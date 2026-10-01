Die reguläre Saison 2026 liegt hinter uns und vor einer Weile konnten wir einen ersten Blick auf Brawl Esports 2027 werfen. Jetzt wollen wir darüber reden, wie ihr euch den Weg zur Qualifikation für die nächste Saison ebnen könnt!

Die Brawl Stars Championship 2027 stellt die Spitze unserer Wettkämpfe dar. Acht Teams aus unseren vier Regionen APAC, EMEA, Südamerika und Nordamerika treten im Liga-Format gegeneinander an und kämpfen um die Qualifikation in den beiden größten Events 2027: dem Brawl Cup und den Brawl Stars World Finals.

Brawl Stars Challengers ist dabei die Gelegenheit für Teams, die sich für die Brawl Stars Championship qualifizieren wollen. Zu Anfang der BSC 2027 werden die besten Teams aus der BSC-Bestenliste 2026 und weitere Teams über einen Invitational-Qualifier ausgewählt.

Weitere Informationen zu Festlandchina folgen zu einem späteren Zeitpunkt.