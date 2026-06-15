Brawl Stars Challengers Finals: Ab sofort gibt‘s Tickets!
Die allerersten Brawl Stars Challengers Finals finden am 5. und 6. September im türkischen Istanbul statt, und jetzt gibt es auch die Tickets für diesen Event zu kaufen!
Zwölf Teams, die 12 verschiedene Challenger-Regionen repräsentieren, kämpfen um den größten Preis, den Challengers zu bieten hat: Einen Platz im 2026er BSC Last Chance Qualifier und die Chance, den Traum von den BSC26 World Finals am Leben zu halten.
BIG haben sich ihren Platz bereits über die DACH-Region gesichert, während die übrigen Teams ihren Kampf um einen Platz in Istanbul fortsetzen. Das komplette Teilnehmerfeld wird bestätigt, wenn alle regionalen Finals abgeschlossen sind.
Ticket-Informationen
Tickets können jetzt gekauft werden, wobei aus zwei Ticket-Stufen gewählt werden kann:
Early Bird: 300 TRY (limitierte Verfügbarkeit, wer zuerst kommt, mahlt zuerst)
Allgemeiner Eintritt: 450 TRY
Du kannst getrennte Tickets für Tag 1 (5. September), Tag 2 (6. September) oder für beide Tage kaufen.
Informationen zum Event
Termin: 5.–6. September
Ort: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
Adresse: Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
So kommst du hin
Die ESA Espor Arena befindet sich im Einkaufszentrum 42Maslak AVM im Sarıyer-Bezirk von Istanbul. Am einfachsten kommst du hin, wenn du mit der M2-Metrolinie fährst und an den Stationen Maslak oder Hacıosman aussteigst. Beide befinden sich in fußläufiger Entfernung zum Veranstaltungsort.
In der Gegend gibt es auch Taxis und du kannst Mitfahr-Apps verwenden.
Gut zu wissen
Tickets sind tagesspezifisch (du musst sie getrennt für jeden Tag kaufen, an dem du dabei sein willst).
Publikum jeden Alters ist willkommen (für Zuschauer unter 13 Jahren ist eine elterliche Begleitung erforderlich).
Ticketinhaber erhalten exklusive Belohnungen im Spiel.
Bleibe über die offiziellen Brawl Stars-E-Sports-Kanäle bei allen News rund um Brawl Stars Challengers auf dem Laufenden.
Wir sehen uns in Istanbul!