2025 im Rückblick – Franks Blogpost
2025 im Rückblick
Wir dachten, es wäre interessant, etwas Neues auszuprobieren. Wie haben wir 2025 als Entwicklerteam erlebt? Würdet ihr, unsere Community, gerne mehr darüber hören? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden!
Im Dezember 2024 haben wir Update 59.0 herausgebracht. Damit kam unsere Kollaboration mit Toy Story von Disney™ und brachte den ersten temporären Brawler zu Brawl Stars: Buzz Lightyear! Dieses Update läutete 2025 für uns ein und bildete ein starkes Fundament für das kommende Jahr. Das dachten wir zumindest.
Uns mit Disney™ zusammenzuschließen, ließ einen Traum für uns wahr werden. Wir genossen die Gelegenheit, mit den Teams hinter einigen der beliebtesten IPs aller Zeiten zusammenzuarbeiten. Unsere Kollaboration mit Disney™ und Pixar™ lief von Tag eins perfekt ab und beide Seiten haben sich gegenseitig inspiriert.
Buzz Lightyear war der ambitionierteste Brawler, den wir bis zu diesem Zeitpunkt kreiert hatten. Um das Potenzial dieser Idee vollkommen auszuschöpfen, mussten wir auf unserer Seite alles geben. Damit wir euch die Qualität bieten konnten, die wir mit diesem Brawler angestrebt haben, war eine Menge an Arbeit nötig, die wir für gewöhnlich in die Entwicklung von drei Brawlern stecken müssen. Mit dabei waren auch einige Experimente mit speziell angepassten Benutzererlebnissen und -oberflächen.
Neben Buzz Lightyear haben wir eine Reihe an Skins aus der Toy Story-Welt sowie im Januar 2025 ein temporäres Ereignis kreiert, das sich um die Pizza Planet-Arcade drehte. Darin gab es heitere Variationen von 2v2-Spielmodi und ein paar neue Modi wie (das kontroverse) Airhockey. Durch das Spielen in der Januarsaison konnten neue Skins, der neue Brawler Meeple und letztlich ein Buzz Lightyear-Skin für Surge freigeschaltet werden – und das GRATIS! All dies wurde von einigen Videos begleitet, in denen Buzz Lightyear und Brawl Stars-Charaktere auftauchten. Diese Animationen allein wurden mehr als 40.000.000-mal angesehen. Wir waren (und sind) sehr stolz auf die Qualität des Contents, den wir im Spiel und außerhalb davon produziert haben.
Auf dem Papier klingt das alles sehr gut. Aber wie lief das Ganze am Ende?
Leider muss ich sagen: Nicht besonders gut. Während wir für einigen Buzz um Buzz Lightyear sorgten (Wortspiel beabsichtigt), hatte seine temporäre Veröffentlichung auf verschiedene Arten einen negativen Einfluss aufs Spiel: Er war viel zu stark und eine Zeitlang in jedem Match zu finden, was das Matchmaking und den regulären Spielablauf beeinträchtigte. Es war klar, dass Buzz bei der Community Unzufriedenheit auslöste. Gleichzeitig spielten ihn aber auch viele Spieler und hatten Spaß mit ihm. Letzteres wurde besonders deutlich, als wir ihn entfernten. Hierdurch gab es einen sofortigen Aktivitätsabfall.
Aber dort hörte es noch nicht auf. Anstatt dass wir Meeple wie vorherige Brawler zum Monatsende veröffentlichten (vom Dezember 2024), hielten wir es für cool, ihn für alle Spieler GRATIS am Ende des Pizza Planet-Arcade-Ereignisses verfügbar zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass das ein Fehler war und einige unbeabsichtigte Folgen trug. Für diejenigen, die vor dem Ende der Saison alle Brawler freigeschaltet hatten, wurden im Brawlpass gesammelte Credits in Ruhm umgewandelt. Dies fühlte sich nicht gut an.
Was die Sache zusätzlich verschlechterte: Die freischaltbaren Skins im Ereignisshop hatten kein Toy Story-Thema, was sich inkonsistent und etwas willkürlich anfühlte. Noch schlimmer war, dass es zu einem Bug mit der Ereigniswährung kam, was zu großem Chaos führte. Im Allgemeinen war das Ereignis im Januar 2025 auf allen Ebenen enttäuschend. Dies zeigte sich auch in den Einnahmen und dem Fakt, dass die monatliche Spieleranzahl von Dezember 2024 bis Februar 2025 um 20 % sank.
Schwenkende Popularitätsphasen sind normal und für gewöhnlich sinkt die Spieleraktivität, wenn Leute nach einer Ferienzeit wieder zur Schule bzw. Arbeit gehen. Im Januar/Februar 2025 haben wir jedoch mehr täglich aktive Spieler verloren, als wir erwartet hatten. Dies stellte eine wesentliche Veränderung dar. Wir sind zuerst im Januar auf diesen Trend aufmerksam geworden, aber waren nicht schnell genug vorbereitet, darauf im nächsten Update zu reagieren.
Update 60 kam gegen Ende des Februar 2025. Dieses Update konzentrierte sich auf fortgeschrittene Spieler und bot eine Überarbeitung des Ranglistensystems. Es brachte auch zwei neue Brawler mit sich, die von euch gut aufgenommen wurden – Finx und Lumi. Außerdem gab es eine kleinere Zusammenarbeit mit dem Kartenspiel UNO™.
Die Überarbeitung des Ranglistensystems drehte sich um höhere Powerlevel-Anforderungen für Brawler, eine saisonale Rotation von Gratisbrawlern (auf maximalem Level) sowie die Vereinigung von Warteschlangen. Zudem sollten der neue Pro-Pass und Fortschrittsskins für eine engere Verbindung zu den E-Sports-Events der Brawl Stars Championship sorgen. Unser allgemeines Ziel war es, etwas für unsere engagiertesten Spieler zu bieten, und (!) die Menge an Spielern zu erhöhen, die den Ranglistenmodus spielen, sowie das Interesse an E-Sports wachsen zu lassen.
Der erste Monat von Rangliste 3.0 sah vielversprechend aus: Die Spielzeit von Spielern im mittleren Trophäenbereich erhöhte sich verglichen mit dem vorherigen Höchstwert im März 2024 um 27 % und erreichte mehr als das Dreifache der vorangegangenen Saison. Die Teilnahme von Spielern mit vielen Trophäen (25.000+) war jedoch verglichen mit dem vorherigen Höchstwert um 50 % geringer, während sie von Saison zu Saison um 180 % anwuchs. Leider normalisierten sich in den folgenden Monaten die Aktivitätsrate und Spielzeit schnell wieder und glichen sich denen der vorherigen Saisons an.
Die Überarbeitung machte das Ganze zugänglicher für neue Spieler. Bei Spielern unter 5000 Trophäen gab es verglichen mit dem vorherigen Höchstwert einen Zuwachs um 90 % und um fast 300 % von Saison zu Saison. Wie auch bei den anderen Gruppen normalisierte sich dieser Wert. Diese Gruppe von Spielern wies nun allerdings eine beständige deutlich höhere Spielzeit auf.
Im Allgemeinen waren (und sind) wir noch nicht glücklich mit dem aktuellen Status der Rangliste. Die Überarbeitung brauchte eine große Menge an Entwicklungsressourcen auf und erfüllte nicht die Ziele, die wir uns gesetzt hatten. Die Rangliste ist ein Feature, das sich mehr um den harten Kern der Community, unsere Hardcore-Spieler, dreht. Es lassen sich also zwei Dinge festhalten: Das Update bot keine Chance, die Dinge für unsere „Mainstream-Spieler“ zu verbessern (und hielt somit die dahinschwindenden Spielerzahlen nicht auf), und es hat gleichzeitig nicht erfolgreich die Erfahrung für unsere engagiertesten Spieler verbessert. Uff!
In Update 61, das Ende April herauskam, ging es vor allem um das Ereignis „Kampf ums Katanakönigreich“. Dies ist eine Storyline, die mit der Veröffentlichung von Kenji ein Jahr zuvor begann. In diesem Event gab es viele bewährte Konzepte sowie neue Ideen, einschließlich eines „Hubs“ fürs Ereignis selbst: Wasabimächte, Sushirollen, neue PvE-Bosskämpfe, viele tolle Skins, ein Manga im Spiel, fortschreitendes Storytelling mit einer zweiminütigen Animation und zu guter Letzt die Veröffentlichung unseres allerersten ultralegendären Brawlers Kaze.
Das Ereignis war ein großer Erfolg. Die Anzahl an neuen und wiederkehrenden Spielern erreichte im Mai 2025 hohe Werte. In einigen Ländern wie Japan konnte die Anzahl der täglichen aktiven User sogar ein Allzeithoch verzeichnen. Die Meta war diverser als in vorherigen Ereignissen und das Thema selbst war ein Hit. Aus unserer Perspektive war dieses Ereignis eines der besten, die wir im Jahr 2025 veröffentlicht haben. Was es noch cooler macht, ist der Fakt, dass wir ursprünglich eine Kollaboration mit einer anderen IP geplant hatten und der Kampf ums Katanakönigreich das Ergebnis einer Kehrtwende davon ab war.
In diesem Monat fand außerdem das erste Event der Brawl Stars Championship auf US-Boden statt. Unser Midseason-Event, der Brawl Cup, wurde auf der DreamHack Dallas mit den besten acht Teams aus der ganzen Welt abgehalten. Die World Champions 2024 HMBLE (EMEA) sicherten sich den Sieg und somit einen zusätzlichen Platz für ihre Region in den World Finals. Symantec wurde zum MVP des Events gewählt. Auch Toxic Lotus konnte im Event Herzen für sich gewinnen und erreichte die beste Platzierung eines Teams aus der Region Festlandchinain offiziellen Brawl Stars-Wettkämpfen.
Aber der April war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nach Jae-yongs wenig bewegtem Release Ende April wurde jegliche Positivität um Kazes Veröffentlichung und Spielmechaniken schnell von einem Preisschild in Höhe von ganzen 50 US-Dollar getrübt. Theoretisch ergab das alles Sinn: Die Preisdifferenz passte zu unseren regulären Preisregeln. Doch am Ende des Tages zeigte es uns auch auf, dass es klare Grenzen für Preise gibt, die ihr als angemessen empfindet. Dieser Preis war ganz klar nicht akzeptabel für einen Brawler – zumindest nicht für den überwältigenden Großteil unserer Community. Der Geldpreis selbst war nicht unbedingt die Wurzel des Problems. Das Problem war, dass Kaze ausschließlich auf diesem Weg erhältlich war.
Der letzte Teil dieses Updates war Brawlarena: ein Experiment mit einem längeren Spielmodus mit Powerscaling innerhalb eines Matches und MOBA-Mechaniken. Dieser Modus führte vorübergehend zu allgemein höheren Spielzeiten, die sich aber schnell normalisierten, und Spieler konnten nicht langfristig gebunden werden. Die Beliebtheit sank in allen Trophäenbereichen auf ähnliche Niveaus wie die von Tresorraub und Hotzone hinab.
Dann kam Update 62. Wir veröffentlichten das lange geplante Rework des Trophäenpfads und wechselten von Brawler-Meisterungen zu Aufzeichnungen. Die Änderungen am Trophäenpfad beinhalteten bedeutsame Verbesserungen für den Fortschritt von neuen Spielern, was einen äußerst positiven Einfluss besonders auf frühe Spielerbindungszahlen hatte. Bei Aufzeichnungen sah es sehr anders aus. Die Kurzversion ist, dass das System nicht wie beabsichtigt dazu führte, mehr Spieler zu begeistern. Falls ihr mehr über diese Situation erfahren möchtet, lege ich euch unsere neueste Folge Time to Explain ans Herz. Dort reden Quinn, Dani, Adrian und Gonzalo speziell über dieses Feature.
Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist, wie schwierig sich der Entwicklungsprozess von Aufzeichnungen gestaltete. Wir nutzen den Begriff „Development Hell“ nicht oft für Live-Service-Spiele, aber dieses Feature kam nah an genau dieses Konzept heran. Es gab wechselnde Interessengruppen mit unterschiedlichen Designvisionen, Zeitknappheit, reduzierten Umfang mit zu vielen Kompromissen und Neuzugänge im Team, die mitten ins Chaos geworfen wurden. Mit Aufzeichnungen haben wir nicht nur euch als Community, sondern auch das gesamte Brawl Stars-Team hängen lassen. Was wir daraus lernen mussten, sind die wohl wichtigsten Erkenntnisse im gesamten Jahr 2025.
Etwas Positives gab es jedoch auch. Die neuen Brawler Trunk und Alli haben erfolgreich ihre eigenen Fans finden können. Alli war ein Liebling von Fan-Artists, während Trunks Ursprungsstory Herzen brach und selbst bei den härtesten Leuten zu kullernden Tränen führte.
Update 63 kam Anfang September gemeinsam mit einer Kollaboration mit Subway Surfers und einer ganzen Reihe an Experimenten unsererseits raus:
Eine neue Ereigniswährung mit eigenem Belohnungspfad
Kontrollierbare Power-Ups mit eigenem Joystick
Änderungen am Spielen-Button, durch die ihr für alle 3 Siege (statt 8) belohnt werdet
Gleichzeitig feierten unsere Freunde bei SYBO Games Brawl Stars in Subway Surfers und präsentierten ihrem globalen Publikum eine 3-Spieler-Version ihres berühmten Gameplays.
Wir haben viel aus dieser Zusammenarbeit gelernt und sie prägte unsere nächste Runde an Updates bedeutsam. Ereignisse im Allgemeinen haben sich als gute Gelegenheit herausgestellt, mehr über unsere Spieler zu erfahren.
Dieses Update bot jedoch auch viel Content abseits davon. Meine persönlichen Highlights? Neue Bosskämpfe für das Brawl-O-Ween-Ereignis im Oktober sowie neue Brawler-Veröffentlichungsereignisse! Während wir noch bis heute neue Dinge zu den neuen Veröffentlichungsereignissen lernen, stellten sie einen wichtigen Schritt für uns dar, um mehr Spielern die neuesten Inhalte direkt nach ihrem Release verfügbar zu machen. Die ersten auf diese Art veröffentlichten Brawler waren Mina (etwas OP?!) und Ziggy (vielleicht ein bisschen auf der schwächeren Seite). Wir haben auch etwas Weiteres gelernt: Mit Mina gingen wir zu sehr auf ihre Inspiration von brasilianischer Kultur ein, anstatt uns auf ihren Platz in der Welt vom Starr Park zu konzentrieren. Die Veröffentlichung von Mina war gemeinsam mit dem Brawl-E-Sports-LCQ-Event in São Paulo und unserer Zusammenarbeit mit Rayssa Leal Teil einer Strategie, um unsere Präsenz in Brasilien zu erhöhen. Wir hätten dies besser ausbalancieren können und sollen, ähnlich zu mehreren vorherigen Veröffentlichungen (z. B. Kenji, Kaze, Melodie etc.). Erneut haben wir viel für zukünftige Releases dazugelernt.
Der Last Chance Qualifier der BSC in São Paulo war unser erstes E-Sports-Event von Brawl Stars in Südamerika. Das Publikum hat alle Erwartungen voll erfüllt und 16 Teams aus der ganzen Welt willkommen geheißen. Der Wettkampf war spannend und die Zuschauer erlebten die Eliminierung der Lokalfavoriten von Casa Brawl E-Sports. Am Ende des Tages kamen vier Teams weiter und sicherten sich ihren Platz in den World Finals der Brawl Stars Championship ein paar Monate später: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon und Papara SuperMassive. Dies bot außerdem einer kleinen Gruppe an Mitgliedern des Brawl Stars-Teams und mir die Gelegenheit, uns mit einigen der Content-Creator vor Ort zu treffen und das Ökosystem und die Herausforderungen in ihrer Region zu besprechen. Ein großes Shoutout geht an all die Content-Creator raus, die zum Event beigetragen und Zeit mit uns verbracht haben – besonders während der Diskussionsrunden. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
Kommen wir nun zu einem unangenehmeren Learning: einer Überarbeitung, die sich niemand gewünscht hat. Das Rework von Trophäensymbolen war als Quality-of-Life-Änderung gedacht. Diese Änderung kam ganz klar bei den meisten von euch nicht gut an. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir in diesem Update eine weitere Anpassung vorgenommen, um dies für euch zu verbessern.
Update 63 führte jedoch auch zu etwas anderem, was von vielen wohl nicht gesehen wurde: Es stabilisierte Bindungszahlen und stoppte den Fall der täglich aktiven User.
Mitte November brachten wir Update 64 heraus. Dies umfasste eine Kollaboration mit Stranger Things, gerade rechtzeitig zur letzten Staffel auf Netflix. Weiterhin waren einige bedeutungsvolle Quality-of-Life-Features dabei, wie etwa die Überarbeitung der täglichen Siege und MEGAQUESTS.
Die Skins waren recht kontrovers. Manche Fans liebten sie, während andere sie nicht spannend fanden. Die Gameplay-Elemente ernteten jedoch viel Lob aus der Community, insbesondere Upside Showdown und Brawlerdecks! Dies war einer der seltenen Momente für uns, in dem ein neuer Spielmodus die allgemeine Spielzeit von Brawl Stars spürbar erhöht hat.
Wir denken noch immer darüber nach, wie wir diesen Spielmodus in der Zukunft zurückbringen können!
Neben der Kollaboration mit Stranger Things haben wir außerdem Gigi (ja, eine weitere Assassinin) herausgebracht. War sie womöglich noch kontroverser als die Stranger Things-Skins? Wir trafen die Entscheidung, die Brawlidays-Saison mit einem Mecha-Thema zu feiern. Das Mecha-Thema war schon immer stark, und der Brawlpass selbst hatte die beste Performance seit dem Sommer. Doch ein weiteres Mal mussten wir uns Fehler eingestehen: War Mecha wirklich die beste Wahl für die Saison?
Am 28. November kamen die Brawl Stars-Community und viele unserer Creator zusammen, um gemeinsam die Brawl Stars Championship World Finals auf der DreamHack Winter in Stockholm zu feiern. Dort kämpften Teams um ihren Anteil am Preispool in Höhe von 1.000.000 US-Dollar und uneingeschränkte Angeberrechte ;)
Nach einer Live-Performance des Brawl Stars-Originalsongs „My Only Trophy“ trafen die World Champions HMBLE (EMEA) auf Crazy Raccoon (Ostasien). In diesem Rematch der Grand Finals 2024 vertauschten Crazy Raccoon die Rollen und besiegten HMBLE eindeutig 3-0. Dadurch sicherten sie sich 400.000 US-Dollar und die Krone. Milkreo, einer der erfahrensten Spieler in unserem E-Sports-Programm, holte sich den MVP-Titel. Schaut auf YouTube vorbei, um euch unsere Dokumentation „Chasing Glory – Die Jagd nach Ruhm“ anzusehen. Damit erlebt ihr in vier Teilen einige der besten Momente des letzten Jahres!
Hinter den Kulissen und ohne das Wissen der meisten Spieler, reiste nahezu 100 % des Brawl Stars-Team nach Stockholm, um die Finals vor Ort mitzuerleben. Wir haben außerdem 20 unserer größten Content-Creator aus der ganzen Welt eingeladen und die Gelegenheit genutzt, dass alle vor Ort waren, um den Status des Spiels mit ihnen zu besprechen und ihnen eine Vorschau auf unsere Pläne für 2026 zu geben.
In Update 65, dem letzten des Jahres, führten wir einige große Änderungen in Brawl Stars ein:
Buffies!
Brawlpass 3.0
Chaos-Drops
Zu diesem Update wurden viele Meinungen laut und wir haben all die hitzigen Diskussionen auf Reddit und X mitverfolgt. Das Team hat in der letzten Folge Time to Explain die meisten Fragen bezüglich dieser Themen beantwortet und mehr zu Verbesserungen speziell an Buffies erzählt.
Was die Performance von Update 65 angeht, war es das erfolgreichste Update des Jahres. Nach der Stabilisierung, die in den letzten zwei Updates stattfand, wuchsen unsere Engagement-Zahlen deutlich von Tag eins des neuen Updates an. Dies bot uns eine gute Basis für den Beginn von 2026. Spoileralarm: Der Januar (sowie Februar bis heute) konnten das positive Momentum aufrechterhalten und wir sind super ins neue Jahr gestartet.
Der letzte Punkt, den ich ansprechen muss, ist das Veröffentlichungsereignis von Pierce. Der erste legendäre Schütze wurde von euch allen gut aufgenommen. Die Integration des Ereignisses im Spiel und die Kurzvideos auf YouTube haben gut funktioniert. Reden wir Klartext: Das Ereignis war ein Erfolg.
Doch um welchen Preis? Einige von euch waren ganz klar irritiert von dem rohen Humor und das Thema selbst passte eher zu einer Sommersaison. Wir hätten dies anders timen sollen. Ein weiteres Mal konnten wir daraus für die Zukunft lernen. Rein technisch gesehen haben wir einige neue Möglichkeiten für Storytelling aufgebaut und verfügen über neue Werkzeuge für zukünftige Ereignisse. Einige dieser Werkzeuge haben wir bereits in unserem Brawlentinstag-Ereignis genutzt. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir damit noch auf die Beine stellen können.
Was ist sonst noch 2025 passiert?
Seit Januar 2025 wuchs das Team um mehr als 20 Leute von Jahr zu Jahr. Mittlerweile sind wir fast 100 Mitarbeiter bei Brawl Stars. Als wir das Spiel im Dezember 2019 veröffentlichten, zählte das Team noch 19 Mitglieder.
Die größte Änderung gab es in Form eines neuen Tech-Teams innerhalb des Brawl Stars-Teams. Traditionell hatten alle Spielteams bei Supercell Unterstützung von einem zentralen Tech-Team erhalten. Da die Firma jedoch in den letzten Jahren immer größer wurde und viele Spielprojekte (einschließlich neuer) gleichzeitig liefen, wurde die Priorisierung immer schwieriger. Unsere Lösung hierfür war, Ressourcen innerhalb unseres Teams aufzubauen. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass wir ein Team speziell für diese Facette der Entwicklung zusammengestellt haben und dadurch bereits durch Verbesserungen auf der Client-Seite (schnellere Ladezeiten) und bessere Werkzeuge für unsere Artists Erfolge verzeichnen konnten. In naher Zukunft wird dieses Tech-Team die folgenden Prioritäten haben:
Leistung des Spiel-Clients (z. B. Nutzung von Arbeitsspeicher)
Verbesserte Tools für unsere Entwickler
Direkte Durchführbarkeit von Anpassungen (z. B. unverzügliche Balanceänderungen)
Ermöglichung von neuartigem Gameplay
Auch an der Server-Infrastruktur wird geschraubt, worum sich das Tech-Team kümmern wird. Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass wir für dieses Team stets auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind. Ihr findet eine Übersicht unserer Stellenangebote auf supercell.com.
Unser CEO Ilkka redete bereits in seinem jährlichen Blogpost über die allgemeine Performance von Supercell. Für Brawl Stars war 2025 ein Jahr des Lernens. Die erste Hälfte des Jahres sah recht düster aus – besonders im Vergleich zu dem Hitjahr, das wir 2024 hatten. Glücklicherweise stabilisierten sich die Dinge ab September 2025. Seitdem wächst das Spiel jeden Monat mehr. Alles in allem war 2025 das zweitbeste Jahr aller Zeiten für Brawl Stars, sowohl auf die Menge der monatlich aktiven Nutzer als auch die Einnahmen bezogen (unser drittbestes Jahr war 2020).
Ich möchte diesen Post mit einem riesigen Dankeschön an unsere Community aus euch Spielern und Pros, unseren Content-Creatorn, Castern und Partnern beenden, die mit uns durch dick und dünn gegangen sind – selbst wenn wir nicht immer ins Schwarze getroffen haben. Ohne euch wären wir heute nicht dort, wo wir sind!
Wir freuen uns auf ein großartiges Jahr 2026. Mehr über die Zukunft werden wir in unserem kommenden „DAS IST KEIN ROADMAP-VIDEO“ erzählen. Dieses kommt im Laufe des März 2026 heraus.
Danke fürs Lesen!
Frank
General Manager, Brawl Stars