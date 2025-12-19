Clash of Clans, Brawl Stars ve Clash Royale gibi Supercell oyunları, dünyanın dört bir yanından oyuncuları bir araya getirir; eğlenceli ve rekabetçi bir ortam sunar. Oynarken güvenliğinizi düşünmek, en az savaşları kazanmak kadar önemlidir! Bu kılavuz sayesinde gizliliğinizin kontrolünü ele alabilir, oyun sürenizi yönetebilir ve bir terslik olursa neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Güvenli ve keyifli bir deneyim için bu kılavuzdaki yönergeleri takip ettiğinizden emin olun.

1. Ayarlarınızı özelleştirin

Supercell oyunlarında deneyiminizi yönetmenize yardımcı olan güvenlik ayarları bulunur. Güvende olmak için ayarları şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

Sosyal ayarlar : Kimin sizinle iletişime geçebileceğini sınırlandırmak için arkadaşlık isteklerini yönetebilirsiniz. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Hesap Koruması : Hesap korumasını etkinleştirerek Supercell ID hesabınızı güvence altına alırsınız. Giriş yapamadığınızda hesabınızı kurtarmak için SMS doğrulama kodları ve kurtarma kodları göndermek için kullanılabilir. Adımlar şöyledir: Herhangi bir oyunda ayarlara gidin, Supercell ID'yi seçin ve "Ayarlar" çarkına dokunun. Hesap Koruması başlığı altındaki "Etkinleştir" seçeneğine dokunun.

Cihaz ayarları: Oyun içi alışverişleri ve ekran süresini sınırlandırmak için telefonunuzda ya da tabletinizde ebeveyn kontrollerini kullanabilirsiniz. Nasıl yapılacağını İnternet Konuları başlığında önerilerle birlikte görebilirsiniz.

2. Sorunlara karşı güç sizde

Oynarken bir sorunla karşılaşırsanız eyleme geçmek sizin elinizdedir. Şunları yapabilirsiniz:

Rahatsız edici davranışlarla veya uygunsuz içerikler : Biri size karşı kaba ya da uygunsuz davranışlarda bulunursa onu şikayet edebilirsiniz. Ayrıca daha güvenli bir oyun deneyimi için kulübünüzün liderinden ya da mahallenizden o oyuncuyu atmalarını rica edebilir veya biz şikayetinizle ilgilenirken başka bir oyuncu grubuna katılabilirsiniz. Bunun yanı sıra ihtiyacınız olabilecek yardımı almak için ebeveynleriniz, bir aile üyesi, öğretmeniniz ya da vasiniz gibi güvendiğiniz bir yetişkinle konuşun.

Dolandırıcılık ve ele geçirme girişimleri : Asla ama asla hesap detaylarınızı ve doğrulama veya kurtarma kodlarınızı paylaşmayın ya da bedava ödüller vadeden şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Yardım mı gerekiyor? Supercell'in destek ekibi, kaybedilen hesaplar gibi konularda yardımcı olabilir.

3. Güvenli ve Adil Oyun Politikasına uygun davranın

Herkesin adil bir şekilde oynayıp oyundan keyif almasını sağlamak için Supercell'in bir Güvenli ve Adil Oyun Politikası bulunur. Kısaca özetlersek:

Sosyal Uyumsuzluk Güvenlik ve Gizlilik İhlalleri Zararlı veya Yasa Dışı İçerik Adil Olmayan Avantajlar Uygunsuz Kullanım ve Aldatmaca

Politikanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Emin değilseniz şikayet edin!

Kurallara aykırı veya sizi rahatsız eden bir davranışla karşılaşırsanız şikayet edin! Adımlar şöyledir:

5. En iyi deneyim için oyun sürenizi yönetin

Oyun oynamak eğlencelidir ama işin sırrı dengeyi kurmakta! Sağlıklı bir oyun rutini için şunları deneyebilirsiniz:

Süre sınırı koyun : Her gün ne kadar oynayacağınıza karar verin ve bu sınırı aşmayın.

Ara verin : 30 ila 60 dakikada bir ekrandan uzaklaşıp gözlerinizi dinlendirin ve vücudunuzu esnetin.

Gece oynamaktan kaçının : Okulda ve gerçek hayatta dikkatinizin dağılmasını engellemek için uykunuzu almayı unutmayın.

Başka aktivitelere de zaman ayırın: Arkadaşlarınızla zaman geçirin, antrenman yapın ve oyun dışındaki hobilerinizin keyfini çıkarın.





