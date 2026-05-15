Dein Leitfaden zum Brawl Cup Berlin

Der Kampf der Regionen steht kurz bevor und wir machen uns für das erste Publikumsevent des Jahres auf den Weg nach Berlin: den Brawl Cup! Die besten Teams der Welt sind bereit, alles zu geben und in Berlin findet das furiose Fest der Fähigkeiten, der Strategie und der reinen Begeisterung für Brawl Stars statt.

Von knappen Kisten bis Lokalmatadoren erwarten dich hohe Einsätze, große Momente und ein begeistertes Publikum, während die besten 12 Teams der Welt darum kämpfen, zusätzliche Last Chance Qualifier zu gewinnen und für ihre Region einen Platz bei den World Finals zu ergattern.

Zuschauen von zu Hause

Inhaltsverzeichnis

Teilnehmende Teams & Turnierformat

Zeitplan

Wo kann ich die Spiele gucken?

Bleib auf dem Laufenden

Teilnehmende Teams & Turnierformat

Berlin öffnet seine Pforten und empfängt 12 der besten Brawl Stars-Teams aus der ganzen Welt. Nach einer spannungsgeladenen Gruppenphase von 2 Tagen schreiten die besten 8 Teams weiter zu den Playoffs.

Diese 12 Teams haben sich für den Brawl Cup Berlin qualifiziert:

Only Realm (Nordamerika)

Tribe Gaming (Nordamerika)

Bounty Hunters (Südamerika)

Eternal Esports (Südamerika)

Crazy Raccoon (Ostasien)

Zeta Division (Ostasien)

FUT Esports (Europa, Naher Osten, Afrika)

HUMBLE (Europa, Naher Osten, Afrika)

Ace Xero (Festlandchina)

Toxic Lotus (Festlandchina)

Revenant XSpark (Road to Brawl Cup SESA)

BC* Gaming SA (Road to Brawl Cup SA West)

Das Turnier beginnt mit der Gruppenphase am Freitag, den 15. Mai, und Samstag, den 16. Mai. Vier Gruppen von jeweils drei Teams spielen ein einfaches Jeder-gegen-jeden-Format. Alle Matches finden im Bo5xBo3-Format statt. Die besten zwei Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs am Samstag, den 17. Mai.

Die Playoffs werden in Form eines Einzelausscheidungs-Brackets ausgetragen, wobei alle Matches im Bo5xBo3-Format stattfinden.

Wo kann ich die Spiele gucken?

Am besten verfolgst du den Brawl Cup auf event.brawlstars.com. Gib Tipps ab und gewinne ganz nebenbei Belohnungen. Tipps sind jetzt verfügbar!

In der Arena:

Inhaltsverzeichnis

Datum & Ort

Aktivitäten rund um das Ereignis

Sicherheitsmaßnahmen

Datenschutz & Bildrechte

Datum & Ort

Das Turnier findet über drei actionreiche Tage vom 15. bis zum 17. Mai statt.

Details zum Veranstaltungsort:

Veranstaltungsort: Uber Eats Musical Hall

Adresse: Uber Platz 2, 10243 Berlin, Deutschland

Ticket-Informationen:

Die Tickets sind ausverkauft!

Altersbeschränkungen:

Das Ereignis wurde als USK 12 eingestuft. Kindern unter 12 Jahren wird der Eintritt in die Uber Eats Musical Hall nicht gestattet. Gäste im Alter zwischen 12 und 15 Jahren dürfen nur teilnehmen, wenn sie von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten (im Alter von mindestens 18 Jahren) begleitet werden. Elternteile oder Erziehungsberechtigte, die nicht persönlich vor Ort sein können aber ihrem Kind die Teilnahme in Begleitung einer anderen Person ermöglichen möchten, müssen das unten genannte Formular ausfüllen, um der betreffenden Person die Vormundschaft zu übertragen. Die betreffende erwachsene Person und das Kind müssen jeweils einen eigenen Ausweis sowie eine Kopie des Ausweises der Eltern und eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung mit sich führen, die hier verfügbar ist:

Englisch Age Restrictions | Uber Eats Music Hall

Deutsch Jugendschutz | Uber Eats Music Hall

Die minderjährige Person muss diese Unterlagen während des Ereignisses die ganze Zeit über bei sich tragen und sie bei Nachfrage dem Sicherheitspersonal vorzeigen. Die Unterschrift auf der Erklärung muss durch die Ausweiskopie überprüfbar sein.

Einlasszeiten der Uber Eats Musical Hall:

Freitag 15. Mai – Der Veranstaltungsort öffnet seine Türen um 12 Uhr Lokalzeit.

Samstag 16. Mai – Der Veranstaltungsort öffnet seine Türen um 12 Uhr Lokalzeit.

Sonntag 17. Mai – Der Veranstaltungsort öffnet seine Türen um 12 Uhr Lokalzeit.

Aktivitäten rund um das Ereignis

Brawl Stars-Merch:

Während des gesamten Wochenendes sind offizielle Merchandise-Artikel zu Brawl Stars erhältlich.*

*Solange der Vorrat reicht.

Starr Park Berlin

Ein Stückchen Starr Park besucht Berlin und richtet sich auf dem Uber Platz direkt neben der Arena ein. Der Zutritt zu diesem Bereich ist sowohl Personen mit Ticket als auch Personen ohne Ticket kostenlos möglich. Besuche den Starr Park Berlin und hol dir Belohnungen im Spiel!

Meet & Greets:

Während des Ereignisses veranstalten ausgewählte Teams Meet & Greets. Diese orientieren sich jeweils am Zeitplan des Teams während der Veranstaltung.

Folge uns auf X unter @Brawl_esports, um keine Neuigkeiten zu den Meet & Greets zu verpassen.

Cosplay

Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, die fantastischen Cosplays zu sehen, die ihr vorbereitet habt und auf dem Event präsentieren wollt.

Kostüme und Requisiten:

sollten keine Gefahr für dich und/oder andere darstellen.

müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die Teil unserer in den Cosplay-Guidelines dargelegten Regeln für Cosplay sind.

dürfen keine Symbole oder Markierungen aufweisen, die durch die örtliche Gesetzgebung verboten sind.

müssen durch Sicherheitspersonal vor Ort überprüft und freigegeben werden.

müssen während des Transports zum Veranstaltungsort verdeckt oder verborgen sein.

Waffen-Requisiten müssen aus einer Entfernung von 20 oder 6 Metern einfach als nicht echt erkennbar sowie weich und nachgiebig sein.

Während der Sicherheitsdurchsuchungen beim Eintritt in den Veranstaltungsort müssen Gesichtsverhüllungen abgenommen werden. Dies betrifft auch Zubehör wie Gasmasken, Brillen, Masken etc.

Sicherheitsmaßnahmen

Bitte beachte, dass Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise bis zum Beginn der Veranstaltung basierend auf der Situation und auf Weisungen der örtlichen Behörden angepasst werden können.

Teile der Show können bei Personen mit photosensitiver Epilepsie möglicherweise Anfälle auslösen.

Hier findest du alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Veranstaltungsortes:

https://www.uber-eats-music-hall.de/your-visit/awareness-team/

Datenschutz & Bildrechte

Bitte nimm zur Kenntnis, dass du nach dem Betreten des Veranstaltungsorts des Brawl Cups möglicherweise durch Supercell und/oder BLAST und/oder deren Produktionsagenturen, die Inhalte über Brawl Stars und den Brawl Cup erstellen, gefilmt werden wirst.

Bleib auf dem Laufenden

Folge uns auf X, Instagram und auf unserer Webseite, um keine Neuigkeiten zum anstehenden Brawl Cup zu verpassen.

X: https://x.com/Brawl_esports?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/brawlstars_esports/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@brawlstarsesports?lang=en-GB

Ereignis-Webseite: https://event.supercell.com/brawlstars/de