คู่มือวัยรุ่น: ความปลอดภัยของท่านใน Supercell
คู่มือวัยรุ่น: ความปลอดภัยของท่านใน Supercell
เกมของ Supercell เช่น Clash of Clans, Brawl Stars และ Clash Royale เป็นเกมที่สนุก มีการแข่งขัน และนำผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่นเกมด้วยกัน ความปลอดภัยระหว่างการเล่นจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับชัยชนะในการต่อสู้! คู่มือนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัว บริหารเวลาเล่น และรู้ว่าท่านควรทำอย่างไรเมื่อมีสิ่งผิดปกติ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่สนุกและปลอดภัย
1. ปรับแต่งการตั้งค่าของท่าน
เกมของ Supercell มีการตั้งค่าความปลอดภัยในเกมที่ช่วยให้ท่านจัดการประสบการณ์การเล่นของท่านเองได้ นี่คือวิธีปรับการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัย:
การตั้งค่าโซเชียล: จัดการคำขอเป็นเพื่อนเพื่อจำกัดคนที่สามารถติดต่อท่านได้
การคุ้มครองบัญชี: รักษาบัญชี Supercell ID ของท่านให้ปลอดภัยด้วยการเปิดใช้การคุ้มครองบัญชี การตั้งค่านี้สามารถใช้เพื่อส่งรหัสยืนยันทาง SMS หรือรหัสกู้คืนเพื่อกู้คืนบัญชีของท่านอย่างปลอดภัยเมื่อท่านถูกล็อคออกจากบัญชี โดยทำได้ดังนี้:
ไปยัง “การตั้งค่า” ในเกมใดก็ได้ จากนั้นเลือก “Supercell ID” แตะที่ล้อเฟือง “การตั้งค่า” ใต้ “การคุ้มครองบัญชี” และแตะ “เปิดใช้งาน”
การตั้งค่าอุปกรณ์: ใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองในมือถือหรือแท็บเล็ตของท่านเพื่อจำกัดการซื้อในเกมและเวลาหน้าจอ ดูวิธีทำและข้อแนะนำจาก Internet Matters
2. มั่นใจในการจัดการปัญหา
หากท่านประสบปัญหาระหว่างเล่นเกม ท่านมีอำนาจในการจัดการปัญหา สิ่งที่ท่านสามารถทำได้:
จัดการกับพฤติกรรมรบกวนและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม: หากมีคนหยาบคายหรือทำตัวไม่เหมาะสม รายงานคนเหล่านั้น ท่านสามารถขอให้ผู้นำคลับ แคลน หรือละแวกบ้านของท่านนำผู้เล่นออกเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือเข้าร่วมกับกลุ่มผู้เล่นอื่นๆ ระหว่างที่เราจัดการกับการรายงาน นอกจากนี้ พูดคุยกับคนที่ท่านเชื่อใจ เช่น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ครู หรือผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่ท่านต้องการ
จัดการกับความพยายามในการหลอกลวงหรือแฮ็ค: ห้ามแบ่งปันรายละเอียดบัญชี รหัสยืนยัน หรือรหัสกู้คืนของท่าน รวมทั้งอย่ากดลิงก์ที่น่าสงสัยเพื่อรับรางวัลฟรีเด็ดขาด
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ฝ่ายสนับสนุนของ Supercell สามารถช่วยเหลือปัญหาต่างๆ เช่น บัญชีสูญหาย
3. ทำตามนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม
Supercell มีนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนเล่นอย่างยุติธรรมและสนุกกับเกม นี่คือสรุปสั้นๆ:
ท่านสามารถอ่านนโยบายเต็มๆ ได้ที่นี่
4. หากไม่แน่ใจ ขอให้รายงาน!
หากท่านพบเห็นบางสิ่งที่ผิดกฏหรือทำให้ท่านไม่สบายใจ รายงานได้เลย! โดยทำได้ดังนี้:
รายงานในเกม: ใช้ปุ่มรายงานในแชตหรือประวัติผู้เล่น
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Supercell: รายงานปัญหาที่ร้ายแรงกว่าได้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ Supercell
บอกผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้: หากท่านรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือไม่สบายใจ พูดคุยกับผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว ครู หรือผู้ดูแล
5. บริหารเวลาเล่นเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
เล่นเกมเป็นสิ่งที่สนุก แต่ความสมดุลคือกุญแจสำคัญ! นี่คือวิธีรักษากิจวัตรการเล่นที่เหมาะสม
จำกัดเวลาเล่นเกม: ตกลงกันว่าในแต่ละวันท่านจะเล่นเกมได้นานแค่ไหน และอย่าเล่นเกินเวลาที่กำหนดไว้
พักเล่น: ถอยห่างจากจอทุกๆ 30-60 นาทีเพื่อพักดวงตาและยืดเส้นยืดสาย
หลีกเลี่ยงการเล่นเกมกลางดึก: พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ความสำคัญกับการเรียนและชีวิตจริง
สนุกกับกิจกรรมอื่นๆ: ใช้เวลากับเพื่อน ออกกำลังกาย และสนุกกับงานอดิเรกอื่นๆ นอกเหนือจากการเล่นเกม