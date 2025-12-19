HƯỚNG DẪN CHO THANH THIẾU NIÊN: AN TOÀN CỦA BẠN CÙNG SUPERCELL

Các trò chơi Supercell như Clash of Clans, Brawl Stars và Clash Royale rất vui nhộn và có tính cạnh tranh, kết nối người chơi trên toàn thế giới. Giữ an toàn cho bản thân khi chơi cũng quan trọng không kém gì việc chiến thắng! Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kiểm soát quyền riêng tư của mình, quản lý thời gian chơi và biết phải làm gì nếu có sự cố xảy ra. Hãy làm theo những bước hướng dẫn sau để đảm bảo có được một trải nghiệm an toàn và không kém phần thú vị.

1. CANH CHỈNH CÀI ĐẶT

Các trò chơi của Supercell có các cài đặt an toàn được tích hợp sẵn để giúp bạn quản lý trải nghiệm chơi. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt như sau để đảm bảo an toàn:

Cài đặt xã hội : Quản lý lời mời kết bạn để giới hạn những ai có thể liên hệ với bạn. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Bảo vệ tài khoản : Bảo mật tài khoản Supercell ID bằng cách bật tính năng bảo vệ tài khoản. Tính năng này được dùng để tạo mã xác minh SMS hoặc mã khôi phục để bạn có thể lấy lại tài khoản một cách an toàn nếu bị khóa. Để bật chức năng đó: Vào ‘Cài đặt’ trong trò chơi bất kỳ, chọn ‘Supercell ID’, nhấn vào biểu tượng bánh răng `Cài đặt`, rồi nhấn ‘Kích hoạt’ dưới mục ‘Bảo vệ tài khoản’.

Cài đặt thiết bị: Sử dụng tính năng kiểm soát của phụ huynh trên điện thoại hoặc máy tính bảng để hạn chế giao dịch trong game và thời gian sử dụng. Xem hướng dẫn từ Internet Matters.

2. TỰ TIN VÀ CHỦ ĐỘNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Nếu bạn gặp vấn đề khi chơi, bạn hoàn toàn có thể đưa ra hành động hợp lý. Điều bạn có thể làm:

Xử lý hành vi gây rối hoặc nội dung không phù hợp : Nếu ai đó thô lỗ hoặc có hành vi không phù hợp, hãy báo cáo họ. Bạn cũng có thể yêu cầu trưởng câu lạc bộ, hội hoặc nhóm của mình loại bỏ người chơi đó để có trải nghiệm an toàn hơn, hoặc bạn có thể tham gia một nhóm khác trong khi chúng tôi xử lý báo cáo. Ngoài ra, hãy nói chuyện với người mà bạn tin tưởng, chẳng hạn như bố mẹ, người thân, thầy cô hoặc người giám hộ, để đảm bảo bạn nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Xử lý lừa đảo và hack : Không bao giờ chia sẻ thông tin tài khoản, mã xác minh hoặc mã khôi phục, và không nhấn vào các liên kết đáng ngờ tuyên bố tặng phần thưởng miễn phí.

Cần hỗ trợ? Đội ngũ hỗ trợ của Supercell có thể giúp bạn xử lý các vấn đề như mất tài khoản.

3. TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH CHƠI CÔNG BẰNG VÀ AN TOÀN

Supercell có Chính sách Chơi Công bằng và An toàn nhằm đảm bảo mọi người đều chơi một cách công bằng và tận hưởng trò chơi. Dưới đây là tóm tắt:

Gây rối xã hội Vi phạm an toàn và quyền riêng tư Nội dung có hại hoặc bất hợp pháp Lợi thế không công bằng Lạm dụng và lừa đảo

Bạn có thể tham khảo bản đầy đủ tại đây.

4. BÁO CÁO NGAY NẾU NGHI NGỜ!

Nếu thấy điều gì vi phạm quy định hoặc khiến bạn khó chịu, hãy báo cáo ngay! Đây là cách báo cáo:

Báo cáo trong game : Sử dụng nút báo cáo trong cửa sổ trò chuyện hoặc hồ sơ người chơi.

Liên hệ Hỗ trợ Supercell : Báo cáo các vấn đề nghiêm trọng hơn thông qua trung tâm hỗ trợ của Supercell. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Kể với một người lớn mà bạn tin tưởng: Nếu bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc buồn bực, hãy trò chuyện với bố mẹ, người thân, thầy cô hoặc người giám hộ.

5. QUẢN LÝ THỜI GIAN CHƠI ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT

Chơi game vui, nhưng phải biết điều độ! Sau đây là cách để bạn có thể duy trì thói quen chơi game lành mạnh:

Đặt giới hạn thời gian chơi : Quyết định mỗi ngày chơi trong bao lâu và luôn tuân thủ làm theo.

Nghỉ ngơi : ngắt khỏi màn hình mỗi 30-60 phút để thư giãn mắt và tay chân.

Hạn chế chơi buổi đêm khuya : Ngủ đầy đủ để có thể tỉnh táo tại trường học và trong đời sống.

Các hoạt động khác: Giao lưu cùng bạn bè, tập thể dục thể thao, và trải nghiệm các thú vui khác ngoài chơi game.





