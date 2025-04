Es ist das PAY TO ... Ich meine PLAY-TO-WIN-EREIGNIS! #BrawlStarsP2W

Du hast zehn Tage Zeit, um so viele Belohnungen wie möglich zu erhalten, unter anderem eine ULTRA-TROPHÄENBOX! Für dieses Ereignis gibt es kein Limit an Belohnungen – das einzige Limit ist die Zeit!

TEILNAHME UND WEITERE EINZELHEITEN

Für dieses Ereignis erfassen wir TAKEDOWNS! Du musst also nur andere Brawler ^£#$!

Jeder Meilenstein erfordert eine Milliarde Takedowns und nach Erreichen eines Meilensteins erscheinen die Belohnungen bei der nächsten täglichen Aktualisierung des Shops!

BELOHNUNGEN

Meilensteine Belohnungen 1 5 Starr-Drops 2 1000 Münzen 3 3 Geschenke 4 1000 Powerpunkte 5 1 mythischer Starr-Drop 6 2000 Bling 7 1 legendärer Starr-Drop 8 500 Credits 9 1 Hyperladung-Starr-Drop 10 Ultra-Trophäenbox* 11 10 Starr-Drops 12 10 Starr-Drops Meilenstein 13 und darüber hinaus 10 Starr-Drops

* HINWEIS: Die Ultra-Trophäenbox wird erst nach Ereignisende erhältlich sein.

BESONDERES GIVEAWAY:

Du kannst den Brawlpass Plus für ein ganzes Jahr gewinnen! Das macht zwölf Brawlpässe Plus für dich, falls Mathematik nicht so deine Stärke ist.

Aber das ist noch nicht alles: Wenn du zu den glücklichen Gewinnern zählst, erhältst du außerdem zehn Brawlpässe Plus, die du mit deinen Freunden teilen kannst!

WIE?

Teile deinen besten Spielzug auf Social Media unter Verwendung des Hashtags #BrawlStarsP2W in deinem Post. Wir wählen die fünf glücklichen Gewinner nach dem Ende des Ereignisses aus!

Das Play-to-Win-Community-Ereignis beginnt JETZT und endet am 24. April um 9:00 Uhr UTC!