EIN NEUER ANSATZ FÜR BSC-BELOHNUNGEN
Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass es in der Brawl Stars Championship neue Belohnungen geben wird! Wir nehmen also Änderungen an mehreren Phasender BSC-Reise vor, damit diese Belohnungen sich bedeutsamer und einheitlich anfühlen.
Championship-Herausforderung
Ab der Championship-Herausforderung vom 27. bis zum 29. März erhältst du für jeden dritten Sieg einen Chaos-Drop. Wir behalten das altbewährte Format bei, aber das Erreichen dieser wichtigen Meilensteine fühlt sich jetzt noch besser an! Wie weit kannst du es schaffen?
Monatliche Qualifier
Ab dem MQ vom 7. bis zum 8. März verdienen Spieler Belohnungen für die Teilnahme:
Tag 1: Spieler verdienen einen Chaos-Drop für jede abgeschlossene Runde.
Tag 2: Spieler verdienen einen legendären Starr-Drop für den Abschluss von Runde 1 undeinen Chaos-Drop für jede weitere abgeschlossene Runde.
Die besten 16 Teams auf der BSC-Bestenliste, die sich direkt für Tag 2 qualifizieren, verdienen automatisch die Belohnungen für Tag 1.
Monatliche Finals
Wenn du an dieser Phase teilnimmst: Glückwunsch, du hast wirklich was drauf! Die Wettstreiter in den Monatlichen Finals kämpfen bereits um ihren Anteil am Preispool in Höhe von 2.000.000 US-Dollar und die Chance auf die Qualifikation für Live-Events wie den Brawl Cup, den Last Chance Qualifier und die World Finals. Allerdings wollen wir die Spieler auf diesem Niveau auch im Spiel angemessen ehren. Daher verdienen Spieler, die an den Monatlichen Finals teilnehmen, ebenfalls einen Chaos-Drop für jede abgeschlossene Runde.
Wir freuen uns darauf diese Belohnungen während der BSC26-Saison zu verteilen. Im Laufe des Jahres kann es abhängig von anderen Faktoren, wie Ereignissen im Spiel, zu Anpassungen bei den Belohnungen kommen, aber an deren Gesamtwert wird sich nichts ändern.
Offline-Events
Spieler, die sich für Live-Events qualifizieren und darin antreten, erhalten weiterhin bei jedem Event einzigartige Teilnahmebelohnungen und auch der exklusive Champion-Pin für die World Champions ist wieder zu haben!
Aber das war noch nicht alles!
Im weiteren Verlauf der BSC26-Saison wollen wir noch bessere Wege finden, in diesem Jahr verdiente Erfolge zu feiern.
Für den Anfang erhält das Team, das in der BSC26-Saison zu den World Champions gekrönt wird, zudem einen exklusiven Spielertitel fürSpieler und Personal der Sieges-Teamaufstellung.
Außerdem planen wir eine Belohnung zum Saisonende für Spieler, die während der BSC26 aktiv am Wettkampf teilgenommen haben. Die aktuelle Idee ist, dass Spieler durch Abstimmung zwischen zwei Belohnungsoptionen (Spielericon oder Spielerpin) wählen, sodass du selbst mitbestimmen kannst, was du bekommst.
Manche dieser Ideen sind noch nicht final, aber wir wollten sie früh mit euch teilen. Dies ist erst der Ausgangspunkt unserer Pläne. Wir sind offen für Feedback und weitere Änderungen, um Wettkampf-Belohnungen in Zukunft noch besser zu machen.
Bleib auf dem neuesten Stand und folge Brawl-E-Sports auf unseren Social-Media-Kanälen: