Buffies sind Schlüsselanhänger zum Sammeln, die in Souvenirläden im gesamten Starr Park verkauft wurden! Nach einer Weile kam keine neue Ware mehr nach und schließlich waren sie überall ausverkauft.

Nach einer eingehenden Bestandsaufnahme entdeckte R-T ein ganzes, mit Buffies vollgestopftes Warenlager im Untergrund – und dann tauchten sie langsam wieder im Park auf!

Buffies verbessern (buffen) die Power und Fähigkeiten von Brawlern!

Wie ihr Name schon andeutet, buffen sie die Gadgets, Starpowers UND Hyperladungen all der Brawler, für die es sie gibt.