Supercell旗下的《部落衝突》《荒野亂鬥》和《部落衝突:皇室戰爭》等遊戲充滿樂趣與競技性，讓來自世界各地的玩家相聚一堂。在遊戲中，安全遊玩與贏得戰鬥一樣重要！本說明將幫助您完善隱私權設定、管理遊戲時間，並了解遇到問題時該如何解決。遵循以下建議，確保您的遊戲體驗既安全又愉快。

1.專屬設定

Supercell遊戲內建多項安全設定，能幫助您更好的管理遊戲體驗。您可以透過以下方式調整這些設定，以確保遊戲安全：

2.主動應對問題

如果在遊戲中遇到問題，您完全可以採取行動。您可以採取以下措施：

對於擾亂性行為或不合適的內容 ：如果有人出言不遜或者行為不當，請直接檢舉。您也可以與戰隊、部落或社區的管理人員溝通，請他們移除該玩家，以營造更安全的遊戲環境；或在我們處理檢舉期間加入其他戰隊、部落或社區。同時，記得向您信任的成年人求助，例如父母、家人、老師或監護人。

防範詐騙與盜號 ：切勿分享帳號資訊、驗證碼或恢復碼，也不要點擊任何聲稱提供「免費獎勵」的可疑連結。

需要幫助嗎？ Supercell支援團隊可以協助處理帳號遺失等問題。

3.遵循《帳號安全和遊戲公平》政策

Supercell制定了《帳號安全和遊戲公平》政策，旨在為每位玩家提供公平有趣的遊戲體驗。涉嫌違規的內容或行為包括：

擾亂性的社交行為 侵犯安全與隱私 有害或非法內容 不公平優勢 濫用與欺詐行為

點擊此處閱讀完整內容。

4.即時檢舉違規行為！

如發現任何違規內容或令您不適的情況，請立即檢舉！操作方法如下：

遊戲內檢舉 ：透過聊天視窗或玩家簡介頁面的檢舉按鈕提交。

聯絡Supercell玩家支援團隊 ：透過Supercell幫助中心檢舉更嚴重的問題。 荒野亂鬥 海島奇兵 部落衝突 部落衝突:皇室戰爭 卡通農場 破壞突擊隊 mo.co

信任的成年人：如果您感到不安或覺得自己受到了威脅，請與父母、家人、老師或監護人溝通。

5.管理遊戲時間，獲得最佳體驗

享受遊戲的同時，請保持生活步調平衡！以下是保持健康遊戲時間的幾個小建議：

設定時間限制 ：決定每天玩多久，並遵守約定，不要超時。

注意休息 ：每30至60分鐘離開螢幕休息一下眼睛，活動一下身體。

避免熬夜遊戲 ：確保睡眠充足，保持良好的學習和生活狀態。

豐富生活：多和朋友相處、運動鍛鍊，培養遊戲之外的興趣愛好。





