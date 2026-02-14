In diesem Jahr lässt der Brawlentinstag deine kühnsten Träume wahr werden – du kannst BRAWLER DATEN!

Vom 14. bis zum 25. Februar kannst du fünf Brawler daten und wirst dafür sogar belohnt!

INFOS ZU DEN DATES

Alle Dates finden im News-Reiter im Spiel statt und ganz wie im wirklichen Leben besteht jedes Date aus zwei Phasen:

PHASE 1 : Die Community hat einen Tag Zeit, um das Ziel zu erreichen, 20 Millionen Takedowns mit dem Brawler zu erzielen, den du daten wirst. Wird das Ziel erreicht, dann werden alle mit einer Liebesbox belohnt und das Date wird freigeschaltet!

PHASE 2: Das echte Date beginnt! Du wirst mit dem Brawler interagieren, sein unglückliches Leben kennenlernen und mit ihm seinen emotionalen Ballast schultern – ABER AM ENDE beginnt der ganze Spaß erst. Die Community muss die letzte Entscheidung gemeinsam treffen. Diese Entscheidung beeinflusst den Liebesmesser des Brawlers, und je glücklicher er ist, desto besser sind die Belohnungen, die alle bekommen!

LIEBESMESSER

Die finale Entscheidung beeinflusst den Liebesmesser! Je stärker der Liebesmesser ausschlägt, desto besser sind die Belohnungen!

Die Community hat einen kompletten Tag Zeit, um zu diskutieren und herauszufinden, welche Entscheidung die beste ist! Denk darüber nach, was jeder Brawler auf Basis seiner Interessen und Persönlichkeit bevorzugen würde, und triff die beste Entscheidung. Du kannst deine eigene Entscheidung auch ändern, während der Timer tickt, aber sobald der Countdown endet, ist der Liebesmesser gesperrt und die Belohnungsstufe wird bestimmt!

BELOHNUNGEN

Wird das Ziel von Phase 1 erreicht, bekommst du stets eine Liebesbox, aber am Ende jedes Dates erhältst du eine weitere Belohnung, deren Höhe vom Erfolg des Dates abhängt.

DATE 1 : Bis zu 2000 Münzen (von 500 über 1000)

DATE 2 : Bis zu 2000 Powerpunkte (von 500 über 1000)

DATE 3 : Bis zu 8 Chaos-Drops (von 2 über 5)

DATE 4 : Ein Spray, ein Pin ODER ein legendärer Skin: Sportlerass Stu!

DATE 5 : Bis zu einem kostenlosen Brawler (von 1000 XP-Verdoppler über 1000 Pro-Pass-XP)

DATE 6: ¯\_(ツ)_/¯

COMMUNITY-GIVEAWAY

Zehn zufällig ausgewählte Spieler erhalten je zweimal 1 Million Juwelen! Einmal für den Gewinner und einmal für einen besonderen Menschen seiner Wahl!

So nimmst du teil:

Teile auf Social Media einen Screenshot mit der finalen Entscheidung, die du für das jeweilige Date gewählt hast, und verwende die Hashtags #Brawlentines und #Brawlstars.

Je öfter du deine Auswahl teilst, desto höher sind die Chancen, dass du ausgewählt wirst!

Das erste Date ist bereits live! Hol gemeinsam mit der Community 20 Millionen Takedowns mit Amber, um ihr Date freizuschalten!