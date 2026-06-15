Die allerersten Brawl Stars Challengers Finals finden am 5. und 6. September im türkischen Istanbul statt, und jetzt gibt es auch die Tickets für diesen Event zu kaufen!

Zwölf Teams, die 12 verschiedene Challenger-Regionen repräsentieren, kämpfen um den größten Preis, den Challengers zu bieten hat: Einen Platz im 2026er BSC Last Chance Qualifier und die Chance, den Traum von den BSC26 World Finals am Leben zu halten.

BIG haben sich ihren Platz bereits über die DACH-Region gesichert, während die übrigen Teams ihren Kampf um einen Platz in Istanbul fortsetzen. Das komplette Teilnehmerfeld wird bestätigt, wenn alle regionalen Finals abgeschlossen sind.