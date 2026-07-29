Format der Brawl Stars World Finals 2026
Hier geht es um alles.
Das größte Brawl Stars-Event des Jahres rückt näher und die besten Teams der Welt machen sich bereit, um den Titel des Brawl Stars World Champions zu kämpfen!
Nach einer ganzen Saison von Monatlichen Finals, dem Last Chance Qualifier und entscheidenden Momenten in jeder Region bleiben nur die besten Teams übrig.
Vom 20. bis 22. November werden zwölf Teams in der Hoffnung, World Champion zu werden, zum Tokyo Metropolitan Gymnasium reisen – mit der Aussicht auf 1.000.000 US-Dollar und die Chance, die Thomas-Lyte-Trophäe in die Höhe zu recken.
Event-Überblick
Hier ist alles, was du vor dem Start der Action wissen musst:
Event: Brawl Stars World Finals
Datum: 20.–22. November 2026
Ort: Tokio, Japan
Veranstaltungsort: Tokyo Metropolitan Gymnasium
Teams: 12
Preispool: 1.000.000 US-Dollar
WER SPIELT?
Die finale World-Finals-Aufstellung umfasst Teams aus der gesamten BSC-Saison, einschließlich:
EMEA: 1. bis 4.
Nordamerika: 1. und 2.
Südamerika: 1. und 2.
Ostasien: 1. und 2.
Last Chance Qualifier: Zwei Teams
DAS FORMAT
Die World Finals dauern drei Tage und umfassen insgesamt 24 Matches.
Das Event beginnt mit der Gruppenphase am Freitag, dem 20.11., auf die am Samstag und Sonntag die Playoffs folgen.
FREITAG | GRUPPENPHASE
Am Freitag startet das Ganze mit acht Teams, die in zwei GSL-Gruppen mit Best-of-5-Matches eingeteilt werden.
Die Gruppenphase verwendet ein GSL-Format. Die Teams bekommen also die Chance, sich durch ihre Gruppe zu kämpfen, um diese Phase zu überstehen. Vier Teams nehmen jeweils teil. Zwei Teams qualifizieren sich. Zwei Teams scheiden aus. Die Teams beginnen mit einem Eröffnungsspiel, bevor sie entweder mit einem Sieger- oder Ausscheidungsmatch fortfahren und ein finales Entscheidungsmatch darüber bestimmt, wer als zweites Team weiterkommt.
Gruppe A
EMEA – Platz 2
Südamerika – Platz 2
EMEA – Platz 3
LCQ – Platz 2
Gruppe B
Ostasien – Platz 2
Nordamerika – Platz 2
EMEA – Platz 4
LCQ – Platz 1
Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe rücken zu den Playoffs vor und stoßen dort zu den vier Teams, die sich bereits direkt über die regionalen Bestenlisten qualifiziert haben.
Das bedeutet, dass der Freitag damit endet, dass ein Playoff-Bracket mit acht Teams feststeht.
Die World Finals beginnen rasant und kein Team will das erste sein, das nach Hause geschickt wird.
SAMSTAG | BEGINN DER PLAYOFFS
Am Samstag startet das Bracket.
In den Playoffs spielen acht Teams in einem Doppelausscheidungs-Bracket. Das heißt, dass die Teams auf der Siegerstraße bleiben müssen, um auf dem schnellsten Weg zum Großen Finale zu gelangen.
Die vier Teams, die direkt über die regionalen Bestenlisten in die Playoffs gekommen sind, stoßen zu den vier Teams, die die Gruppenphase vom Freitag überstanden haben.
Die Teams der Playoffs
EMEA – Platz 1
Südamerika – Platz 1
Ostasien – Platz 1
Nordamerika – Platz 1
Gruppe A – Platz 1
Gruppe A – Platz 2
Gruppe B – Platz 1
Gruppe B – Platz 2
Im Bracket geht es ans Eingemachte. Favoriten können stürzen. Underdogs können sich durchsetzen. Und ein gewaltiges Set kann das gesamte Turnier verändern. Die Trophäe rückt näher, aber der Druck wird größer.
SONNTAG | CHAMPIONSHIP-TAG
Sonntag ist der Abschlusstag der World Finals.
Die verbliebenen acht Teams kämpfen sich weiter durch das Doppelausscheidungs-Bracket und nur die stärksten von ihnen schaffen es zu den letzten Matches der Saison.
Am Sonntag werden fünf Best-of-5-Matches gespielt und am Schluss wartet mit dem Großen Finale das Match des Jahres!
Das Große Finale wird als Best-of-7 gespielt, wobei das Team aus dem oberen Bracket mit einem 1:0-Vorteil startet.
Am Ende der ganzen Action wird ein Team zum World Champion gekrönt, darf die Thomas-Lyte-Trophäe in die Höhe stemmen und den Löwenanteil des Preispools von 1.000.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen.
Mehr Details werden in Kürze veröffentlicht, also halte die Augen nach unseren Social-Media-Posts und News im Spiel offen!