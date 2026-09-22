Das Ereignis läuft bis zum 30. September und ist in zwei Phasen unterteilt.

PHASE 1: UNTERRICHT

Diese Phase spielt sich in einem Klassenzimmer ab, in dem Duo versucht, dir etwas Nützliches beizubringen. Allerdings hat Spike eine bessere Idee: Schließe gemeinsam mit der Community ein bestimmtes Spielziel ab und verdiene Belohnungen!

PHASE 2: NACHSITZEN

Natürlich muss die gesamte Community nachsitzen, weil sie im Unterricht beim Spielen von Brawl erwischt wurde. Um dem Nachsitzen zu entkommen, müssen alle eine besonders dämliche Aufgabe erfüllen, etwa die Sprache im Spiel ändern. Schließe die Aufgabe ab, entkomme dem Nachsitzen und erscheine am nächsten Tag wieder zum Unterricht!

Behalte die Social-Media-Kanäle von Brawl Stars im Blick, denn dort werden wir die besonders dämlichen Aufgaben und ihre entsprechenden Belohnungen in kurzen Videos ankündigen.

DUO-BOSSKAMPF

Im neuen Spielmodus Duo-Bosskampf musst du mit anderen Spielern zusammenarbeiten, Duos Fragen lesen und sie richtig beantworten. Ja, du musst lesen. Und ja, du musst dich mit einem zufälligen Team abstimmen.

ALLERDINGS ist Duos Geduld nicht unerschöpflich! Selbst, wenn du richtig antwortest, tickt er irgendwann aus und greift an.