1) Könnt ihr bitte allen das Clubpartner-Programm erklären und eure Erwartungen an die Partner sowie die spezifischen Voraussetzungen zur Teilnahme skizzieren? (von @Imfern0listico auf X)

Das Partnerprogramm ist ein Programm von Supercell zur Umsatzbeteiligung einer Reihe ausgewählter E-Sports-Clubs. Das oberste Ziel des Programms ist es, Clubs zu helfen, ihre Brawl Stars-Projekte nachhaltiger zu betreiben, während die Fans mehr Einstiegspunkte für Brawl Stars-E-Sports bekommen, indem sie ihren Lieblingsteams folgen.

Die Wettbewerbsleistung spielt definitiv eine Rolle, aber sie ist nicht der Haupt- oder einzige Faktor. Wir blicken auch auf Dinge wie Publikum, Fanbindung, regionale Relevanz, Erfolge in anderen Spielen und das langfristige Engagement für Brawl Stars.

Wenn ihr am Clubpartner-Programm interessiert seid, dann seht euch doch mal hier unsere neue Club-Seite an!

Pedro

2) Wie funktioniert das Clubpartner-Programm innerhalb der BSC 2027? Wird es irgendwelche Veränderungen geben? Beispielsweise, dass es einfacher ist, ins Programm reinzukommen, oder dass es mehr Vorteile für diese Teams gibt oder sogar mehr Design-Items im Spiel für sie? (von @Gabriel30PT auf X)

Wir sehen davon ab, jegliche Art von Wettbewerbsvorteil in das Programm einzubauen.

In Sachen Design-Items loten wir gerade Möglichkeiten aus, wie Fans ihre Begeisterung für Clubs noch stärker ausdrücken können, aber aktuell können wir hierzu nichts weiter sagen.

Und was den Zugang zum Programm betrifft: Wir machen den Prozess transparenter, damit künftige Clubs genau wissen, was zu tun ist und an welcher Stelle des Prozesses sie sich befinden.

Mit mehr Clubs, die am Programm teilnehmen, und der Erhöhung der finanziellen Anreize durch uns werden unsere Erwartungen an Partner ebenfalls steigen.

Pedro

3) Wird es in jeder Region acht Partner-Organisationen geben? Wenn die BSC-Punkte spielerbezogen sind, werden diese dann eine der Partner-Organisationen wählen müssen, um an der Liga teilzunehmen? Danke euch, und ich spreche für die Community, wenn ich sage, dass das die besten Neuigkeiten und Entscheidungen sind, die für die BSC getroffen werden konnten. (von @DaaNTzBS auf X)

Nicht notwendigerweise. Eine Partner-Organisation zu sein garantiert keinen Platz in unserer obersten Liga. Eines unserer Ziele bei dieser Änderung ist es, die oberste Liga so kompetitiv wie möglich zu machen, weshalb wir auch Aufstieg/Relegation eingeführt haben.

Wo und bei wem die Punkte liegen, ist immer noch eine Frage, an deren Beantwortung wir arbeiten, und wir werden hierzu mehr sagen, sobald es uns möglich ist.

Pedro

4) Was ist das Wichtigste, wenn es darum geht, eine Partnerschaft mit einer Organisation einzugehen? Warum nehmen manche sofort am Programm teil, während andere ein Jahr warten müssen? (von @catut4a auf X)

Der Zeitpunkt, zu dem ein neuer Club in unser Programm aufgenommen wird, ergibt sich aus einer Kombination aus der Bereitschaft des Clubs (besitzt er die nötigen Mitarbeiter, hat er ein fertiges Team etc.) und den Zielen, die wir für das jeweilige Jahr haben.

In diesem Jahr finden unsere World Finals in Japan statt, also wollten wir die Aufnahme neuer japanischer Teams beschleunigen. In anderen Regionen konzentrieren wir uns darauf, die richtigen Partner zu finden, deren Ambitionen für das Spiel zu den unseren passen.

Am wichtigsten für uns ist eine Kombination aus einer ganzen Reihe von Elementen wie Marketing-Leistung, Fanbindung, historischer Wettbewerbserfolg, ob die Organisation eine Fanbase in einer zu entwickelnden Region besitzt und vielem mehr.

Pedro

5) Ist mehr für Partner-Organisationen zu erwarten? Also mehr Design-Items im Spiel oder auch Skins für Brawl Cup-Sieger?

Dazu kann ich gerade zwar nichts Konkretes sagen, aber seit vergangenem Jahr haben wir verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie sich Clubs im Spiel hervorheben lassen.

Auch wenn es gerade keine Beispiele dafür gibt, kann ich sagen, dass wir daran arbeiten!

Pedro