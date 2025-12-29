Im vergangenen Jahr haben wir viel gelernt und wir bereiten uns auf einige größere Änderungen vor:

Strategieverbesserung:

Wir haben eine beeindruckende Wettbewerbsdiversität bei den World Finals gesehen und wollen weiterhin die ausgewogensten Spielern identifizieren.

2026 wird ein Map-Auswahl-System eingeführt, Sperren werden verbessert (globale Match-Sperren und sichtbare Match-Sperren werden hinzugefügt) und neue Modi werden eventuell in Zukunft hinzugefügt.

Halte Ausschau nach einem Vorsaison-Invitational-Turnier im Januar.

Verschobener LAN-Fokus: Mit dem Brawl Cup und den World Finals als größte Events des Jahres nehmen wir eine Neugewichtung der Prioritäten der LAN-Events vor:

Am Brawl Cup nehmen 12 Teams teil und der globale Wettbewerb und die Teamrepräsentation beginnen so früher in der Saison. Außerdem wird es für die Teams einen größeren Preispool und BSC-Punkte geben, wodurch frühe Leistungen belohnt werden und die Wahrscheinlichkeit steigt, es zu den World Finals zu schaffen.

Am LCQ nehmen 8 Teams teil, wodurch es intensiver für diejenigen wird, die sich qualifizieren. Die besten zwei Teams kommen in die World Finals.

An den World Finals nehmen 12 Teams teil und das bleibt das renommierteste Event des Jahres. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertigere Matches sowie einen effizienteren Match-Plan zu erreichen und Backstage-Matches zu eliminieren.

Südostasien/Südasien: Diese beiden Unterregionen haben einen alternativen Weg, um sich 2026 zu qualifizieren. Mehr dazu in einer separaten Ankündigung.

Insgesamt sieht die Platzvergabe so aus: