Brawl Stars-E-Sports – AMA
Nach der Enthüllung unserer Pläne für Brawl Stars-E-Sports im Jahr 2027 haben wir unser allererstes BSC-AMA abgehalten!
Rose, Pedro und Kim vom Brawl Stars-E-Sports-Team haben sich zusammengesetzt, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die auf Reddit, X und Instagram gestellt wurden. Wir haben uns eine Auswahl an Fragen und Antworten des AMA herausgesucht, mit denen wir hier einige der Themen abdecken wollen, die der Community am wichtigsten waren.
Dann legen wir mal los! 👇
BSC 2027
1) Warum gibt es überhaupt Pläne, das Format komplexer zu gestalten? Ich finde nicht, dass Brawl Stars die Art von Spiel ist, die sowas in puncto E-Sports benötigt ... (von Academic-Letter-857 auf Reddit)
Für uns geht es hauptsächlich um das Hinzufügen von mehr Optionen (durch die Integration von Challengers) und das Schaffen von mehr Konkurrenz und Engagement der besten Teams (durch die Einführung der obersten Ebene).
Wir sind optimistisch bezüglich dieser neuen Richtung, werden das Ganze aber natürlich weiterhin auf den Prüfstand stellen und wenn nötig Änderungen vornehmen.
Kim
2) Wird es noch Qualifier geben? Falls nicht, wie werden dann die Topteams jeder Region bestimmt? (von kleyzzit auf Reddit)
Das ist etwas, an dem wir gerade intensiv arbeiten. Ja, wir werden ein regionales Invitational (online) veranstalten, um die besten acht Teams zu bestimmen, die in Split 1 von 2027 einziehen. Wir wollen das nach den World Finals abhalten, also wahrscheinlich im Januar.
Wir müssen einige Überlegungen anstellen bezüglich der Teams, die eingeladen werden sollen, des Timings für Änderungen der Teamaufstellung und der Miteinbeziehung von Clubs.
Rose
3) Wird es in Zukunft mehr neue Maps geben? (von @hsh41229926 auf X)
Schöne Frage. Wir haben einige Vorschläge von der Map-Making-Community (Brawl Craft) bekommen und diskutieren darüber, wie der Plan für die Integration neuer Maps in Rangliste und BSC aussehen könnte.
Rose
4) Wird es im kommenden Jahr keinen LCQ geben? Wenn dem so ist, was passiert dann mit den Teams jeder Region, die sich nicht qualifizieren? (von @arisenBS auf X)
Der LCQ hat sich zu einem Turnier entwickelt, bei dem Teams aus dem Mittelfeld in jeder Region eine letzte Chance auf die World Finals bekommen. Nach der Überarbeitung der Wettbewerbsstruktur fanden wir, dass ein zusätzlicher Qualifier nicht mehr notwendig ist. Die neuen Turniere sollten verlässlich die tatsächlich besten Teams zu unseren internationalen Events bringen.
Das mag jetzt ein bisschen harsch klingen, aber wir wollen diesen Turnier-Hype und die Begeisterung lieber in den Aufstieg bzw. die Relegation leiten.
Letztlich wollen wir die World Finals zu dem Turnier mit dem höchsten Wettbewerbsniveau in der Brawl-Geschichte machen.
Pedro
5) Nach den ersten drei Monaten gibt es eine Lücke bei „Mai, Juni, Juli“. In einem der Monate wird der Brawl Cup stattfinden, aber was ist mit den anderen zwei? (von @Echo8vi auf X)
Der Mai ist für regionale Challengers-Events vorgemerkt und der Juni für den Brawl Cup. Unser Ziel ist es, die Finanzierung durch Dritte auf „leere“ Monate auszurichten, damit wir den Wettbewerbskalender füllen können!
Rose
Clubpartner-Programm
1) Könnt ihr bitte allen das Clubpartner-Programm erklären und eure Erwartungen an die Partner sowie die spezifischen Voraussetzungen zur Teilnahme skizzieren? (von @Imfern0listico auf X)
Das Partnerprogramm ist ein Programm von Supercell zur Umsatzbeteiligung einer Reihe ausgewählter E-Sports-Clubs. Das oberste Ziel des Programms ist es, Clubs zu helfen, ihre Brawl Stars-Projekte nachhaltiger zu betreiben, während die Fans mehr Einstiegspunkte für Brawl Stars-E-Sports bekommen, indem sie ihren Lieblingsteams folgen.
Die Wettbewerbsleistung spielt definitiv eine Rolle, aber sie ist nicht der Haupt- oder einzige Faktor. Wir blicken auch auf Dinge wie Publikum, Fanbindung, regionale Relevanz, Erfolge in anderen Spielen und das langfristige Engagement für Brawl Stars.
Wenn ihr am Clubpartner-Programm interessiert seid, dann seht euch doch mal hier unsere neue Club-Seite an!
Pedro
2) Wie funktioniert das Clubpartner-Programm innerhalb der BSC 2027? Wird es irgendwelche Veränderungen geben? Beispielsweise, dass es einfacher ist, ins Programm reinzukommen, oder dass es mehr Vorteile für diese Teams gibt oder sogar mehr Design-Items im Spiel für sie? (von @Gabriel30PT auf X)
Wir sehen davon ab, jegliche Art von Wettbewerbsvorteil in das Programm einzubauen.
In Sachen Design-Items loten wir gerade Möglichkeiten aus, wie Fans ihre Begeisterung für Clubs noch stärker ausdrücken können, aber aktuell können wir hierzu nichts weiter sagen.
Und was den Zugang zum Programm betrifft: Wir machen den Prozess transparenter, damit künftige Clubs genau wissen, was zu tun ist und an welcher Stelle des Prozesses sie sich befinden.
Mit mehr Clubs, die am Programm teilnehmen, und der Erhöhung der finanziellen Anreize durch uns werden unsere Erwartungen an Partner ebenfalls steigen.
Pedro
3) Wird es in jeder Region acht Partner-Organisationen geben? Wenn die BSC-Punkte spielerbezogen sind, werden diese dann eine der Partner-Organisationen wählen müssen, um an der Liga teilzunehmen? Danke euch, und ich spreche für die Community, wenn ich sage, dass das die besten Neuigkeiten und Entscheidungen sind, die für die BSC getroffen werden konnten. (von @DaaNTzBS auf X)
Nicht notwendigerweise. Eine Partner-Organisation zu sein garantiert keinen Platz in unserer obersten Liga. Eines unserer Ziele bei dieser Änderung ist es, die oberste Liga so kompetitiv wie möglich zu machen, weshalb wir auch Aufstieg/Relegation eingeführt haben.
Wo und bei wem die Punkte liegen, ist immer noch eine Frage, an deren Beantwortung wir arbeiten, und wir werden hierzu mehr sagen, sobald es uns möglich ist.
Pedro
4) Was ist das Wichtigste, wenn es darum geht, eine Partnerschaft mit einer Organisation einzugehen? Warum nehmen manche sofort am Programm teil, während andere ein Jahr warten müssen? (von @catut4a auf X)
Der Zeitpunkt, zu dem ein neuer Club in unser Programm aufgenommen wird, ergibt sich aus einer Kombination aus der Bereitschaft des Clubs (besitzt er die nötigen Mitarbeiter, hat er ein fertiges Team etc.) und den Zielen, die wir für das jeweilige Jahr haben.
In diesem Jahr finden unsere World Finals in Japan statt, also wollten wir die Aufnahme neuer japanischer Teams beschleunigen. In anderen Regionen konzentrieren wir uns darauf, die richtigen Partner zu finden, deren Ambitionen für das Spiel zu den unseren passen.
Am wichtigsten für uns ist eine Kombination aus einer ganzen Reihe von Elementen wie Marketing-Leistung, Fanbindung, historischer Wettbewerbserfolg, ob die Organisation eine Fanbase in einer zu entwickelnden Region besitzt und vielem mehr.
Pedro
5) Ist mehr für Partner-Organisationen zu erwarten? Also mehr Design-Items im Spiel oder auch Skins für Brawl Cup-Sieger?
Dazu kann ich gerade zwar nichts Konkretes sagen, aber seit vergangenem Jahr haben wir verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie sich Clubs im Spiel hervorheben lassen.
Auch wenn es gerade keine Beispiele dafür gibt, kann ich sagen, dass wir daran arbeiten!
Pedro
Allgemeine Fragen
1) Wird Brawl Stars-E-Sports 2027 nach Schweden zurückkehren? Das wäre der Wahnsinn, weil die Worlds letztes Jahr wirklich unglaublich waren und ich da zum ersten Mal auf einer LAN war. Das war definitiv eine absolute Toperfahrung! (von @Sleepymunmun auf X)
Es ist wirklich schön zu hören, dass du ein so tolles Erlebnis hattest! Das ist tatsächlich genau das, was wir mit unserer Arbeit an diesen Events erreichen wollen. Bei der Planung unserer Events sind zwei Fragen relevant: „Wo haben wir eine bestehende Spielerbasis?“ und „Ist das eine Region, die wir entwickeln wollen und wo E-Sports ein entscheidender Marketing-Treiber für diese Entwicklung ist?“
Wir werden weiterhin neue Orte unter die Lupe nehmen, besonders solche, die mehr Fans den Besuch erlauben. Aber wo auch immer ein Event stattfindet – wir hoffen, dass wir euch dort sehen! <3
Pedro and Kim
2) Wie werden sich die Teams für die Challengers qualifizieren können? (von @CommandBS auf X)
Wir haben vor, die Challengers als offenes Ökosystem zu gestalten.
Am exakten Qualifikationsweg arbeiten wir noch.
Kim
3) Wie werden wöchentliche Matches die Eventseite und ihre Belohnungen beeinflussen? Neue Belohnungen und neuer Pfad jede Woche oder alle zwei Wochen? (von honestlynotBG auf Reddit)
Tolle Frage – wir arbeiten noch an den Details, aber idealerweise gibt es zu jedem (übertragenen) Wochenende irgendwas Neues, das die Leute erhalten können!
Kim
4) Gibt es bei Supercell oder der BSC die Überlegung, in näherer Zukunft beim Esports World Cup dabei zu sein?(von @brunoclash_ auf X)
Dieses Jahr hat Supercell nicht am EWC teilgenommen, weil wir in diesem Jahr andere Prioritäten hatten. Wir werden aber das Ganze überdenken, wenn sich unsere Prioritäten ändern.
Wir empfinden großen Respekt für die Organisatoren, den Ehrgeiz hinter dem Event und den Wettbewerbsgeist aller Teilnehmer. Supercell, und ich kann das im Besonderen für das Brawl-Team sagen, hat sich auch weiterhin dem E-Sports und dem Ausloten zukünftiger Möglichkeiten verschrieben.
Pedro
5) Denkt das Team über mehr Auswahlkampf-Tools wie dynamische Seitenwahl anstelle von Vorabfestlegung von rot/blau nach? Irgendwas, bei dem der Unterschied zwischen den Teams groß genug ist? (von @brunoclash_ aus X)
Das ist einer der Punkte des Feedbacks, das wir zum neuen Auswahlkampf-Flow erhalten haben, und wir streben aktiv danach, eine Möglichkeit zu schaffen, rot/blau auszuwählen anstatt den Zufall entscheiden zu lassen.
Rose
6) Werden diese AMAs zu einer regelmäßigen Sache? (von @JakeC0ld auf X)
Ja, wir haben vor, die Transparenz und Kommunikation mit euch allen zu stärken. Mehr AMAs stehen also definitiv zu Diskussion (wenn sie euch gefallen).
Wir haben auch noch ein paar andere Ideen zu diesem Thema ...
Kim
7) Wie sollen zwei Challengers Finals funktionieren? Nach dem, was ich im Video und Blog mitbekommen habe, sieht es so aus, als würden sie kurz vor den zwei großen LAN-Events stattfinden. Bedeutet das also, dass dort um einen Platz auf den besagten LAN-Events konkurriert wird, neben dem ganzen Aufstiegsaspekt? (von @UnstabledMotion auf X)
Challengers-Teams, die im Aufstiegsturnier spielen, kämpfen nur um einen Platz in der Hauptliga. Den Zugang zu internationalen Events verdient man sich durch das Spielen in den Hauptligen.
Wenn ein Challengers-Team allerdings aufsteigt, wird es im folgenden Split um einen Platz auf den Internationals kämpfen können, aber nicht in demselben, in dem es aufsteigt.
Pedro
8) Was ist mit China? Das hat keine Challengers-Region. Wird es dort auch eine Liga geben oder weiterhin Monatliche Finals? Wie qualifizieren sich die dortigen Spieler für die internationalen Events? (von Dagam-37 auf Reddit)
Festlandchina wird Teil des Wettbewerbs bleiben und weiter auf internationaler Bühne spielen, aber die dortige Wettbewerbsstruktur wird sich letztlich vielleicht vom Rest der Welt unterscheiden.
Mehr Informationen hierzu werden wir vor Jahresende bekanntgeben.
Kim
9) Wird es irgendwelche Verbesserungen bezüglich der Ressourcen geben, die von Software-Entwicklern genutzt werden, um Tools zu verbessern und neue zu schaffen, die Spieler und Fans gleichermaßen in der BSC-Community verwenden können? Ich spreche vor allem über bestehende Tools wie die Brawl Stars-API! (von @Vitor_0502 auf X)
Hierzu können wir noch nichts ankündigen, aber ja!
Kim
Und das war es mit unserem ersten BSC-AMA! Ein großes Dankeschön an alle, die Fragen über Reddit, X und Instagram gestellt haben.
Wir konnten diesmal nicht auf jede Frage eingehen, aber wie oben angemerkt wollen wir die Transparenz und Kommunikation mit der Community verbessern, und das könnte auch bedeuten, dass es in Zukunft mehr AMAs gibt!
Das Brawl Stars-E-Sports-Team