Die Brawl Stars-Community wird in zwei Teams aufgeteilt und bevor die Matches starten, entscheidet die Community über die Teams (Logos, Namen usw. wählen).

An den ersten zwei Tagen stimmen beide Teams ab, um ihre Teams von Grund auf zusammenzustellen:

Tag 1 | Namen wählen:

Kombiniere Wörter aus zwei Gruppen (Adjektive + Substantive), um über den Namen deines Teams abzustimmen.

Tag 2 | Abzeichen entwerfen:

Wähle eine Abzeichenform und -farbe sowie ein Symbol für das Wappen, das dein Team im Turnier repräsentiert.

DAS TURNIER

Wenn die Teams festgelegt sind, beginnt der adidas Starr Cup, ein zwölftägiges Turnier mit zwei Phasen.

PHASE 1 | GRUPPENPHASE (20.–25. Juni)

Das Turnier hat drei Gruppenmatches. Einige davon sind gegen NPC-Brawler-Teams – mit Brawlern aus dem Ranger-Ranch-Trio, dem Süßwarenladen-Team und mehr. Aber lass dich davon nicht täuschen, denn der Wettbewerb ist echt!

Wie funktionieren Matches?

Jedes Match dauert zwei Tage. Während dieser Zeit muss dein Team die Community-Leiste füllen, bevor der Gegner es tut. Dafür müssen Superball-Matches gewonnen werden – dies ist ein neuer Spielmodus! Die NPC-Teams haben ihre eigene Leisten, die sich im Laufe der Zeit füllen. Stelle also sicher, dass dein Team einen Vorsprung hält!

GRUPPENMATCH 3 (24.–25. Juni)

Das ist der erste echte Showdown: Community-Team 1 gegen Community-Team 2. Es ist die erste Gelegenheit deines Teams, seine Überlegenheit zu beweisen!

PHASE 2 | AUSSCHEIDUNGSPHASE (26. Juni–1. Juli)

Nach der Gruppenphase:

Viertelfinale

(26.–27. Juni)

Halbfinale

(28.–29. Juni)

Großes Finale

(30. Juni–1. Juli)

Community-Team 1 gegen Community-Team 2Das Rückspiel!

Im Großen Finale spielen beide Teams darum, ihre Leiste zuerst zu füllen. Es muss nicht gewartet werden, bis eine bestimmte Zeit abläuft. Wer auch immer die Leiste zuerst füllt, gewinnt den adidas Starr Cup!