger.

Håndtere svindel- og hackingforsøk : Aldri del kontodetaljene dine eller verifiserings- og gjenopprettingskoder, og aldri trykk på mistenkelige lenker som hevder å by på gratis belønninger.

Trenger du hjelp? Supercells kundestøtte kan hjelpe deg med ulike problemer, slik som tapte kontoer.

3. Følg retningslinjene for god sportsånd

Supercell har retningslinjene for god sportsånd som sørger for at alle utviser god sportsånd og kan kose seg med spillet. Her har du en rask oversikt:

Ufin oppførsel Brudd på personvernet Skadelig eller ulovlig innhold Urettferdige fordeler Misbruk og bedrageri

Du kan lese de fullstendige retningslinjene her.

4. Hvis du er i tvil, rapporter det!

Hvis du ser noe som bryter reglene eller gjør deg ukomfortabel, bør du rapportere det! Slik gjør du det:

5. Begrense spilletiden for å få en best mulig opplevelse

Det er morsomt å spille, men balansen er viktig! Slik holder du spilletiden på et sunt nivå:

Angi tidsgrenser : Bestem hvor lenge du skal spille hver dag, og ikke gå over den grensen.

Ta deg pauser : Ta en pause fra skjermen hvert 30. til 60. minutt for å tøye ut og gi øynene dine en pause.

Ikke spill sent om kvelden : Få deg nok søvn, slik at du klarer å konsentrere deg på skolen og i det virkelige liv.

Gled deg over andre aktiviteter: Tilbring tid med venner, gå på trening og gled deg over andre hobbyer enn gaming.





