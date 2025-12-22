UPDATE 65: BUFFIES!
WAS SIND BUFFIES?
Buffies sind Schlüsselanhänger zum Sammeln, die in Souvenirläden im gesamten Starr Park verkauft wurden! Nach einer Weile kam keine neue Ware mehr nach und schließlich waren sie überall ausverkauft.
Nach einer eingehenden Bestandsaufnahme entdeckte R-T ein ganzes, mit Buffies vollgestopftes Warenlager im Untergrund – und dann tauchten sie langsam wieder im Park auf!
Buffies verbessern (buffen) die Power und Fähigkeiten von Brawlern!
Wie ihr Name schon andeutet, buffen sie die Gadgets, Starpowers UND Hyperladungen all der Brawler, für die es sie gibt.
WELCHE BRAWLER BEKOMMEN BUFFIES?
In diesem Update sind es Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank und Emz!
Für jeden Brawler sind drei Buffies verfügbar: ein Gadget-Buffie, ein Super-Buffie und ein Hyper-Buffie!
Sobald ein Buffie freigeschaltet ist, ist er dauerhaft aktiviert und verstärkt beide Starpowers und beide Gadgets.
Du kannst alle drei Buffies gleichzeitig ausrüsten!
WELCHE WIRKUNG HABEN SIE?
Sehen wir uns mal genauer an, was die einzelnen Buffies dem jeweiligen Brawler Gutes tun!
COLT
Gadget: Schnelllader
Jeder Treffer stiehlt 1 Angriffsaufladung.
Gadget: Silberkugel
Verschieße eine größere Kugel, die mehr Schaden verursacht.
Starpower: Schicke Stiefel
Erhalte beim Verursachen von Schaden Bewegungstempo.
Starpower: Spezialmunition
Füge weit entfernten Zielen erhöhten Schaden zu.
Hyperladung: Doppelwaffen
Verschieße Kugeln während der Hyperladung schneller.
SHELLY
Gadget: Sprintamulett
Nimm beim Vorschnellen keinen Schaden.
Gadget: Schrotbremse
Attacken verlangsamen Gegner. Die Dauer erhöht sich mit jedem Treffer.
Mithilfe von patentierter Draco-Drachenfeuer-Munition hinterlässt Shelly mit ihrem Superskill einen brennenden Bereich.
Starpower: Wunderpflaster
Erhalte kurzfristig Bewegungstempo.
Hyperladung: Zusatzlauf
Die Geschossgeschwindigkeit der Hauptattacke ist während der Hyperladung deutlich erhöht.
SPIKE
Gadget: Nadelkissen-Flak
Ziele, die von 2 Nadeln getroffen werden, werden festgehalten.
Gadget: Sukkulentenschutz
Bei ihrer Zerstörung richtet die Pflanze außerdem Flächenschaden an und stößt Gegner zurück.
Starpower: Regeneration
Die Projektilgeschwindigkeit des Superskills ist schneller.
Starpower: Bogenwurf
Die in einem Bogen fliegenden Nadeln verfügen über eine größere Reichweite.
Hyperladung: Blütezeit
Die Nadelgranaten der Hauptattacke explodieren zweimal!
MORTIS
Gadget: Combo-Kreisel
Verursacht erhöhten Schaden bei Gegnern mit geringen Trefferpunkten.
Gadget: Geschöpf der Nacht (vorher Überlebensschaufel)
Verursacht Schaden, wenn Gegner durchdrungen werden und heilt um die Menge des angerichteten Schadens.
Starpower: Seelendieb
Erhält zusätzliche max. Trefferpunkte, bis er besiegt wird (dieser Effekt kann mehrfach gesteigert werden).
Starpower: Schneller als das Auge
Erleidet während seines größeren Sprungs weniger Schaden.
Hyperladung: Blutbumerang
Nachdem Mortis seine Hauptattacke eingesetzt hat, trifft nach einer Verzögerung eine Phantomattacke denselben Bereich.
FRANK
Gadget: Aktive Geräuschunterdrückung
Die Schallwelle zerstört außerdem gegnerische Projektile.
Gadget: Grabzugkraft
Gegner werden bei Treffern kurz verlangsamt.
Starpower: Grabgabe
Das Besiegen eines Brawlers erhöht für kurze Zeit den Angriffsschaden und die Heilung.
Starpower: Schadenschwamm
Erleidet weniger Schaden, wenn er mehr als 50 % seiner Trefferpunkte hat.
Hyperladung: Seismischer Schlag
Die Geschwindigkeit seiner Hauptattacke ist während Franks Hyperladung aufs Maximum erhöht!
Emz
Gadget: Friendzoner
Stößt Gegner weiter zurück und betäubt sie für kurze Zeit, wenn sie gegen eine Wand gestoßen werden.
Gadget: Säurespray
Verlangsamt Gegner bei Treffern.
Starpower: Schlechtes Karma
Der verursachte Schaden von Gegnern, die von Emz‘ Hauptattacke getroffen werden, wird für kurze Zeit verringert.
Starpower: Hype
Emz erleidet 1 Sek. lang keinen Schaden, wenn sie ihren Superskill aktiviert.
Hyperladung: Berauschender Hype
Sprays vergiften Gegner!
WO BEKOMME ICH SIE HER?
Aus den neu befüllten Starr-Park-Greifautomaten!
Buffies werden bei 1000 Trophäen freigeschaltet und dein erster Buffie ist GRATIS!
Am Greifautomaten kosten Buffies 1000 Münzen und 2000 Powerpunkte.
Die Verwendung des Greifautomaten garantiert einen Buffie. In diesem Update gibt es insgesamt 18 Buffies und außerdem Bling-Buffies – seltene Buffie-Skin-Designs, die nur verfügbar sind, wenn du alle 18 Buffies freigeschaltet hast.
Buffies lassen sich auch direkt mit Juwelen kaufen.
Gadget-Buffie: 149 Juwelen
Star-Buffie: 179 Juwelen
Hyper-Buffie: 199 Juwelen
WEITERE ÄNDERUNGEN IM RAHMEN VON BUFFIES
Überarbeitung von Brawlern:
Wie du oben vielleicht schon bemerkt hast – die Brawler, die Buffies bekommen, werden auch in Sachen Fähigkeiten ein bisschen überarbeitet. Dies erleichtert es, das Spiel besser auszubalancieren und das Brawler-Gameplay in Verbindung mit den Buffies aufzupeppen.
COLT
Gadget: Schnelllader
Dieses Gadget ermöglichte zuvor das Nachladen von 2 Munition. Jetzt sorgt es für 2 flink abgefeuerte Schüsse, die getroffene Ziele verlangsamen.
SPIKE:
Gadget: Nadelkissen-Flak
Zuvor wurden 3 Nadelwellen verschossen. Nun sind es nur noch 2, aber dafür kann gezielt werden.
Gadget: Sukkulentenschutz
Du kannst jetzt deinen eingetopften Heilkaktus werfen. Je weiter du wirfst, desto länger dauert die Aktion zwar, aber dafür ist der Nutzen von Spike in Teamkämpfen jetzt größer!
Starpower: Regeneration
Du kannst jetzt deinen eingetopften Heilkaktus werfen. Je weiter du wirfst, desto länger dauert die Aktion zwar, aber dafür ist der Nutzen von Spike in Teamkämpfen jetzt größer!
MORTIS:
Gadget: Combo-Kreisel
Mortis kann jetzt mit seiner Schaufel zielen, sie in jede Richtung werfen oder sie um sich kreisen lassen.
Gadget: Überlebensschaufel mit neuem Namen – Geschöpf der Nacht
Dieses Gadget erhöhte zuvor die Nachladegeschwindigkeit, kann jetzt aber gezielt werden und lässt Mortis als GESCHÖPF DER NACHT zu einem Zielort reisen!
FRANK:
Gadget: Aktive Geräuschunterdrückung
Statt nur immun gegen Kontrolleffekte zu werden, feuert Frank jetzt eine gezielte Gadget-Schallwelle ab UND wird immun gegen Kontrolleffekte.
Gadget: Grabzugkraft
Dieses Gadget verursachte zuvor Zusatzschaden und zog Gegner heran. Nun lässt sich damit auch zielen, um Gegner präziser und aus weiterer Entfernung heranzuziehen.
EMZ:
Gadget: Säurespray
Du kannst jetzt mit einen Spray zielen, das Wände durchdringt.
Gadget: Friendzoner
Ziele jetzt mit einem Spray, das Gegner zurückstößt.
Zielen mit Gadgets!
Du wirst jetzt Gadgets ähnlich wie Superskills verwenden und mit ihnen zielen können!
Brawler, die Buffies bekommen, werden über diese neue Gadget-Funktionalität verfügen. Du kannst weiterhin auf den Gadget-Button tippen, um das Gadget ganz normal zu aktivieren, aber mit vielen der neuen Gadgets kannst du auch zielen!
Entfernung von epischer und mythischer Ausrüstung
Wenn Buffies für einen Brawler veröffentlicht werden, dann entfernen wir gleichzeitig die epischen und mythischen Ausrüstungen für diesen Brawler.
Die Brawler werden entsprechend (und falls nötig) neu ausbalanciert.
Spieler erhalten eine vollständige Rückerstattung für gekaufte Ausrüstung.
Änderung beim Bodenindikator
Was in aller Welt ist ein Bodenindikator?
Das ist der Kreis unter den Brawlern, der anzeigt, welches Kit sie haben. Dieser Indikator wird jetzt Folgendes anzeigen:
Wenn ein Gadget bereit ist und mit ihm gezielt bzw. es verwendet wird
Einen vereinfachten Starpower-Indikator in der Mitte
Eine andere Darstellung dieser beiden Elemente, wenn Buffies im Einsatz sind
Hyperladung, wie gewohnt
Entfernt: Ausrüstung
NEUER BRAWLPASS
BRAWLPASS-TRESOR
Der Brawlpass wird aufgewertet! Wir fügen besondere neue Brawlpass-Tresore hinzu, die bessere Belohnungen bereithalten, sowie zehn neue Belohnungsmeilensteine! Du schaltest Brawlpass-Tresore mit Tresorschlüsseln frei, die du nach Lust und Laune aufsparen oder ausgeben kannst. Auf diese Weise erhältst du die Belohnungen, die du wirklich willst!
PREISERHÖHUNG
Das Wichtigste zuerst: Wir werden die Preise für den Brawlpass und den Brawlpass Plus anheben.
Neuer Brawlpass-Preis: 8,99 $
Neuer Brawlpass-Plus-Preis: 12,99 $
Die Preise sind in US-Dollar angegeben. Preise können sich je nach Region unterscheiden.
Es besteht die Möglichkeit, vorab bis zu acht Brawlpässe zu kaufen. Dies wirst du bis zum 1. Januar zum aktuellen niedrigeren Preis tun können, falls du ein bisschen sparen willst.
DAS POSITIVE
Jetzt, wo wir das hinter uns haben ...
Mehr Belohnungen und mehr Auswahl! Beide Brawlpässe, gratis wie kostenpflichtig, werden bessere Belohnungen zu bieten haben.
Der reguläre Brawlpass umfasst jetzt alle Skins, Chromas und Titel!
Der Brawlpass enthält jetzt neue CHAOS-DROPS (mehr dazu im nächsten Abschnitt)! Chaos-Drops sind mächtiger als gewöhnliche Starr-Drops und liefern bessere Belohnungen.
Am wichtigsten aber: Es gibt jetzt ...
TRESORE UND TRESORSCHLÜSSEL
Dem Brawlpass wurden Tresore hinzugefügt und es gibt nun auch Tresorschlüssel, mit denen sie sich öffnen lassen.
RESSOURCENSCHLÜSSEL
Öffnet einen Ressourcentresor!
Erhalte entweder 2000 Gold, 2000 Powerpunkte oder 5000 Bling!
Verfügbar auf dem GRATISPFAD des Brawlpasses!
SKIN-SCHLÜSSEL
Öffnet einen Skin-Tresor!
Erhalte die Skins der aktuellen Saison mit Rabatt oder hol dir Skins aus einem früheren Brawlpass!
Skin-Tresore enthalten Skinsets. Jedes Skinset umfasst einen Skin und zwei Chromas (also Skin-Varianten).
|Tresorschlüssel
|Skinsets
|1
|Skinset des aktuellen Brawlpasses
|2
|Skinset eines vergangenen Brawlpasses
Verfügbar auf dem kostenpflichtigen Pfad des Brawlpasses!
BRAWLER-SCHLÜSSEL
Öffnet einen Brawler-Tresor!
Erhalte JEDEN Brawler, den du willst!
Die Anzahl an Brawler-Schlüsseln, die zum Freischalten eines Brawlers benötigt werden, ist von dessen Seltenheitsgrad abhängig.
|Tresorschlüssel
|Brawler-Seltenheitsgrad
|1
|Episch
|2
|Mythisch
|4
|Legendär
|6
|Ultralegendär
Verfügbar auf dem kostenpflichtigen Pfad des Brawlpasses!
BUFFIE-SCHLÜSSEL
Öffnet einen Buffie-Tresor!
Erhalte einen beliebigen Buffie!
Verfügbar auf dem kostenpflichtigen Pfad des Brawlpasses!
NEUE BONUSBELOHNUNGEN
Bonusbelohnungen sind die Belohnungen, die du nach Abschluss deines Brawlpasses erhältst. Bislang sind das Starr-Drops.
Statt immer nur Starr-Drops erhältst du jetzt eine zufällige Belohnung aus der folgenden Auswahl:
Dämonen-Drops
Engel-Drops
Sushirollen
Mecha-Boxen
Boomboxen
Chaos-Drops
Münzen
Powerpunkte
Credits
Alle 2800 XP erhältst du eine neue Bonusbelohnung.
Wenn du willst, kannst du diese Bonusbelohnungen mit Juwelen aufwerten, um eine bessere Belohnung zu erhalten, bei der es sich sogar um TRESORSCHLÜSSEL handeln kann.
CHAOS-DROPS
Chaos-Drops sind eine neue mächtige Variante von Starr-Drops. Der niedrigste Seltenheitsgrad eines Chaos-Drops ist Superselten, und der höchste ist Ultra – die neue höchste Seltenheitsstufe von Starr-Drops!
MEHR BELOHNUNGEN
Bei Chaos-Drops besteht die Chance, dass sie sich aufteilen! Sie können sich in zwei, vier oder acht Drops aufteilen. Wenn sie sich aufteilen, dann haben alle entstehenden Chaos-Drops denselben Seltenheitsgrad. Es ist also möglich, acht Ultra-Chaos-Drops aus nur einem einzigen zu erhalten!
Ultra-Chaos-Drops enthalten immer mindestens eines der folgenden Objekte:
Hyperladungen
Brawler des Seltenheitsgrads Mythisch, Legendär und Ultralegendär
Skins des Seltenheitsgrads Episch, Mythisch, Legendär und Hyperladung
Buffies!
WO BEKOMME ICH SIE HER?
Du kannst Chaos-Drops aus deinen täglichen Siegesbelohnungen und dem Brawlpass erhalten, und in Zukunft wird es noch andere Quellen dafür geben!
NEUE BRAWLER
PIERCE (LEGENDÄR, SNIPER)
Kennst du Bademeister? Pierce ist einer. Nur dass er auf Leute schießt, statt sie zu retten. Gut, eventuell unterscheidet er sich doch grundlegend von einem Bademeister.
Wenn Buzz meint, es ist zu viel Pipi im Becken, ruft er Pierce zum „Saubermachen“ herbei.
Eigenschaft: Pierce lädt nur nach, indem er Munition einsammelt oder alle aufbraucht. Der letzte Schuss aus einem Magazin verursacht zusätzlichen Schaden.
Attacke: POOL-SNIPER
Pierce feuert einen kräftigen Schuss mit hoher Reichweite ab. Wenn das Projektil einen Gegner trifft, lässt Pierce Munition neben sich fallen. Sammelt er sie ein, gibt er automatisch einen Schuss auf das nächststehende sichtbare Ziel ab. Pierce kann nur nachladen, indem er Munition einsammelt oder sie vollständig aufbraucht. Der letzte Schuss aus einem Magazin verursacht zusätzlichen Schaden.
Superskill: FISCH IM FASS
Pierce markiert einen Bereich und feuert dann einen durchdringenden Schuss auf alle getroffenen Brawler ab. Für jeden dadurch erzielten Treffer erscheint ebenfalls Munition neben Pierce.
Gadget: UNVERSIEGLICHE MUNITION
Pierce lädt nach und lässt eine Munition neben sich fallen.
Gadget: MAN BRAWLT NUR ZWEIMAL
Pierce absorbiert sämtliche Munition und erhält für jede einzelne Schildpunkte. Außerdem stößt er Gegner in der Nähe zurück.
Starpower: MISSION: SCHWIMMPOSSIBLE
Pierces letzte Munition im Magazin verlangsamt Gegner.
Starpower: SCHLÜPFRIGES SNIPERN
Beim Einsammeln von Munition erhält Pierce einen kurzen Schub Bewegungstempo.
Hyperladung: (bald)
Titel: Ins Becken gepinkelt
GLOWBERT (MYTHISCH, UNTERSTÜTZER)
Glowbert arbeitet als Meeresbiologe im Aquarium des Starr Parks. Er ist besessen vom Leben im Meer und will so viele Besucher wie möglich dafür begeistern. Er sieht zwar etwas gruselig aus, ist aber eigentlich ein netter Kerl. Vermutlich.
Eigenschaft: Heilungseigenschaft
Attacke: LEUCHTSTRAHL
Glowbert feuert einen Leuchtstrahl ab. Wenn er trifft, entsteht eine Verbindung, die Gegnern Schaden zufügt und Teamkameraden heilt. Glowbert kann gleichzeitig zu einem Gegner und einem Teamkameraden eine Verbindung herstellen. Falls das verbundene Ziel zu weit entfernt ist oder aus Glowberts Sichtlinie gelangt, bricht die Verbindung ab.
Superskill: TERROR AUS DER TIEFE
Glowbert zeigt sein Gesicht, wodurch Gegner, die in seine Richtung blicken, sich fürchten und vor ihm flüchten. Außerdem feuert er Projektile ab, die Gegnern Schaden zufügen und sie verlangsamen.
Gadget: RUCKZUCK-RETTER
Glowbert schnellt zu einem Zielort und heilt bei der Ankunft sich selbst sowie Teamkameraden.
Gadget: MEHR LUMEN
Glowbert lädt seine Leuchtstrahlverbindungen auf, wodurch die Schadens-/Heilungsrate eine kurze Zeit lang verdoppelt wird.
Starpower: ABIOTISCHES ÖKOSYSTEM
Wenn Glowbert gleichzeitig mit einem Gegner und einem Teamkameraden verbunden ist, wird so der Schaden des Gegners reduziert und der Schaden des Teamkameraden erhöht.
Starpower: PARASITISMUS
Wenn er sich mit einem Gegner verbindet, heilt sich Glowbert außerdem um einen Prozentsatz des verursachten Schadens.
Hyperladung: (bald)
Titel: Schläft bei den Fischen
HYPERLADUNGEN
GIGI: PAS DE DEUX
Gigis Superskill verursacht sowohl beim Auftauchen an einem Zielort als auch bei der Rückkehr zum Ausgangsort Schaden.
SKINS
SAISON: STEAMPUNK
BRAWLPASS-SKINSET
STEAMPUNK STU | Episch | Brawlpass
VERBRECHERBOSS STU | Episch | Chroma Nr. 1
HOCHGLANZ STU | Episch | Chroma Nr. 2
BRAWLPASS-SKINSET
STEAMPUNK GALE | Episch | Brawlpass
SNOB GALE | Episch | Chroma Nr. 1
SCHÖNLING GALE | Episch | Chroma Nr. 2
SHOP-SKINS
UHRWERK KAZE | Legendär | 299 Juwelen
BOSS BROCK | Mythisch | 199 Juwelen
PEAKY SAM | Episch | 149 Juwelen
SAISON: BRAWLENTINSTAG
BRAWLPASS-SKINSET
HERZSCHMERZ RICO | Episch | Brawlpass
LIEBESKUMMER RICO | Episch | Chroma Nr. 1
ABRECHNUNG RICO | Episch | Chroma Nr. 2
BRAWLPASS-SKINSET
BRAWLENTINSTAG ANGELO | Episch | Brawlpass
ADONIS ANGELO | Episch | Chroma Nr. 1
SCHNIEKER ANGELO | Episch | Chroma Nr. 2
SHOP-SKINS
BRAWLENTINSBÄR SHADE | Legendär | 299 Juwelen
LIEBESTRANK SQUEAK | Mythisch | 199 Juwelen
HERZCHEN ALLI | Episch | 149 Juwelen
NEUE BRAWLERSKINS
PIERCE: VAMPIRJÄGER | Mythisch | 199 Juwelen
DRAUFGÄNGER PIERCE | Mythisch | 199 Juwelen
RISIKOFAN PIERCE | Mythisch | 199 Juwelen
VERSCHIEDENE SKINS
BRAWLIDAYS
SCHNEEKUGEL NANI | Episch | 149 Juwelen
MONDNEUJAHR
MONDLOTUS WILLOW | Episch | 149 Juwelen
E-SPORTS!
WORLD CHAMPION MAX | Episch | 149 Juwelen
STARGOLD- UND STARSILBERSKINS
STARGOLD GIGI
STARSILBER GIGI
ANPASSUNGEN DER SPIELBALANCE
BUFFS
Larry & Lawrie
Hyperladungsrate erhöht: 30 → 35 (+17 %)
Trebor hat Adrian um den Buff gebeten.
Colt
Nachladegeschwindigkeit: +8 % (Buff zur Kompensierung der epischen Ausrüstung)
Spike
Superskill: Verlangsamung +15 % (Buff zur Kompensierung der mythischen Ausrüstung)
Pearl
Verringerte Dauer bis zur max. Hitze: 11 → 9 Sek. (22 %)
Das Brawlen bringt sie zum Kochen!
Gigi
Schaden: +20 %
Hauptattacke-Temposchub: 10 % → 20 % (+100 %!)
Drehen und gewinnen – jetzt mit echtem Gewinn!
NERFS
Meeple
Hyperladungsrate verringert: 50 → 40
Mal sehen, wie Meeple sich hier wieder rauscheatet.
Pam
Aufladungsrate der Hyperladung: 40 → 30
ABER SIE IST GERADE ERST EIN GUTER BRAW... Also: Sie wird trotz der Schwächung noch ziemlich gut sein, aber die Dauer der Hyperladung ist zu hoch dafür, wie unterdrückerisch sie in den richtigen Szenarien sein kann – sie an den Start zu bekommen, sollte also länger dauern.
Juju
Aufladungsrate der Hyperladung: 50 → 40
Ähnliche Geschichte wie bei Pam – hoher Wert dank langlebiger Hyperladungs-Gris-Gris, aber sie wird dank ihrer Vielseitigkeit immer noch eine der besten Werfer-Optionen sein.
Otis
Aufladungsrate des Superskills: 100 → 90
*blubber blubber*
Mina
Trefferpunkte: -3 %
Abklingzeit beider Gadgets erhöht: +10 % (2 Sek.)
Ein größerer Nerf als vielleicht auf den ersten Blick erkennbar, da wir die Brawler-Trefferpunkte durch die Bank erhöhen. Daneben sind ihre Gadgets äußerst stark und deren Verfügbarkeit herunterzuschrauben ist ein erster logischer Schritt, um das B-Girl auszubalancieren.
GLOBALE ÄNDERUNGEN (ALLE BRAWLER)
JEDER BEKOMMT MEHR TREFFERPUNKTE! (Außer Mina)
Neue Mechaniken, die wir einführen (wie Buffies), verfügen für gewöhnlich sowohl über eine offensive als auch eine defensive Kraft.
Es kann schwierig sein, gegen neue Fähigkeiten anzutreten. Daher geben wir jedem Brawler etwas mehr Zeit zum Kämpfen. So können sich Spieler an die neue Phase von Brawl Stars gewöhnen, da es länger dauert, bis ein Brawler besiegt ist.
Dadurch geht es im Spiel weniger um Burst-Schaden und schnelle Takedowns. Stattdessen werden taktisch ausgeklügelte Spielstile möglich und dementsprechend ausgelegte Brawler können sich bewähren.
Wir behalten im Auge, wie sich das Metagame entwickelt, während wir in Zukunft mehr Buffies und Änderungen der Spielbalance zur genaueren Anpassung des Spiels einführen.
|BRAWLER
|TP-ERHÖHUNG
|8-BIT
|4,00 %
|ALLI
|5,41 %
|AMBER
|6,25 %
|ANGELO
|3,33 %
|ASH
|5,36 %
|BARLEY
|12,50 %
|BEA
|12,00 %
|BELLE
|7,69 %
|BERRY
|4,00 %
|BIBI
|4,17 %
|BO
|5,56 %
|BONNIE
|4,17 %
|BROCK
|11,11 %
|BULL
|6,00 %
|BUSTER
|4,17 %
|BUZZ
|4,17 %
|BYRON
|8,33 %
|CARL
|5,00 %
|CHARLIE
|5,71 %
|CHESTER
|5,71 %
|CHUCK
|4,44 %
|CLANCY
|6,06 %
|COLETTE
|2,86 %
|COLT
|10,71 %
|CORDELIUS
|2,94 %
|CROW
|7,14 %
|DARRYL
|3,77 %
|DOUG
|4,00 %
|DRACO
|1,82 %
|DYNAMIKE
|7,14 %
|EDGAR
|9,09 %
|EL PRIMO
|3,17 %
|Emz
|8,33 %
|EVE
|6,90 %
|FANG
|4,65 %
|FINX
|2,78 %
|FRANK
|4,48 %
|GALE
|5,26 %
|GENE
|5,56 %
|GIGI
|7,89 %
|GRAY
|3,03 %
|GRIFF
|5,88 %
|GROM
|7,14 %
|GUS
|3,13 %
|HANK
|0,00 %
|JACKY
|6,38 %
|JAE-YONG
|2,94 %
|JANET
|6,25 %
|JESSIE
|6,45 %
|JUJU
|3,33 %
|KAZE
|2,50 %
|KENJI
|5,26 %
|KIT
|3,33 %
|LARRY & LAWRIE
|7,14 %
|LEON
|5,88 %
|LILY
|2,44 %
|LOLA
|5,26 %
|LOU
|6,25 %
|LUMI
|11,54 %
|MAISIE
|8,11 %
|MANDY
|7,14 %
|MAX.
|6,06 %
|MEEPLE
|3,13 %
|MEG
|4,35 %
|MEG (MECH)
|5,71 %
|MELODY
|2,70 %
|MICO
|6,06 %
|MINA
|2,70 %
|MOE
|5,88 %
|MORTIS
|5,26 %
|MR. P
|8,82 %
|NANI
|4,17 %
|NITA
|5,00 %
|OLLIE
|1,89 %
|OTIS
|5,88 %
|PAM
|4,17 %
|PEARL
|10,26 %
|PENNY
|9,38 %
|PIERCE
|7,14 %
|PIPER
|8,70 %
|POCO
|5,26 %
|R-T
|5,13 %
|RICO
|7,14 %
|ROSA
|8,00 %
|RUFFS
|7,14 %
|SAM
|5,56 %
|SANDY
|7,89 %
|SHADE
|5,71 %
|SHELLY
|5,41 %
|SPIKE
|7,14 %
|SPROUT
|6,67 %
|SQUEAK
|5,56 %
|STU
|6,25 %
|SURGE
|10,00 %
|TARA
|6,45 %
|TICK
|9,09 %
|TRUNK
|4,00 %
|WILLOW
|6,45 %
|ZIGGY
|7,14 %
MAPS, SPIELMODI UND ÄNDERUNGEN AN DER ROTATION
Neue saisonale Spielmodi
Dezember/Mechmas
Geschenkeraub und Paintbrawl kehren zurück
Januar/Steampunk
Tresorzerstörung:
3v3-Tresorraub-Variante. Das erste Team, das den Tresor der Gegner zerstört, gewinnt.
Bomben lassen sich beim Tresor des anderen Teams aufsammeln und werfen. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Tresor zu zerstören.
Sichtlinien-Modifikator
Wenn dieser Modifikator aktiv ist, können Spieler nur einen begrenzten Bereich um sich und ihre Teamkameraden herum sehen und ihre Sicht wird von Wänden blockiert.
Februar/Brawlentinstag
Lovebombing:
2v2-Eliminierung-Variante. Das erste Team, das sechs Takedowns erreicht, gewinnt das Spiel.
Normale Attacken betäuben Gegner, führen aber zu Takedowns.
Für Takedowns können Liebesbomben aufgesammelt und auf gegnerische Brawler geworfen werden.
Duo-Bosskämpfe
Besiege die Brawlentinstag-Bosse, um Pralinenschachteln voller Belohnungen zu erhalten!
Umgebungen
Entfernt
Stranger Things
Kuriositätenladen
Bizarrer Zirkus
Hinzugefügt:
Sumpf der Verliebten – Showdown (NEU)
Seemonster-Aquarium (NEU, Glowbert)
Schlaraffenland
Darryls Schiff
Starr Force
Velocirapids
Maps
Knockout 5v5
+ Rasterhirn
- Die Leere-Maschine
Eliminierung
+ ÜBER HEISSEN SAND
+ Effekthascherei 2
Hotzone
+ Steuerflucht
+ Sieben Säulen der Menschheit
- Ticket zur Verdammnis
- Zonenaufteilung
Brawlball
+ Versengte Erde
+ Beinschuss
- Ergreife den Moment
- Flötenrutschen
Tresorraub
+ Trockenheit
+ Trillion
- Alles Niederträchtige
- Klartext
Juwelenjagd
+ Schlangengrube
+ Festungsfall
- Flüstertal
- Extreme Nonchalance
Knockout
+ Konnakol
+ Festgenagelt
- H steht für ...
- Eine Ballade über Frikadellen
Duelle
+ Paralysepferch
- Affenlabyrinth
Kopfgeldjagd
+ Wanddeckung
+ Chorkammern
- Nicht umdrehen
- Seite an Seite
Airhockey
+ F steht für Festtag
+ Hyperraum
- Rockring
- Unter null
Rangliste
Saison 40
Ausgewählter Spielmodus: Knockout
Sprudelnde Quellen
Goldarm-Schlucht
Höchstlevel-Brawler:
Mandy
Melodie
Amber
Saison 41
Ausgewählter Spielmodus: Tresorraub
Boxenstopp
Sichere(re) Zone
Höchstlevel-Brawler:
Gale
Mico
Surge
Saison 42
Ausgewählter Spielmodus: Juwelenjagd
Urige Arcade
Kristall-Arcade
Höchstlevel-Brawler:
Shade
Squeak
Kit
BUFFS DER SPIELÖKONOMIE
Im Geiste der Buffies buffen wir auch die Ökonomie im ganzen Spiel!
Der gesamte Trophäenpfad wurde aufpoliert! Hauptsächlich durch die weitreichende Einführung von Chaos-Drops, aber wir haben auch Ressourcenmengen im Allgemeinen gebufft.
Es gibt zwei zusätzliche Megaquests pro Saison und die Abschlussvoraussetzungen wurden gesenkt.
Chaos-Drops wurden den täglichen Siegen hinzugefügt (nur an Glückstagen im Dezember und im Januar an normalen Tagen).
Bessere Belohnungen aus Community-Ereignissen und anderen zeitlich begrenzten Ereignissen.
DAUERHAFTE VERBESSERUNGEN UND QUALITY-OF-LIFE-FEATURES
NEUER RUHMLEVEL: STARR FORCE
Es werden 75.000 Credits benötigt, um einen Level abzuschließen.
Beinhaltet eine neue Kampfkarte, einen neuen Pin und ein neues Spielericon!
Brawlball und Airhockey-Matches laufen nach Ende des Timers weiter, wenn der Ball bzw. Puck noch in Bewegung ist.
Superseltene Skins wurden mythischen Starr-Drops hinzugefügt.
Powerpunkte können nun mit der Hälfte der vorherigen Juwelenmenge aufgefüllt werden und kosten in Angeboten weniger.
Quests können nun mehr Spielmodi beinhalten, die aktiv bzw. freigeschaltet sind.
FEHLERBEHEBUNGEN
Wenn Schattentiger Leon und seine Chromas das Klonprojektor-Gadget während einer Hyperladung nutzen, zeigt der Skin das Hyperladungs-Model nun korrekt an.
Die Farbe des Eishockey-Pucks ist nun korrekt.
Das Questsymbol für „Spiele 2 Matches mit einem Clubkameraden“ fehlt nicht mehr im Questmenü.
Die korrekte Version des Jake-Ollie-Spielericons wird nun angezeigt.
Der Schriftzug „NEU“ wird nicht mehr dauerhaft in der Questübersicht angezeigt, während das Belohnungsmenü ausgewählt ist.