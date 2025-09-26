OSTASIEN: Die mechanischen Magier

ZETA DIVISION sicherten sich ihren Platz durch einen überzeugenden Sieg mit 3:0 gegen REJECT_._ Die Veteranen ZETA und die Nachwuchstalente REJECT, beide gierig nach dem Titel des World Champions, lieferten sich diese Saison einen Schlagabtausch. Haben sie das Zeug dazu, sich ihren Platz zurückzuholen?

EMEA: Die strategischen Meisterhirne

Die Favoriten von EMEA haben offiziell ihre Tickets eingesackt. Brawl-Cup-Champions HMBLE kehren für eine mögliche Wiederholung des Jahres 2024 zurück, während SK Gaming als heißer Fanfavorit gilt. Die World Champions von 2023 FUT Esports sind von Beharrlichkeit getrieben und auf Rache aus, aber lass dir auch unsere Underdogs nicht entgehen – Team Heretics und NOVO Esports sind bereit, auf den Putz zu hauen.Wird EMEA die World-Finals-Serie halten oder steigt ein anderer Sieger an die Spitze auf?

SÜDAMERIKA: Die unberechenbaren Topspieler

Mit SKCalalas SA, die sich gegen die internationalen VeteranenLOUD Gold verdient haben, bringt Südamerika seine Elite an den Start. Das ist ihre Chance, der Welt zu zeigen, was sie draufhaben.

NORDAMERIKA: Die jungen Genies

Tribe Gaming hat mit Gold in vier Monatlichen Finals die Saison 2025 dominiert. Das könnte DAS Jahr für #FEARTHETRIBE werden.

Knapp danach kommen die Zweitplatzierten von 2023 Spacestation Gaming, die das Jahr gut beendet haben, sowie STMN, die großen Unbekannten, die jederzeit auf Gold stoßen können.