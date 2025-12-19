Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale и другие проекты Supercell — это веселые и соревновательные игры, объединяющие людей со всего мира. Но нужно помнить, что соблюдение правил безопасности во время игры так же важно, как и победы в сражениях! С помощью этого руководства вы научитесь защищать свою конфиденциальность, контролировать, сколько времени проводите в игре, и разбираться с различными игровыми проблемами. Следуйте этим рекомендациям, чтобы чувствовать себя безопасно во время игры и приятно проводить в ней время.

1. Измените настройки

В играх Supercell есть встроенные параметры безопасности, с помощью которых вы сможете настроить игровой процесс под себя. Они представлены ниже.

Социальные настройки : вы можете управлять списком друзей и запросами на добавление в друзья, чтобы ограничить круг тех, кто может с вами связаться. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Защита учетной записи : обеспечьте безопасность учетной записи Supercell ID, включив защиту учетной записи. Благодаря этой функции вы можете восстановить свою учетную запись с помощью СМС-подтверждения или кодов восстановления, даже если потеряете к ней доступ. Как включить защиту учетной записи? Просто зайдите в меню настроек в любой из игр, выберите «Supercell ID», нажмите на шестеренку настроек и в разделе «Защита учетной записи» выберите «Активировать».

Настройки устройства: используйте родительский контроль на телефоне или планшете, чтобы ограничить игровые покупки и экранное время. О том, как это сделать, вы можете узнать на странице Internet Matters.

2. Научитесь решать проблемы

Если вы столкнулись с проблемой во время игры, вы всегда можете попытаться решить ее. Ниже представлено несколько советов.

Не нужно терпеть оскорбительное поведение или неуместный контент. Если кто-то ведет себя грубо или неуместно, отправьте жалобу. Также вы можете попросить главу своего клуба, клана или соседства исключить такого игрока или же можете присоединиться к другому сообществу игроков, пока мы рассматриваем вашу жалобу. Поговорите с кем-нибудь, кому доверяете, например с родителями, членами семьи, учителем или опекуном, чтобы точно получить всю необходимую помощь.

Защитите себя от мошенников и попыток взлома. Никому не сообщайте данные своей учетной записи, коды подтверждения или восстановления, а также не переходите по подозрительным ссылкам, предлагающим бесплатные награды.

Нужна помощь? Служба поддержки Supercell может помочь в решении возникших проблем, например в случае потери учетной записи.

3. Соблюдайте Правила безопасной и честной игры

Supercell установила правила безопасной и честной игры, соблюдение которых гарантирует честный и приятный игровой опыт для всех. Ниже представлено их краткое содержание.

Социальные нарушения Нарушения безопасности и конфиденциальности Вредоносный или незаконный контент Получение нечестного преимущества Злоупотребление и обман

Со всеми правилами вы можете ознакомиться здесь.

4. Если сомневаетесь — жалуйтесь!

Если вы видите, как кто-то нарушает правила или доставляет вам неудобства, отправьте жалобу! Вот как это сделать.

5. Контролируйте время, проводимое в игре, чтобы получать от нее максимальное удовольствие

Проводить время в играх — весело, но самое главное — это баланс! Ниже представлены советы, как поддерживать здоровый режим игры.

Установите ограничения времени : решите, сколько времени вы можете играть каждый день, и соблюдайте эти ограничения.

Делайте перерывы : отрывайтесь от экрана каждые 30–60 минут, чтобы отдохнуть и размяться.

Не играйте поздно вечером : высыпайтесь, чтобы сохранять концентрацию в школе и в реальной жизни.

Не забывайте про другие занятия: проводите время с друзьями, занимайтесь спортом и хобби, не связанными с играми.





