Am Freitag startet das Ganze mit acht Teams, die in zwei GSL-Gruppen mit Best-of-5-Matches eingeteilt werden.

Die Gruppenphase verwendet ein GSL-Format. Die Teams bekommen also die Chance, sich durch ihre Gruppe zu kämpfen, um diese Phase zu überstehen. Vier Teams nehmen jeweils teil. Zwei Teams qualifizieren sich. Zwei Teams scheiden aus. Die Teams beginnen mit einem Eröffnungsspiel, bevor sie entweder mit einem Sieger- oder Ausscheidungsmatch fortfahren und ein finales Entscheidungsmatch darüber bestimmt, wer als zweites Team weiterkommt.

Gruppe A

EMEA – Platz 2

Südamerika – Platz 2

EMEA – Platz 3

LCQ – Platz 2

Gruppe B

Ostasien – Platz 2

Nordamerika – Platz 2

EMEA – Platz 4

LCQ – Platz 1

Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe rücken zu den Playoffs vor und stoßen dort zu den vier Teams, die sich bereits direkt über die regionalen Bestenlisten qualifiziert haben.

Das bedeutet, dass der Freitag damit endet, dass ein Playoff-Bracket mit acht Teams feststeht.

Die World Finals beginnen rasant und kein Team will das erste sein, das nach Hause geschickt wird.