VERBESSERUNGEN

Ladezeiten beim Start wurden verringert (auf manchen Geräten fast halbiert).

Das Tutorial wurde aktualisiert.

Testspiele: Du kannst jetzt einen Brawler als Bot auswählen.

Draco hat jetzt einen Timer für seine Superskill-Dauer.

Verbesserte Tagesserien: Die Benutzeroberfläche erscheint sofort. Der 24-Stunden-Timer ist serverzeitbasiert und konsistenter für Spieler. Benachrichtigungen erscheinen pünktlich erst nach 48 Stunden ohne Login.

Schweifbewegung und dynamische Flügel wurden zu bestimmten Brawlern und Skins hinzugefügt.

FEHLERBEHEBUNGEN

Behoben: Die SFX für den Superskill des Captain-Crow-Skins.

Behoben: Kazes Superskill mit Hyperladung hatte falsche VFX bei der Starpower (es war aus irgendeinem Grund Konfetti).

Behoben: Kaze kann nicht mehr Markierungen anderer Brawler entfernen, wenn sie ihre Gestalt ändert.

Behoben: Kaze konnte in ihrem Geishastil unter dem Einfluss von Zauberspruch trotzdem Willow und ihrem Team Schaden zufügen, nicht aber Willows Gegnern.

Behoben: Kaze konnte Markierungen von sich entfernen, wenn sie den Stil änderte.

Behoben: Nach dem Einsatz ihres Gadgets in einem Busch konnte es passieren, dass Kaze sichtbar wird und sich einen Sekundenbruchteil lang zeigt.

Behoben: Der Indikator in Brawlball

Der Turm der Basis in Brawlarena fügt Bots 20 % weniger Schaden zu.

Die Türme und Bots in Brawlarena greifen Ziele nicht mehr abhängig von ihrer Distanz zu ihnen an. Haben sie einen Angriff auf ein Ziel gestartet, wechseln sie es nicht mehr.

Behoben: Der Poco-Starr-Skin hat während der Sing-Animation nicht mehr zwei Münder.

Behoben: Nervige Tooltips verschwanden nicht vom Hauptbildschirm, wenn ein neuer Rang erreicht wurde.

Behoben: Elemente des Megaschwein-Indikators für Belohnungsmengen fehlten.

Behoben: Die Schaltflächen für die Hauptattacke und den Superskill blieben manchmal unverändert, nachdem auf bestimmten Geräten ihre Position oder Größe verändert worden war.

GLOBALE PREISE

Wir haben die Tests unserer globalen Preise auf neue Regionen ausgeweitet. Die globalen Preise ermöglichen eine bessere Anpassung an die lokalen Kosten von Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern, wodurch in mehr Regionen erschwinglichere Preise festgelegt werden können. Spieler im selben Land können eventuell verschiedene Preise für Angebote im Spiel feststellen. Bitte beachte, dass sich die globalen Preise immer noch in einer Testphase befinden. Diese Version des Features ist also nicht final.