Format der Last Chance Qualifier
DER LAST CHANCE QUALIFIER IST DA!
Der Brawl Stars Championship Last Chance Qualifier gibt den letzten Teams die Chance, sich einen Platz bei den World Finals zu sichern. An zwei Tagen voller Action werden sich Teams durch Gruppen, Ausscheidungen und Playoffs kämpfen, bis nur noch zwei übrig sind.
Das LCQ-Event ist die letzte Chance für acht hoffnungsvolle Teams, das Ticket zu den World Finals zu lösen. Das LAN-Event findet am 17. und 18. Oktober statt.
KURZFASSUNG
Acht Teams kämpfen um eine finale Chance, die Brawl Stars World Finals zu erreichen.
Das Event findet am 17. und 18. Oktober statt.
Teams kämpfen sich durch GSL-Gruppen, bevor sie zu den Doppelausscheidungs-Playoffs vorrücken.
Die besten zwei Teams qualifizieren sich für die World Finals.
An der Qualifikation gescheiterte Teams teilen sich einen Preispool von 18.000 US-Dollar.
SO FUNKTIONIERT‘S
Der LCQ umfasst acht Teams, die in zwei GSL-Gruppen zu je vier Teams eingeteilt sind.
In jeder Gruppe findet ein GSL-Format Anwendung, bei dem Teams um einen Platz in den Playoffs kämpfen. Die besten Teams kommen weiter, während die Teams am unteren Ende der Tabelle ausscheiden.
Ganz einfach? Ja. Intensiv? Aber hallo.
TAG 1 | GRUPPENPHASE
Alle acht Teams spielen an Tag 1, an dem insgesamt acht Best-of-5-Matches stattfinden.
Die ersten Gruppenphase-Matches werden für das gesamte Event den Ton angeben – die Zwei ist hier die magische Zahl. Wer den Tag mit 2:0 oder 2:1 beendet, kommt weiter. Wer an Tag 1 ein 0:2 verzeichnet, scheidet aus.
TAG 2 | AUSSCHEIDUNGSMATCHES + PLAYOFFS
Am Beginn von Tag 2 sind noch sechs Teams im Rennen.
Die finale Runde der GSL-Gruppenphase bestimmt darüber, welche zwei Teams ausscheiden, so dass vier übrig bleiben, die in die Playoffs vorrücken.
Und dann ist es Zeit für den finalen Kampf.
Die Playoffs verwenden das Doppelausscheidungsformat, bei dem fünf Matches darüber bestimmen, welche zwei Teams sich für die World Finals qualifizieren.
WORUM WIRD GESPIELT?
Die besten zwei Teams des LCQ qualifizieren sich für die mit 1.000.000 US-Dollar dotierten Brawl Stars World Finals.
In China gibt es einen Preispool von 18.000 US-Dollar, den der Rest des Feldes anteilig mit nach Hause nimmt.
Keine zweiten Chancen. Kein weiteres Event mehr. Das hier ist der finale Halt vor den World Finals.