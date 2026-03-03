Im weiteren Verlauf der BSC26-Saison wollen wir noch bessere Wege finden, in diesem Jahr verdiente Erfolge zu feiern.

Für den Anfang erhält das Team, das in der BSC26-Saison zu den World Champions gekrönt wird, zudem einen exklusiven Spielertitel fürSpieler und Personal der Sieges-Teamaufstellung.

Außerdem planen wir eine Belohnung zum Saisonende für Spieler, die während der BSC26 aktiv am Wettkampf teilgenommen haben. Die aktuelle Idee ist, dass Spieler durch Abstimmung zwischen zwei Belohnungsoptionen (Spielericon oder Spielerpin) wählen, sodass du selbst mitbestimmen kannst, was du bekommst.

Manche dieser Ideen sind noch nicht final, aber wir wollten sie früh mit euch teilen. Dies ist erst der Ausgangspunkt unserer Pläne. Wir sind offen für Feedback und weitere Änderungen, um Wettkampf-Belohnungen in Zukunft noch besser zu machen.