Dein Weg zur BSC 2027
Die reguläre Saison 2026 liegt hinter uns und vor einer Weile konnten wir einen ersten Blick auf Brawl Esports 2027 werfen. Jetzt wollen wir darüber reden, wie ihr euch den Weg zur Qualifikation für die nächste Saison ebnen könnt!
Die Brawl Stars Championship 2027 stellt die Spitze unserer Wettkämpfe dar. Acht Teams aus unseren vier Regionen APAC, EMEA, Südamerika und Nordamerika treten im Liga-Format gegeneinander an und kämpfen um die Qualifikation in den beiden größten Events 2027: dem Brawl Cup und den Brawl Stars World Finals.
Brawl Stars Challengers ist dabei die Gelegenheit für Teams, die sich für die Brawl Stars Championship qualifizieren wollen. Zu Anfang der BSC 2027 werden die besten Teams aus der BSC-Bestenliste 2026 und weitere Teams über einen Invitational-Qualifier ausgewählt.
Weitere Informationen zu Festlandchina folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
DIREKTE EINLADUNGEN ZUR BRAWL STARS CHAMPIONSHIP 2027
Nach dem Abschluss der regulären Saison 2026 erhalten die besten sechs Teams aus jeder regionalen BSC-Bestenliste eine direkte Einladung zur BSC 2027.
Um die Einladung anzunehmen, müssen Teams die Kernaufstellung beibehalten, mit der sie ihre Platzierung 2026 errungen haben. Maximal ein Aufstellungsplatz darf vor Beginn der neuen Saison neu besetzt werden.
Die Deadline für die Einreichung einer Teamaufstellung nach der BSC-Einladung entspricht der Einladungs-Antwort-Deadline: 20. Dezember 2026. So haben Teams die Chance, während der Saisonpause Anpassungen vorzunehmen und dabei die Kernaufstellung beizubehalten, mit der sie sich ihre Einladung erkämpft haben.
Kann ein Team seine Einladung nicht annehmen, wird dessen Platz bei der BSC dem nächsten Team auf der Liste angeboten. Auch Teams, die ihre Direkteinladung ausschlagen müssen, können sich noch auf anderem Wege für die BSC qualifizieren. Wir laden nach eigenem Ermessen Teams ein, mit ihrer neuen Aufstellung am „BSC Invitational“ teilzunehmen, solange die Teamaufstellung gemessen an den Spielerpunkten aus 2026 weiterhin ein Top 10/14-Team darstellt.
BSC Invitational
Die letzten beiden BSC-Plätze in jeder Region werden im Rahmen des BSC Invitationals besetzt, das die letzte Chance für Teams darstellt, sich für die Saison 2027 zu qualifizieren.
APAC, Südamerika und Nordamerika:
Teams, die es auf der BSC-Bestenliste 2026 unter die besten 7–10 geschafft haben, werden zu einem Doppelausscheidungs-Bracket mit vier Teams eingeladen, wobei jeder regionale BSC Invitational einen Tag lang dauern wird.
EMEA
****Im BSC Invitational treten Teams, die es unter die besten 7–14 geschafft haben, in einem Doppelausscheidungs-Bracket mit acht Teams über zwei Tage hinweg gegeneinander an.
In der EMEA-Region treten mehr Teams an, da mehrere Teams aus den besten 10 an den Challenger-Finals von Saison 6 teilgenommen haben und so nicht bei den letzten Monatlichen Finals mitspielen konnten, die in ihre Gesamtplatzierung für die Saison eingeflossen wären. Am Ende von Saison 5 befanden sich alle drei Teams in einer fantastischen Position, um sich einen Platz unter den besten 10 zu sichern.
Da in jeder Region zwei BSC-Plätze vergeben werden, werden die beiden Teams, die das Bracket überstehen, in die BSC weiterrücken. Es wird also kein Großes Finale geben.
So bleibst du auf dem Laufenden
Wir planen, alle Matches auch unserer Community zugänglich zu machen. Erlebe alle Matches am Austragungstag gemeinsam mit deinem Lieblings-Creator!
Ablaufplan BSC 2027
Wir feilen noch an den letzten Einzelheiten, aber damit können die Teams in den nächsten Monaten rechnen:
23. November 2026: Einladungen werden an Teams geschickt
20. Dezember 2026: Deadline für Teams, auf ihre Einladung zu reagieren
21.–23. Dezember 2026: Einladungen werden verarbeitet
16.–17. Januar 2027: BSC Invitational
* Alle Daten können noch verändert werden
Brawl Stars Challengers
Teams, die nicht für die BSC qualifiziert sind oder neue Teams, die sich 2027 ihren Weg in Brawl Esports bahnen wollen, erhalten im Rahmen von Brawl Stars Challengers die Gelegenheit, anzutreten und sich einen Weg in diese Welt zu bahnen.
Der Weg zu den Challengers beginnt mit der Championship-Herausforderung im Spiel. Teams, die dort Erfolg haben, rücken weiter in die Qualifier-Turniere, wo sie sich einen Platz im Split 1 der Challengers verdienen können.
Von dort aus rücken die besten Teams weiter in die Challenger-Finals, wo sie sich ihren Platz im Split 2 der Brawl Stars Championship erkämpfen können!