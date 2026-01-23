⚖️ BALANCEÄNDERUNGEN ⚖️

🔼 BUFFS

Edgar

• Trefferpunkte: 7200 → 7400 (~3 %)

Lumi

• Ausstoßgeschwindigkeit der Projektile: +5 % (die vorherige Rücksetzung war zu extrem)

Griff

• Trefferpunkte: 7200 → 7400 (~3 %)

Rico

• Erhöhte Feuerrate (Buff der Ausstoßgeschwindigkeit)

Gigi

• Schaden der Hauptattacke: 1000 → 1200

Fang

• Schadensbonus der Starpower Beinhart: 720 → 900

Trunk

• Bewegungstempo-Bonus (in der Nähe von Ameisen): 20 % → 25 %

Poco

• Superaufladungsrate: 5 Treffer → 4 Treffer

(für die Hyperladung bleiben es 10 Treffer)

🔽 NERFS

Emz

• Unverwundbarkeitsdauer des Star-Buffies: 1 Sekunde → 0,5 Sekunden

• Schaden des Gadgets Friendzoner verringert: 1200 → 1000

• Reichweite des Gadgets Friendzoner um 20 % verringert

• Das Gadget Säurespray verbraucht nun Munition.

Spike

• Schaden des Gadgets Nadelkissen-Flak: 1200 → 1000 pro Nadel

• Abklingzeit des Gadgets Sukkulentenschutz: 14 Sekunden → 18 Sekunden

• Das Gadget lädt den Superskill nicht mehr auf.

Mortis

• Abklingzeit des Gadgets Combo-Kreisel: 10 Sekunden → 15 Sekunden

• Das Gadget lädt den Superskill nicht mehr auf.

Shelly

• Verlangsamungsstärke des Gadgets Tontauben: 60 % → 30 %

• Dauer: -50 %

Kaze

• Trefferpunkte der Formen angeglichen:

Trefferpunkte der Geishaform: 8200 → 8000

Mina

• Schilddauer des Gadgets Windmühle: 3 Sekunden → 2 Sekunden

Pierce

• Abklingzeit des Gadgets Unversiegliche Munition: 13 Sekunden → 16 Sekunden

Colt

• Gestohlene Munition des Gadgets Schnelllader: 1 Munitionseinheit → 0,5 Munitionseinheiten

🔁 ÜBERARBEITUNGEN

Frank

• Verlangsamungsdauer des Gadgets Grabzugkraft: 5 Sekunden → 2 Sekunden

• Dauer des Gadgets Aktive Geräuschunterdrückung: 2,5 Sekunden → 3,5 Sekunden

FEHLERBEHEBUNGEN

• „Serverfehler 43“ wurde ausgelöst, wenn Larry & Lawrie die Starpower Direktive: Beschützen gegen Pierce einsetzten, während sein Superskill aktiv und er in der Nähe des Klons war.

• Spieler konnten die Brawlpass-Chroma-Skins von Larry & Lawrie nicht kaufen, ohne den Hauptskin zu haben.

• Nach dem Kauf eines Hyper-Buffies wurde fälschlicherweise die Nachricht „STARPOWER BUFFIE-VERSTÄRKT“ angezeigt.

• Das Abschließen von Pierces Meisteraufzeichnung gewährte das Box-Icon anstatt des Brawler-Icons.

• Shelly konnte ihre Munition schneller ausstoßen, indem sie zwischen dem Gadget Tontauben und ihrer Hauptattacke wechselte.

• Die Aufladungsrate der Hyperladung war langsamer, wenn der Hyper-Buffie ausgerüstet war.

• Zum Spray Juwelenkönig existierten mehrere Einträge im Katalog.

HINWEIS: Das Problem mit der „True Red“-Kamera wird leider während dieser Wartungsarbeiten nicht behoben, da hierfür ein optionales Update nötig ist❗️