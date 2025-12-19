Руководство для подростков: ваша безопасность в играх Supercell
Руководство для подростков: ваша безопасность в играх Supercell
Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale и другие проекты Supercell — это веселые и соревновательные игры, объединяющие людей со всего мира. Но нужно помнить, что соблюдение правил безопасности во время игры так же важно, как и победы в сражениях! С помощью этого руководства вы научитесь защищать свою конфиденциальность, контролировать, сколько времени проводите в игре, и разбираться с различными игровыми проблемами. Следуйте этим рекомендациям, чтобы чувствовать себя безопасно во время игры и приятно проводить в ней время.
1. Измените настройки
В играх Supercell есть встроенные параметры безопасности, с помощью которых вы сможете настроить игровой процесс под себя. Они представлены ниже.
Социальные настройки: вы можете управлять списком друзей и запросами на добавление в друзья, чтобы ограничить круг тех, кто может с вами связаться.
Защита учетной записи: обеспечьте безопасность учетной записи Supercell ID, включив защиту учетной записи. Благодаря этой функции вы можете восстановить свою учетную запись с помощью СМС-подтверждения или кодов восстановления, даже если потеряете к ней доступ. Как включить защиту учетной записи?
Просто зайдите в меню настроек в любой из игр, выберите «Supercell ID», нажмите на шестеренку настроек и в разделе «Защита учетной записи» выберите «Активировать».
Настройки устройства: используйте родительский контроль на телефоне или планшете, чтобы ограничить игровые покупки и экранное время. О том, как это сделать, вы можете узнать на странице Internet Matters.
2. Научитесь решать проблемы
Если вы столкнулись с проблемой во время игры, вы всегда можете попытаться решить ее. Ниже представлено несколько советов.
Не нужно терпеть оскорбительное поведение или неуместный контент. Если кто-то ведет себя грубо или неуместно, отправьте жалобу. Также вы можете попросить главу своего клуба, клана или соседства исключить такого игрока или же можете присоединиться к другому сообществу игроков, пока мы рассматриваем вашу жалобу. Поговорите с кем-нибудь, кому доверяете, например с родителями, членами семьи, учителем или опекуном, чтобы точно получить всю необходимую помощь.
Защитите себя от мошенников и попыток взлома. Никому не сообщайте данные своей учетной записи, коды подтверждения или восстановления, а также не переходите по подозрительным ссылкам, предлагающим бесплатные награды.
Нужна помощь? Служба поддержки Supercell может помочь в решении возникших проблем, например в случае потери учетной записи.
3. Соблюдайте Правила безопасной и честной игры
Supercell установила правила безопасной и честной игры, соблюдение которых гарантирует честный и приятный игровой опыт для всех. Ниже представлено их краткое содержание.
Со всеми правилами вы можете ознакомиться здесь.
4. Если сомневаетесь — жалуйтесь!
Если вы видите, как кто-то нарушает правила или доставляет вам неудобства, отправьте жалобу! Вот как это сделать.
Жалоба в игре: используйте соответствующую кнопку в чате или профиле игрока.
Обратитесь в службу поддержки Supercell: о серьезных случаях нарушения правил сообщайте через центр помощи Supercell.
Расскажите о ситуации взрослому, которому доверяете: если вы чувствуете себя в опасности или расстроились, поговорите с родителями, членами семьи, учителем или опекуном.
5. Контролируйте время, проводимое в игре, чтобы получать от нее максимальное удовольствие
Проводить время в играх — весело, но самое главное — это баланс! Ниже представлены советы, как поддерживать здоровый режим игры.
Установите ограничения времени: решите, сколько времени вы можете играть каждый день, и соблюдайте эти ограничения.
Делайте перерывы: отрывайтесь от экрана каждые 30–60 минут, чтобы отдохнуть и размяться.
Не играйте поздно вечером: высыпайтесь, чтобы сохранять концентрацию в школе и в реальной жизни.
Не забывайте про другие занятия: проводите время с друзьями, занимайтесь спортом и хобби, не связанными с играми.