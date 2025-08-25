Die Überschrift sagt es schon. Das Logo von Brawl wird nach dem nächsten Update ein anderes sein!

Und warum? Kurz gesagt:

Das alte Logo fühlte sich mit der Zeit etwas überholt und zu komplex im Vergleich zu anderen Marken mit modernerem Design an.

„Brawl“ steht im Mittelpunkt unserer Marke, war allerdings nicht genug im Logo hervorgehoben.

Wir wollten das Logo des Spiels und das Icon der App einander annähern.

Nach ein bisschen Recherche und einigen Nutzer-Tests landeten wir bei einer modernen Neuschöpfung des Brawl-Logos, das in den meisten Zusammenhängen besser lesbar sein und sich frischer anfühlen sollte. Gleichzeitig behält es aber dank bekannter Farben und Formen die ursprüngliche Identität bei.

DIE LANGE VERSION

Wir wollten ein paar weitere Details bezüglich des Prozesses und der Gründe für diesen Logo-Wechsel liefern, damit du in deinem Rant richtig fundiert darüber urteilen kannst.

DIE HERAUSFORDERUNGEN DURCH DAS ALTE LOGO

Zu geringe Betonung von Brawl: „Brawl“ ist der Kern unserer Marke und der Teil des Spielnamens, der von allen verwendet wird und den größten Wiedererkennungswert besitzt. Aber beim alten Logo ist das erste, was ins Auge fällt, tatsächlich das „Stars“, und zwar wegen der dominanten Farbe und Schriftgröße.

Komplexität : Das alte Logo war aus vielen verschiedenen Elementen zusammengewürfelt, wodurch es in bestimmten Kontexten und Größen schwer zu lesen war.

Geringe Anpassungsfähigkeit: Der oben erwähnte Punkt führte auch dazu, dass die Verwendung des Logos an Orten abseits unseres Spiels oder unserer Kanäle (wie Werbung, Merch, Kollaborationen usw.) herausfordernd war und häufig zu unbefriedigenden Ergebnissen führte.

Gealtertes Design: In der Logo-Welt um Aufmerksamkeit zu werben, ist hart, und das alte Logo-Design hinkte langsam vielen anderen Marken hinterher, die bereits die eine oder andere Aktualisierung durchgemacht hatten.

Das Spiellogo unterschied sich auch zu sehr vom App-Logo, da der Schädel im Vergleich zur App-Version ein eher unbedeutendes Element war.

Der Logo-Wechsel dient primär dazu, diese Herausforderungen anzugehen und zu überwinden. Unsere Hypothese war, dass ein neuer und aufgepeppter Look an diesen Stellen hilfreich wäre und die Wahrnehmung und Wiedererkennung der Marke verbessern würde.

Trotz alledem wollten wir aber keine Änderung vornehmen, die das Erbe des alten Logos komplett über Bord wirft, weil hier kein neues Image erschaffen werden sollte, sondern es eher um eine Evolution oder ein Update ging.

Unter diesem Gesichtspunkt testeten wir mehrere Logo-Optionen, von kleinen Updates des alten Designs bis zu ganz neuen Richtungen (im Namen der Wissenschaft). Wir erhielten die Ergebnisse und unsere Hypothese wurde weiter untermauert. Das neue Logo konnte am meisten überzeugen und erhielt das positivste Feedback unserer Testnutzergruppen. Tatsächlich dachten manche von ihnen sogar, dass das neue Logo das offizielle wäre, und zwar wegen seiner Verbindung zum App-Logo.