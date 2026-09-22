Brawl Stars x Duolingo
DAS DUOLINGO-EREIGNIS HAT BEGONNEN!
Duo ist hier, um allen eine Lektion zu erteilen. Oder zumindest, um es zu versuchen. Spike hat da zum Glück einen Gegenvorschlag: Ignoriere Duos Lektionen, spiele stattdessen Brawl und sichere dir Belohnungen wie den Müllkobold-Darryl-Skin!
Hilf Spike, Duo zu besiegen und ihn zurück in seine App zu schicken.
SO FUNKTIONIERT‘S
Das Ereignis läuft bis zum 30. September und ist in zwei Phasen unterteilt.
PHASE 1: UNTERRICHT
Diese Phase spielt sich in einem Klassenzimmer ab, in dem Duo versucht, dir etwas Nützliches beizubringen. Allerdings hat Spike eine bessere Idee: Schließe gemeinsam mit der Community ein bestimmtes Spielziel ab und verdiene Belohnungen!
PHASE 2: NACHSITZEN
Natürlich muss die gesamte Community nachsitzen, weil sie im Unterricht beim Spielen von Brawl erwischt wurde. Um dem Nachsitzen zu entkommen, müssen alle eine besonders dämliche Aufgabe erfüllen, etwa die Sprache im Spiel ändern. Schließe die Aufgabe ab, entkomme dem Nachsitzen und erscheine am nächsten Tag wieder zum Unterricht!
Behalte die Social-Media-Kanäle von Brawl Stars im Blick, denn dort werden wir die besonders dämlichen Aufgaben und ihre entsprechenden Belohnungen in kurzen Videos ankündigen.
DUO-BOSSKAMPF
Im neuen Spielmodus Duo-Bosskampf musst du mit anderen Spielern zusammenarbeiten, Duos Fragen lesen und sie richtig beantworten. Ja, du musst lesen. Und ja, du musst dich mit einem zufälligen Team abstimmen.
ALLERDINGS ist Duos Geduld nicht unerschöpflich! Selbst, wenn du richtig antwortest, tickt er irgendwann aus und greift an.
BELOHNUNGEN
Skin: Müllkobold Darryl
5 Chaos-Drops
20 Juwelen
10 zufällige Starr-Drops
2000 Münzen
2000 XP-Verdoppler
3 mythische Starr-Drops
2000 Powerpunkte
2500 Bling
1000 Credits
2000 Pro-Pass-XP
1 Ultra-Trophäenbox
MEHR BELOHNUNGEN!
Öffne die Duolingo-App und schließe die Brawl Stars-Quest ab, um zusätzliche Design-Items, Chaos-Drops und Spike KOSTENLOS zu erhalten!
Angeblich sollen Brawl Stars-Spieler nicht clever genug sein, diese Quest abzuschließen, also zeig dem grünen Vogel, was eine Harke ist, schließe die Brawl Stars-Quest ab und präsentiere deine Belohnungen im Spiel. So einfach ist das.
DAS CLEVERSTE GEWINNSPIEL ALLER ZEITEN
Wir verschenken 3.141.592 JUWELEN an die zehn intelligentesten Brawl Stars-Spieler!
Alle paar Tage posten wir eine Überraschungstestfrage über die offiziellen Brawl Stars-Kanäle auf Social Media, die du beantworten solltest. Um die Prüfung zu bestehen, musst du:
Mit der richtigen Antwort antworten
In deiner Antwort #BrawlStars und #Duolingo erwähnen
Je öfter du teilnimmst, desto höher ist die Chance, dass du ausgewählt wirst! Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und nach dem Ende des Ereignisses am 1. Oktober kontaktiert.
Mach uns stolz. Viel Glück!