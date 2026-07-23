Der Brawl Stars Championship Last Chance Qualifier gibt den letzten Teams die Chance, sich einen Platz bei den World Finals zu sichern. An zwei Tagen voller Action werden sich Teams durch Gruppen, Ausscheidungen und Playoffs kämpfen, bis nur noch zwei übrig sind.



Das LCQ-Event ist die letzte Chance für acht hoffnungsvolle Teams, das Ticket zu den World Finals zu lösen. Das LAN-Event findet am 17. und 18. Oktober statt.