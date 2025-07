Uns ist klar, dass wir mit dem letzten Update nicht ins Schwarze getroffen haben. Wir haben in letzter Zeit auch einige funktionelle Fehler gemacht. In diesem Beitrag wollen wir darauf eingehen, wie wir an diesen Punkt angelangt sind, wie wir unsere Pläne neu ausrichten und die aktuelle Situation verbessern wollen. Zudem wollen wir über einige der neuen, aufregenden Dinge sprechen, an denen wir gerade arbeiten.

Ultralegendär wurde ins Leben gerufen, da wir die Monetarisierung von Brawlern optimieren wollten und weil wir ein interessantes und umfassendes Brawlerdesign hatten, das weit über die Legendär-Stufe hinausgeht. Wir waren der Auffassung, der neue Seltenheitsgrad und die Detailtiefe der Brawlerdesigns würden einen höheren Preis rechtfertigen. Das war ein Irrtum. Das gab uns den Anstoß, die Art und Weise, wie wir Brawler veröffentlichen, von Grund auf zu überdenken. Wir werden beim Early Access die Bezahlschranke für In-App-Käufe entfernen und es stattdessen auf eine bessere Art bewerkstelligen. Darauf werden wir weiter unten noch näher eingehen.

Wir hatten auch vor, das Meisterungsereignis vorzeitig zu beenden – eine Entscheidung, die wir schnell wieder rückgängig gemacht haben. Wir lassen das Ereignis nun vollständig auslaufen. Diese Entscheidung wurde etwas übereilt getroffen, und wir sind froh, dass wir sie zurückgenommen haben. Wir werden uns in Zukunft für derlei Entscheidungen mehr Zeit nehmen, wenn wir Live-Änderungen am Spiel vornehmen – abgesehen von solchen, die euren Zugang zum Spiel betreffen.

Verbesserung des Tutorials für neue Spieler, zusammen mit einem besseren Trophäenpfad mit besseren Belohnungen und visueller Darstellung

Ein neues System für Errungenschaften (Aufzeichnungen), bei dem die Spielveteranen ihre Skills zeigen können

Veränderte Neuauflage des „Engel und Dämonen“-Ereignisses, um allen Spieler eine Extraportion Spannung zu gönnen

Entfernen von Meisterungen, um die Belohnungen auf Bereiche umzuverteilen, die mit weniger Spielzeit besser erreichbar sind

Während sich Inhalte wie Brawler, Spielmodi, Hyperladungen und Skins eher an unsere engagierteren Spieler richten, wollen wir bei der Entwicklung von Features das Spiel für alle Spielerkategorien besser machen – Neulinge, Erfahrene sowie Veteranen. So wollen wir Brawl Stars auch längerfristig weiterentwickeln.

Wir haben uns mehr vorgenommen, als wir abliefern konnten. Aufzeichnungen durchliefen viele Designänderungen, und am Ende entschieden wir uns für die einfachste Version, die wir überhaupt abliefern konnten. Wir haben alles daran gesetzt, sie rechtzeitig fertig zu stellen, haben viele Aufzeichnungen gestrichen und keinen Raum für Anpassungen gelassen. Als Team werden wir daraus lernen, und die Menge der Baustellen, die wir künftig in Arbeit nehmen wollen, besser planen.

Warum wurden Meisterungen entfernt?

Das System der Meisterungen war aus konzeptioneller Sicht nicht ausgereift. Es bot großartige Belohnungen. Doch die allermeisten neuen, und selbst erfahrene Spieler, haben seine Funktionsweise nie so richtig verstanden (insbesondere die Einteilung von Trophäen zu Meisterungspunkten) – geschweige denn sich damit beschäftigt. Meisterungen schafften auch einen Anreiz zum Grinden, was nicht gerade die beste Motivation für ein Engagement ist. (Ähnliche Probleme gibt es bei einigen Aufzeichnungen; mehr dazu im Abschnitt „Verbesserung der Aufzeichnungen“.) Wir haben jedoch einige wichtige Dinge übersehen, bevor wir sie entfernt haben. So werden wir das beheben:

1. Die potenziellen Meisterungsbelohnungen, die mit neuen Brawlern kommen, wurden ebenfalls entfernt. Wir werden diese Belohnungen ab dem nächsten Update jedem Brawlpass hinzufügen, in Form von zielgerichteten Belohnungen, die denen der Meisterung von legendären Brawlern entsprechen. Wie der Trophäenpfad-Buff sind auch diese im Vergleich zu den Meisterungen mit weitaus weniger Zeit und Aufwand zu erreichen.

3000 Münzen

450 Powerpunkte

300 Credits

2. Das Ansparen von Credits ist etwas, das wir nicht fördern wollen, da das Nichteinsammeln von Belohnungen für die allermeisten Spieler keine intuitive Art des Spielens darstellt. Das Kernproblem ist, dass Spieler es generell vorziehen, den neuen Brawler am ersten Tag nach dem Early Access freizuschalten und keine Credits in Ruhm umzuwandeln. Leider gibt es im Juli keinen neuen Brawler – aber Trunk wird im August der letzte Brawler sein, der im über In-App-Käufe freischaltbaren Early Access erscheint. Das Early-Access-Konzept wird mit dem nächsten Update komplett überarbeitet. Das genaue Design ist noch in Arbeit, aber wir werden auf jeden Fall die durch In-App-Käufe erzeugte Bezahlschranke entfernen (Trunk wird der letzte damit gewesen sein). So kann jeder den Brawler während der Early-Access-Phase spielen und bekommt die Chance, den Brawler früher und gratis zu erhalten – einfach indem man ihn spielt. Außerdem gibt es bei dieser Brawler-Veröffentlichung noch mehr Belohnungen zusätzlich zum Buff im Brawlpass.

Verbesserung der Aufzeichnungen

Wir hören auf euer Feedback zu den Aufzeichnungen! Es gibt eine Menge, was wir kurz- und längerfristig verbessern wollen:

1. In der aktuellen, etwas abgespeckten Version fehlen noch etliche Belohnungen für Aufzeichnungen. Weitere Aufzeichnungen werden mit den fehlenden Belohnungen in den nächsten Updates hinzukommen.

2. Belohnungen für Aufzeichnungen fallen deutlich geringer aus als jene für Meisterungen. Uns ist bewusst, dass es schwerfällt, diese nicht mit Meisterungsbelohnungen zu vergleichen, da die Aufgaben und Designbelohnungen nicht unähnlich sind. Doch die Meisterungsbelohnungen werden nicht nur durch die Belohnungen für Aufzeichnungen ersetzt. Als Ersatz dienen die Verbesserung des Trophäenpfads (die Meilensteine, die du einfordern kannst), das 1000-Meisterungen-Ereignis (#1000Masteries), die bereits veröffentlichten Belohnungen für Aufzeichnungen sowie weitere, die in der Zukunft noch kommen. Neue Spieler werden viel schneller Belohnungen verdienen als zuvor. Fortgeschrittene Spieler konnten während des 1000-Meisterungen-Ereignisses für viel weniger Aufwand und in kürzerer Zeit tonnenweise Belohnungen verdienen. Aber das fühlt sich noch immer nicht nach genug an.

Wir werden also mehr Aufzeichnungen hinzufügen, im nächsten Update den Brawlpass verbessern und zusätzlich ab diesem Donnerstag die Anzahl an Ereignissen drastisch erhöhen:

Ein Mini-Community-Ereignis, das sich um Mortis dreht

Unbegrenzte-Leben-Herausforderung für einen Gratisskin

Megaschwein

Entfesselte Hyperladung (erneut)

Mehr Quests

Du kannst dich auf eine drastisch erhöhte Anzahl an Ereignissen und somit auch Belohnungen einstellen. Da es mehr Ereignisse geben wird, verringern wir außerdem die benötigte Zeit, um an diese Belohnungen zu kommen. Zum Beispiel werden für den Abschluss von „Entfesselte Hyperladung“ viel weniger Siege erforderlich sein. Das Engel-Ereignis, das am 17. Juli kommt, wird statt einen Monat nur zwei Wochen lang laufen, aber ähnlich viele Belohnungen bieten.

3. Einige bestimmte Aufzeichnungen sind aktuell nicht gelungen. Die Aufzeichnungen für Siege sind auf dieselbe Weise problematisch wie Meisterungen: Sie machen einen Haufen Arbeit. Zudem fühlen sich manche besonderen Aufzeichnungen unmöglich an und bringen keinen Spaß.

Wir werden uns überlegen, wie einige der fast unmöglichen Aufzeichnungen neu ausbalanciert werden können.

Es steht noch nicht endgültig fest, aber wahrscheinlich werden wir die Auszeichnungen, die Siege erfordern, so ändern, dass stattdessen der Starspieler-Status erzielt werden muss. (Das würde auch die Probleme angehen, dass sich der Starspieler-Status weniger bedeutend anfühlt und dass Spieler Bots einsetzen, um Siege zu sammeln.)

Außerdem bitten wir die Community um Feedback dazu, welche Aufzeichnungen gute Ergänzungen für Brawl darstellen würden. Hinterlass doch gerne einen Kommentar unter diesem Beitrag!

4. Auf lange Sicht denken wir über Verbesserungen an den folgenden Systemen nach, aber wir haben noch keine Entscheidungen gefällt oder Designs entworfen.

Verbesserte Optik von Icons bis zu Rahmen

Verbesserungen an Benutzeroberflächen, etwa Fortschrittsanzeigen nach jedem Match

Welche Art von Belohnungen wir in der Zukunft hinzufügen wollen oder ein kompletter Ersatz für Starr-Drops

Zufällige vs. festgelegte Belohnungen

Uns ist bewusst, dass die Updates zu Meisterungen und Bling zwei der beliebtesten Updates waren, die wir je veröffentlicht haben. Natürlich ist es fantastisch, auf all unseren Kanälen positive Nachrichten zu lesen. Leider konnten diese Updates jedoch den Rückgang an Spielern Anfang 2023 nach der Entfernung der Boxen nicht aufhalten. Aus diesem Grund haben wir Starr-Drops eingeführt, was ein kontroverses Update darstellte (und Ressourcen wurden umverteilt). Dadurch wurde nicht nur der Rückgang an Spielern aufgehalten, sondern dies sorgte für ein Wiederaufleben des Spiels, wie es nur selten zu beobachten ist. Nach dieser Hochphase haben wir jetzt eine Grundspielerschaft, die immer noch dreimal größer ist als um diese Zeit im Jahr 2023. Wir freuen uns sehr auf die nächsten paar Updates und arbeiten dafür an neuen Kollaborationen, Brawl-O-Ween und mehr ...

Natürlich ist es für den Erfolg des Spiels nicht nötig, dass Änderungen bei einem Teil der Community schlecht ankommen. Wir haben es häufig geschafft, sowohl unsere Spieler zufriedenzustellen als auch gute Geschäftsergebnisse zu erzielen, was selbstverständlich beides immer unsere Intention ist. Das oben angeführte Beispiel soll nur veranschaulichen, dass wir verschiedene und manchmal unbeliebte Wege einschlagen müssen, falls unsere vorherigen Pläne unseren Erwartungen nicht gerecht werden. Ähnlich wie beim Starr-Drops-Update ist unsere Annahme, dass eine höhere Spielerzahl länger am Ball bleibt, wenn wir die Ressourcen zugänglicher machen, indem wir sie beispielsweise auf den Trophäenpfad verlegen.

Es wird auch zukünftig zufällige Belohnungen in Brawl geben (sei es in Form von Trophäenboxen oder Sushi), da diese nicht nur Spaß bringen, sondern insbesondere auch die Spielerbindung fördern. Jedoch ist es dafür nicht der richtige Ansatz, überall Starr-Drops zu verteilen. Auch festgelegte Belohnungen haben etwas für sich, da sie klare Fortschrittsziele vorgeben. Eine Balance beider Arten ist wichtig. Wir fügen also mehr festgelegte Belohnungen hinzu, zunächst über die Verbesserung des Brawlpasses. Was die zufälligen Belohnungen angeht, so werden wir diese in der Zukunft auf spannendere Weise hinzufügen.

Kurzfassung