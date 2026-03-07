2025 im Rückblick

Neben Buzz Lightyear haben wir eine Reihe an Skins aus der Toy Story-Welt sowie im Januar 2025 ein temporäres Ereignis kreiert, das sich um die Pizza Planet-Arcade drehte. Darin gab es heitere Variationen von 2v2-Spielmodi und ein paar neue Modi wie (das kontroverse) Airhockey. Durch das Spielen in der Januarsaison konnten neue Skins, der neue Brawler Meeple und letztlich ein Buzz Lightyear-Skin für Surge freigeschaltet werden – und das GRATIS! All dies wurde von einigen Videos begleitet, in denen Buzz Lightyear und Brawl Stars-Charaktere auftauchten. Diese Animationen allein wurden mehr als 40.000.000-mal angesehen. Wir waren (und sind) sehr stolz auf die Qualität des Contents, den wir im Spiel und außerhalb davon produziert haben.

Auf dem Papier klingt das alles sehr gut. Aber wie lief das Ganze am Ende?

Leider muss ich sagen: Nicht besonders gut. Während wir für einigen Buzz um Buzz Lightyear sorgten (Wortspiel beabsichtigt), hatte seine temporäre Veröffentlichung auf verschiedene Arten einen negativen Einfluss aufs Spiel: Er war viel zu stark und eine Zeitlang in jedem Match zu finden, was das Matchmaking und den regulären Spielablauf beeinträchtigte. Es war klar, dass Buzz bei der Community Unzufriedenheit auslöste. Gleichzeitig spielten ihn aber auch viele Spieler und hatten Spaß mit ihm. Letzteres wurde besonders deutlich, als wir ihn entfernten. Hierdurch gab es einen sofortigen Aktivitätsabfall.

Aber dort hörte es noch nicht auf. Anstatt dass wir Meeple wie vorherige Brawler zum Monatsende veröffentlichten (vom Dezember 2024), hielten wir es für cool, ihn für alle Spieler GRATIS am Ende des Pizza Planet-Arcade-Ereignisses verfügbar zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass das ein Fehler war und einige unbeabsichtigte Folgen trug. Für diejenigen, die vor dem Ende der Saison alle Brawler freigeschaltet hatten, wurden im Brawlpass gesammelte Credits in Ruhm umgewandelt. Dies fühlte sich nicht gut an.

Was die Sache zusätzlich verschlechterte: Die freischaltbaren Skins im Ereignisshop hatten kein Toy Story-Thema, was sich inkonsistent und etwas willkürlich anfühlte. Noch schlimmer war, dass es zu einem Bug mit der Ereigniswährung kam, was zu großem Chaos führte. Im Allgemeinen war das Ereignis im Januar 2025 auf allen Ebenen enttäuschend. Dies zeigte sich auch in den Einnahmen und dem Fakt, dass die monatliche Spieleranzahl von Dezember 2024 bis Februar 2025 um 20 % sank.

Schwenkende Popularitätsphasen sind normal und für gewöhnlich sinkt die Spieleraktivität, wenn Leute nach einer Ferienzeit wieder zur Schule bzw. Arbeit gehen. Im Januar/Februar 2025 haben wir jedoch mehr täglich aktive Spieler verloren, als wir erwartet hatten. Dies stellte eine wesentliche Veränderung dar. Wir sind zuerst im Januar auf diesen Trend aufmerksam geworden, aber waren nicht schnell genug vorbereitet, darauf im nächsten Update zu reagieren.

Update 60 kam gegen Ende des Februar 2025. Dieses Update konzentrierte sich auf fortgeschrittene Spieler und bot eine Überarbeitung des Ranglistensystems. Es brachte auch zwei neue Brawler mit sich, die von euch gut aufgenommen wurden – Finx und Lumi. Außerdem gab es eine kleinere Zusammenarbeit mit dem Kartenspiel UNO™.