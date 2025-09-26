ENTHÜLLT: WORLD FINALS!
Es ist wieder so weit … das GRÖSSTE Brawl Stars-Event ist da! Die World Finals kommen zur DreamHack Stockholm – das ist DEINE Chance, den Spaß mitzuerleben.
WANN, WO UND WIE
Markiere deinen Kalender und pack die Taschen, das ist das beste Wochenende für BRAWL!
Termine: 28.–30. November 2025
Tickets & Zeitplan: 3-Tage-Tickets hier
So kannst du zusehen: Wenn du nicht live dabei sein kannst, schalte hier ein!
👉 Geheimtipp: Durch Zusehen auf der Eventseite erhältst du Pro-Pass-XP für den Ranglistenpass!
WAS GIBT‘S NEUES?
Freu dich auf RIESIGE Aufregung! Ob du von zu Hause zusiehst oder live dabei bist, wir haben ein paar hübsche Stimmungsmacher vorbereitet. Die neue Ranglistensaison bringt einen brandneuen Ranglistenpass mit sich! Aber welcher Brawler bekommt den neuen Hyperladungsskin?
Skin-Drop – Neuer Ranglistenpass, NEUER HYPERLADUNGSSKIN?!
Limited-Edition-Merch – Sichere dir ein exklusives World-Finals-Geschenk.
Pro-Pass-XP-Belohnungen – Verdiene dir Pro-Pass-XP, indem du deine Vorhersagen abgibst und dein Lieblingsteam anfeuerst … Unsicher, wie? Das erfährst du hier!
Triff deine Lieblingsteams – Plaudere mit den Helden des Brawl-Esports.
WIR PRÄSENTIEREN DIE TEAMS
16 Teams. 12 haben sich ihren Platz in den World Finals bereits verdient. Die letzten 4 Plätze werden im Last Chance Qualifier vergeben (mehr dazu hier).
Können die Champions des Brawl Cups HMBLE ihren Titel halten oder müssen sie die Bühne räumen?
OSTASIEN: Die mechanischen Magier
ZETA DIVISION sicherten sich ihren Platz durch einen überzeugenden Sieg mit 3:0 gegen REJECT_._ Die Veteranen ZETA und die Nachwuchstalente REJECT, beide gierig nach dem Titel des World Champions, lieferten sich diese Saison einen Schlagabtausch. Haben sie das Zeug dazu, sich ihren Platz zurückzuholen?
EMEA: Die strategischen Meisterhirne
Die Favoriten von EMEA haben offiziell ihre Tickets eingesackt. Brawl-Cup-Champions HMBLE kehren für eine mögliche Wiederholung des Jahres 2024 zurück, während SK Gaming als heißer Fanfavorit gilt. Die World Champions von 2023 FUT Esports sind von Beharrlichkeit getrieben und auf Rache aus, aber lass dir auch unsere Underdogs nicht entgehen – Team Heretics und NOVO Esports sind bereit, auf den Putz zu hauen.Wird EMEA die World-Finals-Serie halten oder steigt ein anderer Sieger an die Spitze auf?
SÜDAMERIKA: Die unberechenbaren Topspieler
Mit SKCalalas SA, die sich gegen die internationalen VeteranenLOUD Gold verdient haben, bringt Südamerika seine Elite an den Start. Das ist ihre Chance, der Welt zu zeigen, was sie draufhaben.
NORDAMERIKA: Die jungen Genies
Tribe Gaming hat mit Gold in vier Monatlichen Finals die Saison 2025 dominiert. Das könnte DAS Jahr für #FEARTHETRIBE werden.
Knapp danach kommen die Zweitplatzierten von 2023 Spacestation Gaming, die das Jahr gut beendet haben, sowie STMN, die großen Unbekannten, die jederzeit auf Gold stoßen können.
GEWINNE DIE CHANCE, DIE WORLD FINALS LIVE ZU SEHEN!
Bock, einen Trip zu den World Finals für dich und einen Freund zu gewinnen?
Sieh dir dieses Video an und kommentiere mit den Hashtags #BSWF25 und #DHStockholm, wen du anfeuerst, um teilzunehmen!
Kommentiere unter dem World-Finals-Ankündigungsvideo mit den Hashtags #BSWF25 und #DHStockholm, wer deiner Meinung nach Brawl Stars World Champion 2025 wird, um teilzunehmen!
Kurzfassung
Das war eine Menge Info auf einmal. Hier ist deine Kurzfassung:
Halte deinen Kalender frei: 28.–30. November
Schnapp dir dein Ticket.
ZEIT FÜR HYPE! #BSWF25
