青少年說明：安全遊玩Supercell遊戲
青少年說明：安全遊玩Supercell遊戲
Supercell旗下的《部落衝突》《荒野亂鬥》和《部落衝突:皇室戰爭》等遊戲充滿樂趣與競技性，讓來自世界各地的玩家相聚一堂。在遊戲中，安全遊玩與贏得戰鬥一樣重要！本說明將幫助您完善隱私權設定、管理遊戲時間，並了解遇到問題時該如何解決。遵循以下建議，確保您的遊戲體驗既安全又愉快。
1.專屬設定
Supercell遊戲內建多項安全設定，能幫助您更好的管理遊戲體驗。您可以透過以下方式調整這些設定，以確保遊戲安全：
社交設定：管理好友請求，設定哪些人可以聯絡您。
帳號保護：啟用帳號保護功能，確保您的Supercell ID帳號安全。它可以生成簡訊驗證碼或恢復碼，在您無法登入帳號時幫助您恢復帳號。操作方法如下：
進入任意遊戲的「設定」，選擇「Supercell ID」，點擊設定齒輪，點擊「帳號保護」下方的「啟用」。
裝置設定：使用手機/平板裝置的家長控制功能，限制遊戲內購買與螢幕使用時間。您可以在Internet Matters網站找到相關建議。
2.主動應對問題
如果在遊戲中遇到問題，您完全可以採取行動。您可以採取以下措施：
對於擾亂性行為或不合適的內容：如果有人出言不遜或者行為不當，請直接檢舉。您也可以與戰隊、部落或社區的管理人員溝通，請他們移除該玩家，以營造更安全的遊戲環境；或在我們處理檢舉期間加入其他戰隊、部落或社區。同時，記得向您信任的成年人求助，例如父母、家人、老師或監護人。
防範詐騙與盜號：切勿分享帳號資訊、驗證碼或恢復碼，也不要點擊任何聲稱提供「免費獎勵」的可疑連結。
需要幫助嗎？ Supercell支援團隊可以協助處理帳號遺失等問題。
3.遵循《帳號安全和遊戲公平》政策
Supercell制定了《帳號安全和遊戲公平》政策，旨在為每位玩家提供公平有趣的遊戲體驗。涉嫌違規的內容或行為包括：
點擊此處閱讀完整內容。
4.即時檢舉違規行為！
如發現任何違規內容或令您不適的情況，請立即檢舉！操作方法如下：
遊戲內檢舉：透過聊天視窗或玩家簡介頁面的檢舉按鈕提交。
聯絡Supercell玩家支援團隊：透過Supercell幫助中心檢舉更嚴重的問題。
信任的成年人：如果您感到不安或覺得自己受到了威脅，請與父母、家人、老師或監護人溝通。
5.管理遊戲時間，獲得最佳體驗
享受遊戲的同時，請保持生活步調平衡！以下是保持健康遊戲時間的幾個小建議：
設定時間限制：決定每天玩多久，並遵守約定，不要超時。
注意休息：每30至60分鐘離開螢幕休息一下眼睛，活動一下身體。
避免熬夜遊戲：確保睡眠充足，保持良好的學習和生活狀態。
豐富生活：多和朋友相處、運動鍛鍊，培養遊戲之外的興趣愛好。