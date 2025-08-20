BRAWL IN BRASILIEN!
Vom 10. bis 12. Oktober findet der Last Chance Qualifier der Brawl Stars Championship statt – und es ist an der Zeit, SICH VOM HYPE ANSTECKEN ZU LASSEN!
Brawl Stars mischt die Brasil Game Show auf, wo das erste BSC-Event in Südamerika überhaupt stattfinden wird – und das solltest dir auf keinen Fall entgehen lassen!
Sechzehn Teams aus sieben Regionen kämpfen um vier Plätze bei den Brawl Stars World Finals. Für die Teams geht es um alles beim Versuch, internationalen Ruhm zu erlangen und ihre 2025er Saison erfolgreich zu beenden.
Der Last Chance Qualifier findet vom 10. bis 12. Oktober statt!
Die Brasil Game Show ist die GRÖSSTE Gaming-Messe in Südamerika – und Brawl Stars ist mit DABEI! Willst du erleben, wie die besten Teams der Brawl Stars Championship um einen von vier Plätzen bei den World Finals kämpfen? Dann besorg dir auf alle Fälle ein Ticket!
Hier findest du den Link: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Verfolgst du das Ganze von zuhause aus? Verdiene Belohnungen mit deinem Ranglisten-Pro-Pass!
Der LCQ kommt mit einem komplett neuen Ranglisten-Pass! Melde dich mit deiner Supercell ID an, tippe, interagiere und verdiene Belohnungen! Der „Heimgesuchter Dynamike“-Skin ist jetzt verfügbar, neben Starr-Drops und anderen tollen Belohnungen.
Schau bei event.brawlstars.com vorbei, um loszulegen.
Viel Glück allen teilnehmenden Teams! Wir sehen uns auf der Brasil Game Show!
Mr. Brawl-E-Sports