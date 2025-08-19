Vom 9. bis 11. Oktober findet der Last Chance Qualifier der Brawl Stars Championship statt – und es ist an der Zeit, SICH VOM HYPE ANSTECKEN ZU LASSEN!

Brawl Stars mischt die Brasil Game Show auf, wo das erste BSC-Event in Südamerika überhaupt stattfinden wird – und das solltest dir auf keinen Fall entgehen lassen!

Sechzehn Teams aus sieben Regionen kämpfen um vier Plätze bei den Brawl Stars World Finals. Für die Teams geht es um alles beim Versuch, internationalen Ruhm zu erlangen und ihrem Spielerleben im Jahr 2025 eine neue Richtung zu geben.

Der Last Chance Qualifier findet am 10. Oktober statt!