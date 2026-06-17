DER ADIDAS STARR CUP LÄUFT!
Der adidas Starr Cup ist das erste Fußball-Community-Ereignis, bei dem Spieler ihre eigenen Brawlball-Teams zusammenstellen und in einem kompletten Turnier um den ultimativen Preis spielen: den Titel adidas Champion! Neben dem Titel kannst du auch einen kostenlosen Brawler, einen Gratisskin, Chaos-Drops und mehr bekommen!
Das Ereignis beginnt jetzt und endet am 1. Juli. (Die letzten Belohnungen werden bis zum 2. Juli ausgegeben.) Mit dabei sind NPC-Brawler-Teams, zwei echte Community-Teams und ein Rückspiel im Großen Finale, das alles entscheidet! Los geeeht‘s! 🔥
SO FUNKTIONIERT‘S
Die Brawl Stars-Community wird in zwei Teams aufgeteilt und bevor die Matches starten, entscheidet die Community über die Teams (Logos, Namen usw. wählen).
An den ersten zwei Tagen stimmen beide Teams ab, um ihre Teams von Grund auf zusammenzustellen:
Tag 1 | Namen wählen:
Kombiniere Wörter aus zwei Gruppen (Adjektive + Substantive), um über den Namen deines Teams abzustimmen.
Tag 2 | Abzeichen entwerfen:
Wähle eine Abzeichenform und -farbe sowie ein Symbol für das Wappen, das dein Team im Turnier repräsentiert.
DAS TURNIER
Wenn die Teams festgelegt sind, beginnt der adidas Starr Cup, ein zwölftägiges Turnier mit zwei Phasen.
PHASE 1 | GRUPPENPHASE (20.–25. Juni)
Das Turnier hat drei Gruppenmatches. Einige davon sind gegen NPC-Brawler-Teams – mit Brawlern aus dem Ranger-Ranch-Trio, dem Süßwarenladen-Team und mehr. Aber lass dich davon nicht täuschen, denn der Wettbewerb ist echt!
Wie funktionieren Matches?
Jedes Match dauert zwei Tage. Während dieser Zeit muss dein Team die Community-Leiste füllen, bevor der Gegner es tut. Dafür müssen Superball-Matches gewonnen werden – dies ist ein neuer Spielmodus! Die NPC-Teams haben ihre eigene Leisten, die sich im Laufe der Zeit füllen. Stelle also sicher, dass dein Team einen Vorsprung hält!
GRUPPENMATCH 3 (24.–25. Juni)
Das ist der erste echte Showdown: Community-Team 1 gegen Community-Team 2. Es ist die erste Gelegenheit deines Teams, seine Überlegenheit zu beweisen!
PHASE 2 | AUSSCHEIDUNGSPHASE (26. Juni–1. Juli)
Nach der Gruppenphase:
Viertelfinale
(26.–27. Juni)
Halbfinale
(28.–29. Juni)
Großes Finale
(30. Juni–1. Juli)
Community-Team 1 gegen Community-Team 2Das Rückspiel!
Im Großen Finale spielen beide Teams darum, ihre Leiste zuerst zu füllen. Es muss nicht gewartet werden, bis eine bestimmte Zeit abläuft. Wer auch immer die Leiste zuerst füllt, gewinnt den adidas Starr Cup!
adidas Halbzeit-Herausforderungen
Damit es interessant bleibt, gibt es am zweiten Tag jedes Matches eine adidas Halbzeit-Herausforderung, bei der du zusätzlich zu allem anderen eine Bonusbelohnung verdienen kannst. Alle zwei Tage posten wir bis 08:00 Uhr UTC ein kurzes Video mit mehr Informationen. Achte also auf das Ereignismenü und unsere Social-Media-Kanäle!
BELOHNUNGEN
Hier ist eine Liste der Belohnungen, die du im Laufe des Ereignisses bekommen kannst, einschließlich der verbesserten Versionen, wenn die Community die adidas Halbzeit-Herausforderungen abschließt:
1000 XP-Verdoppler oder der Brawler Jae-yong (1000 Credits als Ersatz)
3000 Bling oder Playmaker-Otis-Skin
Mega-Trophäenbox oder Ultra-Trophäenbox
5 Chaos-Drops oder 10 Chaos-Drops
1000 Münzen oder 2000 Münzen
1000 Powerpunkte oder 2000 Powerpunkte
BESONDERES GIVEAWAY
Wir verschenken 1 MILLION MÜNZEN + 1 MILLION POWERPUNKTE an insgesamt zehn Spieler!
So nimmst du teil
Teile ein tägliches Video auf Social Media (Instagram, X, Reddit oder TikTok), in dem du dein bestes Superball-Tor zeigst!
Nutze die Hashtags #adidas #BrawlStars.
Die Gewinner werden nach dem Ende des Ereignisses kontaktiert. Das kann ein paar Tage dauern.
Viel Glück an alle!