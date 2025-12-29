Erster EINBLICK IN DIE BSC 26!
Nach dem Abschluss der World Finals 2025 (herzlichen Glückwunsch, Crazy Raccoon!) ist es jetzt Zeit, einen Blick voraus auf das Jahr 2026 zu werden!
Dich erwarten die gewohnte Planung, aktualisierte Formate und einige Verbesserungen.
KALENDER 2026
Zwei Saisons, drei LANs, ein gutes Jahr!
Frühlingssaison: Startet am 30. Januar mit der Championship-Herausforderung im Spiel.
Plan für die Monatlichen Finals im Februar:
Ostasien: 14. Februar
EMEA: 15. Februar
Südamerika: 22. Februar
Nordamerika: 23. Februar
Globale Events: Der Brawl Cup bleibt als großes Event Mitte des Jahres, die Last Chance Qualifier und die World Finals schließen das Jahr ab. Wir touren 2026 auch durch drei neue Länder (mehr Informationen dazu Ende Januar)!
DER WEG ZU DEN WORLD FINALS
Der Weg sieht 2026 ähnlich aus wie bisher. Falls du neu bist, wirf einen Blick in den Leitfaden von 2025.
FORMATÄNDERUNGEN
Im vergangenen Jahr haben wir viel gelernt und wir bereiten uns auf einige größere Änderungen vor:
Strategieverbesserung:
Wir haben eine beeindruckende Wettbewerbsdiversität bei den World Finals gesehen und wollen weiterhin die ausgewogensten Spielern identifizieren.
2026 wird ein Map-Auswahl-System eingeführt, Sperren werden verbessert (globale Match-Sperren und sichtbare Match-Sperren werden hinzugefügt) und neue Modi werden eventuell in Zukunft hinzugefügt.
Halte Ausschau nach einem Vorsaison-Invitational-Turnier im Januar.
Verschobener LAN-Fokus: Mit dem Brawl Cup und den World Finals als größte Events des Jahres nehmen wir eine Neugewichtung der Prioritäten der LAN-Events vor:
Am Brawl Cup nehmen 12 Teams teil und der globale Wettbewerb und die Teamrepräsentation beginnen so früher in der Saison. Außerdem wird es für die Teams einen größeren Preispool und BSC-Punkte geben, wodurch frühe Leistungen belohnt werden und die Wahrscheinlichkeit steigt, es zu den World Finals zu schaffen.
Am LCQ nehmen 8 Teams teil, wodurch es intensiver für diejenigen wird, die sich qualifizieren. Die besten zwei Teams kommen in die World Finals.
An den World Finals nehmen 12 Teams teil und das bleibt das renommierteste Event des Jahres. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertigere Matches sowie einen effizienteren Match-Plan zu erreichen und Backstage-Matches zu eliminieren.
Südostasien/Südasien: Diese beiden Unterregionen haben einen alternativen Weg, um sich 2026 zu qualifizieren. Mehr dazu in einer separaten Ankündigung.
Insgesamt sieht die Platzvergabe so aus:
VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN
Dank eurem Feedback haben wir ein paar verbesserungswürdige Bereiche identifiziert. Das sind unsere Prioritäten für 2026:
Belohnungen für die Teilnahme an Wettbewerben: Die Spieler sollten auf jeder Stufe belohnt werden. Wir prüfen die Einführung von Belohnungen für Teilnehmende auf der Stufe der Monatlichen Qualifier.
Belohnungen für Engagement: Einzigartige Drops kehren unter event.brawlstars.com zurück. Das bedeutet: Pins, Sprays und Icons, die du sonst nirgendwo bekommen kannst.
Optimierung der Qualifikation: Pro-Rang-Qualifikation in Monatliche Qualifier wird abgeschafft. Alle folgen dem gleichen Weg in die BSC.
Punkte: Sommersaison-BSC-Punkte sinken von 2x auf 1,5x, was konsistente Leistung belohnt.
Das sind nur ein paar erste Highlights. Danke für ein wunderbares 2025! Wir sehen uns im Neuen Jahr!
Gezeichnet
Mr. Brawl-E-Sports